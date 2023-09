Couple Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác 'đẹp đôi' ai cũng biết, nhưng sự trùng hợp này mới làm fan phấn khích hơn cả

Cách đây không lâu, Tiêu Chiến đã chính thức xác nhận sẽ tham gia vào bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Tuy nhiên, khi loạt ảnh hậu trường được hé lộ, điều làm cư dân mạng chú ý lại là ngoại hình có phần hơi "sai sai" của nam chính Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến). Theo đó, trong ảnh nước da của Tiêu Chiến có phần đen hơn rất nhiều so với trước đây. Khán giả thắc mắc không biết do đoàn làm phim chủ tâm muốn “nhuộm” da cho diễn viên để hợp vai, hay là do dạo này nam diễn viên phơi nắng quá nhiều.

Tiêu Chiến xuất hiện với nước da ngăm đen trong phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy.

Không chỉ có Tiêu Chiến, mà cách đây vài ngày, những hình ảnh mới nhất của Vương Nhất Bác trên hậu trường Vua Của Bầu Trời khiến khán giả bất ngờ vì quá khác lạ. Theo đó, nam diễn viên xuất hiện với mái tóc cắt ngắn, làn da đen nhẻm, gương mắt mướt mát mồ hôi. Vốn luôn được đánh giá cao về độ điển trai nên hình ảnh kham khổ này của Vương Nhất Bác đã khiến không ít khán giả phải bất ngờ, suýt không nhận ra nam diễn viên.