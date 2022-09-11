Triệu Lộ Tư bị Cnet lên án dữ dội vì chụp ảnh với trang phục truyền thống của Nhật Bản

Sao quốc tế 11/09/2022 08:30

Hình ảnh Triệu Lộ Tư mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản trong quá khứ bị netizen chỉ trích dữ dội.

Triệu Lộ Tư bị Cnet lên án dữ dội vì chụp ảnh với trang phục truyền thống của Nhật Bản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Loạt những dự án phim đình đám gần đây như Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn,… đã đưa tên tuổi Triệu Lộ Tư ngày càng được nhiều người biết đến. Tuy nhiên mới đây, nữ diễn viên đã bị chỉ trích nặng nề vì những hình ảnh tưởng như là bình thường trong quá khứ. 

Thông tin từ báo Saostart cho biết, Triệu Lộ Tư bị netizen đào lại loạt ảnh cô nàng mặc Kimono – trang phục truyền thống của Nhật Bản. Nhìn khuôn mặt và kiểu tóc, có thể dự đoán bộ ảnh này được nữ diễn viên chụp từ khá lâu trước đây. 

Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính cũng bị soi có chiếc nơ to, thiết kế giống với đai lưng kimono. Trong khi đó, trang phục thời Hán có phần đai lưng nhưng không thắt nơ lớn mà rủ dài xuống. Đoàn phim sau đó đã phải gỡ một số hình ảnh, video quảng bá để chỉnh sửa lại.  

Triệu Lộ Tư bị Cnet lên án dữ dội vì chụp ảnh với trang phục truyền thống của Nhật Bản - Ảnh 2

Ảnh (báo Saostart)

Triệu Lộ Tư bị Cnet lên án dữ dội vì chụp ảnh với trang phục truyền thống của Nhật Bản - Ảnh 3
Ảnh (báo Saostart)

Trước đó, ngày 2/7, trang 163 cũng đưa tin các nhân vật nữ trong Tôi Là Lưu Kim Phượng được chải tóc, mặc đồ giống trang phục truyền thống kimono. Các vai nam cũng đội mũ quan có nhiều nét đặc trưng của văn hóa Nhật Bản.

Theo 163, trang phục truyền thống giữa các nước có nhiều nét giao thoa, nhưng cũng có những nét đặc trưng riêng biệt. Với phim cổ trang, việc thiết kế kiểu dáng, màu sắc trang phục phù hợp với thời đại là yêu cầu đầu tiên. Tuy nhiên, đoàn phim Tôi Là Lưu Kim Phượng đã dựa vào lý do "đây là triều đại không có thật trong lịch sử", sáng tạo những bộ trang phục không sát lịch sử Trung Quốc cổ đại.

Theo 163, vài năm trở lại đây phim cổ trang thần tượng Trung Quốc được sản xuất hàng loạt nhưng chất lượng không cao. Các phim đều mắc lỗi hậu kỳ, kỹ xảo kém, võ thuật thiếu chỉn chu. Ngay cả tạo hình cũng không được thiết kế tỉ mỉ. Trong nhiều dự án, các diễn viên đều để một kiểu tóc giống nhau.

Dàn sao Hoa Ngữ sau 95 trong tạo hình học sinh: Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ khiến dân tình ‘rụng rời’ hơn cả Triệu Lộ Tư

Dàn sao Hoa Ngữ sau 95 trong tạo hình học sinh: Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ khiến dân tình ‘rụng rời’ hơn cả Triệu Lộ Tư

Bên cạnh các tạo hình cổ trang hay dân quốc thì dàn sao sau 95 vô cùng hợp với tạo hình học sinh bởi sự trẻ trung và nét đẹp đậm chất thanh xuân của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ Triệu Lộ Tư mặc trang phục Nhật Bản Triệu Lộ Tư bị chỉ trích nhan sắc Triệu Lộ Tư

TIN LIÊN QUAN

Dàn sao Hoa Ngữ sau 95 trong tạo hình học sinh: Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ khiến dân tình ‘rụng rời’ hơn cả Triệu Lộ Tư

Dàn sao Hoa Ngữ sau 95 trong tạo hình học sinh: Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ khiến dân tình ‘rụng rời’ hơn cả Triệu Lộ Tư

Không phải Ngô Lỗi, bạn trai Triệu Lộ Tư là 'đỉnh lưu' có giá trị nhan sắc cao và từng hợp tác đóng phim với mỹ nhân?

Không phải Ngô Lỗi, bạn trai Triệu Lộ Tư là 'đỉnh lưu' có giá trị nhan sắc cao và từng hợp tác đóng phim với mỹ nhân?

Gỡ bỏ hình ảnh 'nữ lực sĩ' trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư giờ đây đã là tiểu thư xinh đẹp ngất ngây trong phim mới

Gỡ bỏ hình ảnh 'nữ lực sĩ' trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư giờ đây đã là tiểu thư xinh đẹp ngất ngây trong phim mới

Rộ tin Triệu Lộ Tư sẽ 'nên duyên' cùng 'tình cũ' Nghê Ni trong Thần Ẩn thay vì Thành Nghị?

Rộ tin Triệu Lộ Tư sẽ 'nên duyên' cùng 'tình cũ' Nghê Ni trong Thần Ẩn thay vì Thành Nghị?

Đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư chính thức xin lỗi về vụ làm hư flycam trường học, phát nước miễn phí cho sinh viên để bù đấp

Đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư chính thức xin lỗi về vụ làm hư flycam trường học, phát nước miễn phí cho sinh viên để bù đấp

Liên tiếp đón nhận tin không vui, Triệu Lộ Tư còn chưa kịp định hình quán cà phê của mình đã bị tố 'chặt chém' khách với giá bán cao ngất ngưởng

Liên tiếp đón nhận tin không vui, Triệu Lộ Tư còn chưa kịp định hình quán cà phê của mình đã bị tố 'chặt chém' khách với giá bán cao ngất ngưởng

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI