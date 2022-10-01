Cùng đáp trả antifan, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen tinh tế bao nhiêu thì Triệu Lộ Tư lại mất điểm bấy nhiêu

Sao quốc tế 01/10/2022 15:46

Địch Lệ Nhiệt Ba khá khôn khéo khi đứng trước những lời công kích từ antifan.

Cách đây ít ngày, tại buổi phát sóng trực tiếp, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng người hâm mộ trò chuyện khi thưởng thức món lẩu tại một nhà hàng ở xứ Trung. Sự kiện thu hút người hâm mộ của nữ diễn viên Em là niềm kiêu hãnh của anh.

Cùng đáp trả antifan, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen tinh tế bao nhiêu thì Triệu Lộ Tư lại mất điểm bấy nhiêu - Ảnh 1
Cùng đáp trả antifan, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen tinh tế bao nhiêu thì Triệu Lộ Tư lại mất điểm bấy nhiêu - Ảnh 2
Hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba tại sự kiện. Ảnh: Internet

Cô diện trang phục đơn giản cùng áo khoác denim cá tính, thoải mái giao lưu cùng khán giả. Tuy nhiên, một số tài khoản đã bình luận ngôn từ không hay về nhan sắc của nữ diễn viên. Một số người chỉ trích việc để da bóng nhẫy, tóc bết dầu không được buộc gọn đã “dìm hàng” triệt để sao phim Trường ca hành.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn cho rằng nữ diễn viên đã tăng cân khi hai má của cô trông đầy đặn phúng phính hơn. Không ít người nhận xét nữ diễn viên trông kém sắc, thần thái thiếu khí chất hơn rất nhiều so với ảnh tham dự sự kiện đã được trang điểm kỹ và qua chỉnh sửa.

Trước những lời chê bai về nhan sắc, người đẹp 9X đã trực tiếp phản hồi trên sóng livestream: “Tôi không đẹp, cảm ơn mọi người vì đã xem người xấu xí là tôi đây”. Địch Lệ Nhiệt Ba được khen xử lý bình tĩnh với tình huống. Thậm chí, một tài khoản còn hài hước bình luận: “Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là xấu thì tôi cũng không biết định nghĩa cái đẹp là thế nào”.

Cùng đáp trả antifan, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen tinh tế bao nhiêu thì Triệu Lộ Tư lại mất điểm bấy nhiêu - Ảnh 3
Mỹ nhân Tân Cương bình tĩnh khi đáp trả antifan. Ảnh: Internet

Hành động đầy tinh tế của nàng mỹ nhân Tân Cương sau đó đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ phía cư dân mạng. Hầu hết mọi người cho rằng, cách đáp trả những bình luận tiêu cực của cô vô cùng thông minh và khôn khéo, vừa không làm mất lòng người, đồng thời cũng cho thấy sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ nổi tiếng.

"Nhan sắc đỉnh cao thế này mà cũng chê xấu được thì cái người để lại bình luận kia chắc phải đi khám lại mắt"; "Cái mặt phụng phịu thấy thương không kìa? Nhiều khi thật sự thắc mắc không biết ba mẹ cô ấy làm sao nuôi dạy được một cô con gái tốt như vậy, đáng yêu như vậy!"; "Nhìn cái cách đáp trả của người ta kìa, tự nhiên nhớ lại mấy lời chửi thẳng mặt antifan của cô Triệu Lộ Tư. Đúng là đáp trả trực tiếp cũng có 'this' có 'that' mà"; "Cô Tư vào đây mà học tập này"...

Vốn có gương mặt thanh tú, Địch Lệ Nhiệt Ba được khán giả đánh giá cao về phương diện nhan sắc. Nữ diễn viên là một trong những cái tên nổi bật trong làng giải trí Hoa ngữ. Do lịch trình được sắp xếp dày đặc, cô không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sắc đẹp. Chính vì lẽ đó, nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương có phong độ lên xuống thất thường.

Không ít lần, nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài kém sắc và nhận ý kiến trái chiều. Tuy nhiên trong các sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, nhận được nhiều lời khen ngợi với nhan sắc kiều diễm. Ở độ tuổi 30, cô được nhận xét là có nhan sắc trưởng thành, thăng hạng so với thời điểm mới vào nghề.

Khán giả vỡ mộng trước nhan sắc thật của Địch Lệ Nhiệt Ba khi chưa chỉnh sửa

Khán giả vỡ mộng trước nhan sắc thật của Địch Lệ Nhiệt Ba khi chưa chỉnh sửa

Giống như phần lớn những cô gái trẻ tại châu Á, "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba cũng phải nhờ cậy tới những ứng dụng chỉnh sửa ảnh để có vẻ ngoài diễm lệ và hoàn hảo.

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