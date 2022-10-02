Địch Lệ Nhiệt Ba sớm 'yêu lại từ đầu' Nhậm Gia Luân sau khi Dương Mịch từ chối Kiều Tàng?

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thế chỗ Dương Mịch vào vai nữ chính Kiều Tàng. Đồng thời, nam chính của bộ phim này sẽ là Nhậm Gia Luân.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Dương Mịch sắp rời khỏi Gia Hành. Do đó, dự án "Kiều Tàng" sẽ phải bỏ ngỏ và lại lần nữa tìm kiếm nữ chính. Ngay sau đó, mạng xã hội tiếp tục rộ lên thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ là người thế chỗ Dương Mịch.

Cụ thể, một blogger ẩn danh đã đăng tải thông tin cho biết kể từ sau khi Dương Mịch bị xóa tên khỏi Kiều Tàng, phía nhà sản xuất đang tích cực tìm người mới. Phía Gia Hành Thiên Hạ đang có ý định để Địch Lệ Nhiệt Ba thế chỗ đàn chị đảm nhận vai nữ chính trong dự án này. Và Nhậm Gia Luân cũng đang được mời đóng vai nam chính.

Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Đa số đều cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba có thể đóng nữ chính Kiều Tàng nhưng không nên hợp tác cùng Nhậm Gia Luân. Bởi lẽ trước đó cả hai đã từng đóng chung ở Ngự Giao Ký và thu về kết quả chẳng mấy khả quan.

Hiện tại, phía Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào có liên quan đến dự án Kiều Tàng.

Kiều Tàng là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng, xoay quanh câu chuyện về Nhiếp Chính Vương và nương tử của hắn. Chuyện kể rằng, sau đại bệnh, Miên Đường hoàn toàn quên mất mọi chuyện sau khi xuất giá. Cũng may bên cạnh nàng còn có một trượng phu dung mạo như tiên, tính cách ôn hòa, thiện lương, không rời không bỏ khi nàng đau ốm, cho dù có tán gia bại sản cũng phải giúp nàng chữa bệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dich-le-nhiet-ba-som-yeu-lai-tu-dau-nham-gia-luan-sau-khi-duong-mich-tu-choi-kieu-tang-509163.html