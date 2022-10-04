'Couple nhan sắc' Tiêu Chiến - Địch Lệ Nhiệt Ba sắp thành đôi trong phim mới?

Sau thành công của Trần tình lệnh năm 2019, danh tiếng, độ hot của Tiêu Chiến ngày càng tăng cao không ngừng, dự án phim, hợp đồng quảng cáo, show... đến tay không dứt. Còn đối với Địch Lệ Nhiệt Ba, được xem là tiểu hoa thế hệ 9X hot nhất với thành công của hàng loạt tác phẩm như Người tình kim cương, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư...

Hiện nay, Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến được xem là một trong những đỉnh lưu lượng hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo cũng như tài nguyên phim ảnh đồ sộ mà bất cứ diễn viên nào cũng mong muốn có được.

Bên cạnh đó, nhan sắc đỉnh cao của Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến là điều không thể chối cãi. Không ít lần, các fan mong muốn cả hai có cơ hội hợp tác cùng nhau, nếu có cơ hội, chắc chắn cặp "trai tài gái sắc" này sẽ làm nên cực phẩm visual bùng nổ trên màn ảnh Hoa ngữ.

Không sự phụ kỳ vọng của khán giả, mới đây có thông tin, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba sắp hợp tác trong phim mới mang tên Đầu Hành Chi Lộ, hiện thu hút sự chú ý của rất nhiều dân mạng. Đây là một dự án được đầu tư khủng với đội ngũ sản xuất chất lượng. Trong đó, khiến các fan yên tâm nhất là bộ phim hợp tác đầu tay của hai đỉnh lưu lượng này sẽ do một biên kịch từng đạt giải Bạch Ngọc Lan chắp bút. Đầu Hành Chi Lộ sẽ được khai máy sau khi Tiêu Chiến hoàn thành các cảnh quay của Nắng Gắt Bên Tôi.

Hiện tại, thông tin về bộ phim này rất ít ỏi, thế nhưng, cặp đôi đã có rất nhiều fan couple. Bởi trước đây, khi xuất hiện cạnh nhau dù rất nhanh trong một vài sự kiện, nhưng visual cực phẩm của cả hai khiến dân tình mê mẩn. Mặc dù diễn xuất còn hạn chế thế nhưng nhờ ngoại hình cực phẩm, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn được đẩy thuyền đóng phim chung nhiệt tình.

Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cả hai khó có cơ hội hợp tác bởi Địch Lệ Nhiệt Ba đang chuyển hình, trước mắt sẽ không nhận phim ngôn tình nữa. Trong khi đó, dự án Nắng Gắt Bên Tôi của Tiêu Chiến cũng chỉ vừa khởi quay và phải đến cuối năm mới hoàn thành được.

Nhiều netizen cũng lo ngại rằng nếu thực sự Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến hợp tác cùng nhau, có thể sẽ xảy màn tranh cãi gay gắt về vấn đề phiên vị giữa hai bên. Bởi trong giới Cbiz, phiên vị sẽ nói lên mức độ nổi tiếng, vị thế trong ngành để tìm ra người có thể đứng trước, ở vị trí phiên 1. Như nhiều dự án gần đây, các famdom không ngại tranh cãi, "chiến' nhau để giành lợi ích cho thần tượng, khiến nhà sản xuất phải lên tiếng "dẹp loạn".