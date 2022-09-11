Triệu Lộ Tư bị Cnet lên án dữ dội vì chụp ảnh với trang phục truyền thống của Nhật Bản

Hình ảnh Triệu Lộ Tư mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản trong quá khứ bị netizen chỉ trích dữ dội.

Ảnh minh họa: Internet Loạt những dự án phim đình đám gần đây như Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn,… đã đưa tên tuổi Triệu Lộ Tư ngày càng được nhiều người biết đến. Tuy nhiên mới đây, nữ diễn viên đã bị chỉ trích nặng nề vì những hình ảnh tưởng như là bình thường trong quá khứ. Thông tin từ báo Saostart cho biết, Triệu Lộ Tư bị netizen đào lại loạt ảnh cô nàng mặc Kimono – trang phục truyền thống của Nhật Bản. Nhìn khuôn mặt và kiểu tóc, có thể dự đoán bộ ảnh này được nữ diễn viên chụp từ khá lâu trước đây.

Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính cũng bị soi có chiếc nơ to, thiết kế giống với đai lưng kimono. Trong khi đó, trang phục thời Hán có phần đai lưng nhưng không thắt nơ lớn mà rủ dài xuống. Đoàn phim sau đó đã phải gỡ một số hình ảnh, video quảng bá để chỉnh sửa lại. Ảnh (báo Saostart)

Ảnh (báo Saostart) Trước đó, ngày 2/7, trang 163 cũng đưa tin các nhân vật nữ trong Tôi Là Lưu Kim Phượng được chải tóc, mặc đồ giống trang phục truyền thống kimono. Các vai nam cũng đội mũ quan có nhiều nét đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. Theo 163, trang phục truyền thống giữa các nước có nhiều nét giao thoa, nhưng cũng có những nét đặc trưng riêng biệt. Với phim cổ trang, việc thiết kế kiểu dáng, màu sắc trang phục phù hợp với thời đại là yêu cầu đầu tiên. Tuy nhiên, đoàn phim Tôi Là Lưu Kim Phượng đã dựa vào lý do "đây là triều đại không có thật trong lịch sử", sáng tạo những bộ trang phục không sát lịch sử Trung Quốc cổ đại. Theo 163, vài năm trở lại đây phim cổ trang thần tượng Trung Quốc được sản xuất hàng loạt nhưng chất lượng không cao. Các phim đều mắc lỗi hậu kỳ, kỹ xảo kém, võ thuật thiếu chỉn chu. Ngay cả tạo hình cũng không được thiết kế tỉ mỉ. Trong nhiều dự án, các diễn viên đều để một kiểu tóc giống nhau.

Dàn sao Hoa Ngữ sau 95 trong tạo hình học sinh: Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ khiến dân tình ‘rụng rời’ hơn cả Triệu Lộ Tư Bên cạnh các tạo hình cổ trang hay dân quốc thì dàn sao sau 95 vô cùng hợp với tạo hình học sinh bởi sự trẻ trung và nét đẹp đậm chất thanh xuân của họ.

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