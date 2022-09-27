Couple Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác 'đẹp đôi' ai cũng biết, nhưng sự trùng hợp này mới làm fan phấn khích hơn cả

Sao quốc tế 27/09/2022 16:47

Mới đây, fan hâm mộ của couple Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác đã "soi" ra một điểm trùng hợp của cả hai khiến ai nấy cũng phải bất ngờ.

Có thể nói Trần tình lệnh là bộ phim tạo ra sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong dư luận. Tác phẩm này không chỉ giúp cho hai nam chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở nên nổi đình nổi đám sở hữu lượng fan đông đảo mà giá trị thương mại của họ cũng tăng lên nhanh chóng, vươn lên thành ngôi sao hàng đầu của giới giải trí

Couple Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác 'đẹp đôi' ai cũng biết, nhưng sự trùng hợp này mới làm fan phấn khích hơn cả - Ảnh 1
Màn kết hợp ăn ý trong Trần Tình Lệnh đã giúp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành những ngôi sao hàng đầu của Cbiz. 

Đặc biệt, vì màn tương tác quá ngọt trong Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được fan couple đẩy thuyền nhiệt tình. Mới đây, 2 nam chính của Trần Tình Lệnh lại khiến các fan được dịp "loạn nhịp" khi cùng có điểm chung trong phim mới. Cụ thể, trong 2 dự án phim mới đây, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều xuất hiện với ngoại hình đen nhẻm khiến dân tình suýt nhận không ra.

Cách đây không lâu, Tiêu Chiến đã chính thức xác nhận sẽ tham gia vào bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Tuy nhiên, khi loạt ảnh hậu trường được hé lộ, điều làm cư dân mạng chú ý lại là ngoại hình có phần hơi "sai sai" của nam chính Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến). Theo đó, trong ảnh nước da của Tiêu Chiến có phần đen hơn rất nhiều so với trước đây. Khán giả thắc mắc không biết do đoàn làm phim chủ tâm muốn “nhuộm” da cho diễn viên để hợp vai, hay là do dạo này nam diễn viên phơi nắng quá nhiều.

Couple Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác 'đẹp đôi' ai cũng biết, nhưng sự trùng hợp này mới làm fan phấn khích hơn cả - Ảnh 2
Tiêu Chiến xuất hiện với nước da ngăm đen trong phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy.

Không chỉ có Tiêu Chiến, mà cách đây vài ngày, những hình ảnh mới nhất của Vương Nhất Bác trên hậu trường Vua Của Bầu Trời khiến khán giả bất ngờ vì quá khác lạ. Theo đó, nam diễn viên xuất hiện với mái tóc cắt ngắn, làn da đen nhẻm, gương mắt mướt mát mồ hôi. Vốn luôn được đánh giá cao về độ điển trai nên hình ảnh kham khổ này của Vương Nhất Bác đã khiến không ít khán giả phải bất ngờ, suýt không nhận ra nam diễn viên.

Couple Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác 'đẹp đôi' ai cũng biết, nhưng sự trùng hợp này mới làm fan phấn khích hơn cả - Ảnh 3

Phải đội nắng để hoàn thành các cảnh quay của mình nên Vương Nhất Bác cũng xuất hiện với một tạo hình đen nhẻm trong dự án phim điện ảnh Vua Của Bầu Trời.

Được biết, bộ phim Vua Của Bầu Trời được ghi hình trong điều kiện thời tiết nắng nóng giữa mùa hè. Dàn diễn viên, đặc biệt là Vương Nhất Bác, cũng đã phải đội nắng, chịu khát để hoàn thành các cảnh quay. Điều này khiến làn da của nam diễn viên đen đi không ít. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp cùng sự cố gắng của Vương Nhất Bác cũng đã thực sự gây ấn tượng tốt đẹp với khán giả. 

Được biết, cả 2 dự án phim mới của cặp đôi Trần Tình Lệnh đã quay xong và chuẩn bị được lên sóng. Trong đó, bộ phim Vua Của Bầu Trời có Vương Nhất Bác tham gia sẽ được ra mắt vào ngày 30/9 này. 

Couple Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác 'đẹp đôi' ai cũng biết, nhưng sự trùng hợp này mới làm fan phấn khích hơn cả - Ảnh 4
Dù chỉ là sự trùng hợp tình cờ, tuy nhiên fan couple của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn cực kỳ phấn kích khi tạo hình trong phim mới của cả hai được đặt cạnh nhau. 
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