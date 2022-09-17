Biên kịch từng mắng Tiêu Chiến sắp phải gặp biến cực lớn, chuyện gì đây?

Sao quốc tế 17/09/2022 13:07

Biên kịch Uông Hải Lâm - người từng dùng nhiều từ ngữ không hay để mắng Tiêu Chiến, đang sắp phải vướng vào ồn ào cực lớn.

Thời điểm Tiêu Chiến nổi lên nhờ Trần Tình Lệnh, anh nhận được rất nhiều tình cảm của công chúng. Nhưng bên cạnh đó, có không ít người tỏ ra ghen ghét, buông lời mắng chửi anh.

Biên kịch từng mắng Tiêu Chiến sắp phải gặp biến cực lớn, chuyện gì đây? - Ảnh 1

Biên kịch từng mắng Tiêu Chiến sắp phải gặp biến cực lớn, chuyện gì đây? - Ảnh 2
Tiêu Chiến từng nhận nhiều lời lẽ mắng nhiếc không hay về mình 

Trong số những người chê bai Tiêu Chiến, biên kịch Uông Hải Lâm thể hiện rõ ràng nhất. Ông liên tục đưa ra những nhận xét phiến diện, sử dụng từ ngữ khó nghe để nói về nam tài tử.

Biên kịch từng mắng Tiêu Chiến sắp phải gặp biến cực lớn, chuyện gì đây? - Ảnh 3
Uông Hải Lâm từng dùng những lời mắng không hay về nam diễn viên khiến dân tình thời điểm đó vô cùng bức xúc

Từ lâu, Uông Hải Lâm đã được cho là có mối quan hệ không hề tốt đẹp với Tiêu Chiến. Mặc dù chưa từng hợp tác, vị đạo diễn này luôn tỏ thái độ mỉa mai, không công nhận tài năng và thành tựu của nam diễn viên, cho rằng Tiêu Chiến chỉ được xếp vào hàng lưu lượng chứ không phải nghệ sĩ thực thụ. 

Biên kịch từng mắng Tiêu Chiến sắp phải gặp biến cực lớn, chuyện gì đây? - Ảnh 4

Không chỉ gây mâu thuẫn với diễn viên trẻ, Uông Hải Lâm còn gặp rắc rối với đoàn phim City Of Power. Cụ thể, vị biên kịch đã tố đoàn phim sử dụng kịch bản của mình nhưng chưa xin phép.

Tuy nhiên, nhà sản xuất (NSX) City Of Power khẳng định, họ đã trả nhuận bút cho Uông Hải Lâm như thỏa thuận. Đồng thời, NSX còn bóng gió tố biên kịch họ Uông là người lươn lẹo, nói dối, chỉ biết chê bai người khác.

Mới đây, phía Truyền thông Ba Sĩ Tinh Anh (NSX City Of Power) tiếp tục tiết lộ thông tin quan trọng. Họ cho biết, cơ quan thuế đã liên hệ với công ty, các bước kiểm tra, xác minh tiếp theo cũng được tiến hành theo quy trình của pháp luật.

Bên cạnh đó, Truyền thông Ba Sĩ Tinh Anh cũng nhấn mạnh đến Uông Hải Lâm. Họ gọi ông là "biên kịch nói phét thành thần" và sẵn sàng đương đầu với "con quỷ chết đuối" vừa xấu xa vừa ghê tởm.

Chia sẻ của NSX City Of Power khiến nhiều người cho rằng, Uông Hải Lâm sắp bị cục thế hỏi đến. Nếu chuyện này là thật, vị biên kịch có thể "lành ít dữ nhiều".

Biên kịch từng mắng Tiêu Chiến sắp phải gặp biến cực lớn, chuyện gì đây? - Ảnh 5

Nhưng sau đó, Uông Hải Lâm đã nhanh chóng lên tiếng đáp trả. Ông cho biết vợ của mình có tài khoản hợp pháp ở nước ngoài và người thân của vợ cần tiền phụng dưỡng.

Tuy nhiên, vợ của Uông Hải Lâm chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nhuận bút nào được chuyển cho ông. Đồng thời, vị biên kịch cũng khẳng định bản thân chưa từng nhận tiền nhuận bút từ bất kỳ tài khoản nước ngoài nào.

Biên kịch từng mắng Tiêu Chiến sắp phải gặp biến cực lớn, chuyện gì đây? - Ảnh 6

Hiện tại, sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đa số mọi người đều ủng hộ Truyền thông Ba Sĩ Tinh Anh. 

Bởi lẽ, từ trước đến nay, Uông Hải Lâm liên tục có phát ngôn gây tranh cãi, đồng thời còn lợi dụng người nổi tiếng đề đánh bóng tên tuổi của mình. Do đó, danh tiếng và hình ảnh của vị biên kịch trong mắt công chúng sụt giảm nghiêm trọng.

 

 

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