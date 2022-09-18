Góc “thuyền chìm”: Triệu Lộ Tư phủ nhận tin hẹn hò, Cnet không bỏ cuộc, đổi suy đoán từ Dương Dương qua Tiêu Chiến

Là sao nữ trẻ nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ, Triệu Lộ Tư có cơ hội được tham gia nhiều dự án đình đám cùng nhiều đàn anh nổi tiếng. Chính vì thế mà cô vướng phải không ít tin đồn hẹn hò thất thiệt. Trong nhiều tháng qua, Triệu Lộ Tư đã dính tin đồn hẹn hò cùng với đàn anh Dương Dương. Rất nhiều người đã “soi” ra được bằng chứng hẹn hò giữa “tứ đại lưu lượng” và Triệu Lộ Tư.

Đỉnh điểm vào ngày 11/2, MXH Trung Quốc được phen xôn xao trước tin đồn Triệu Lộ Tư và Dương Dương đã gặp nhau và đôi bên ra mắt gia đình. Tin đồn này lập tức gây bão MXH bởi trước đó, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đang hẹn hò với nhau và cũng có vô số “hint” hẹn hò. Những thông tin về Triệu Lộ Tư và Dương Dương đã khiến cho 3 fandom “ném đá” nhau không ngừng trong nhiều ngày.

Ngày 16/9, phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đăng Weibo, phủ nhận toàn bộ tin đồn hẹn liên quan đến nữ diễn viên: "Ngưng bịa đặt, không tin lời đồn, ngừng tung tin thất thiệt". Trước đó, vào ngày 15/9, blogger Lưu Đại Chùy lan truyền tin đồn Triệu Lộ Tư đang hẹn hò với một nam đỉnh lưu, từng hợp tác chung. Cư dân mạng suy đoán nam đỉnh lưu này là Dương Dương - một trong tứ đại lưu lượng của C-Biz, người vừa hợp tác với Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ.

Tin đồn khiến tên Dương Dương và Triệu Lộ Tư bị réo trên top đầu của bảng Hot Search mục Giải trí.

Tối 15/9, một số tay săn ảnh có tiếng tại Trung Quốc, gồm Trác Vỹ, Giang Tiểu Yến, Trương Tiểu Hàn khẳng định Dương Dương và Triệu Lộ Tư không hẹn hò. Dù sáng ngày 16/9, phía Triệu Lộ Tư cũng phủ nhận tin đồn hẹn hò, nhưng tin đồn tình ái vẫn bị lan truyền rầm rộ. Cư dân mạng Trung đổi hướng suy đoán từ Dương Dương qua Tiêu Chiến. Tin đồn tiếp tục được bàn tán khiến tên Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư leo lên hạng 1 bảng Hot Search (Giải Trí) sáng 16/9.

Dù rằng được nhận xét vô cùng xứng đôi khi đứng bên nhau song Triệu Lộ Tư không nhận được sự ủng hộ của nhiều người hâm mộ, lý do là bởi cô nàng bị tố thường xuyên kéo Dương Dương vào những tin đồn tình cảm khiến netizen bức xúc. Về phía Dương Dương, anh cũng không đưa ra bất cứ câu trả lời nào về tin đồn hẹn hò này.

Từ trước đến nay, anh vẫn luôn giữ im lặng dù bị fan soi ra nhiều nghi vấn tình cảm với các sao nữ khác.