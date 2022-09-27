Chiếc váy 'phản chủ' khiến Địch Lệ Nhiệt Ba suýt 'vồ ếch' tại sự kiện

Chính vì lẽ đó, mà nàng " mỹ nhân Tân Cương " - Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không ngoại lệ. Không ngoa khi nói Địch Lệ Nhiệt Ba chính là nhân vật chăm diện váy áo cồng kềnh nhất mỗi khi đổ bộ thảm đỏ nhằm hút mọi ánh nhìn và trở thành ngôi sao của những bữa tiệc.

Khi tham gia các sự kiện, các nàng mỹ nhân luôn lên đồ lộng lẫy, xuất hiện trước mặt công chúng một cách chỉn chu nhất. Những bộ váy lộng lẫy không chỉ tôn lên khí chất kiêu sa mà còn giúp phái đẹp chiếm trọn tâm điểm.

Mới đây, khi tham gia một sự kiện vào hôm 25/9, Địch Lệ Nhiệt Ba diện một chiếc váy trắng hở lưng, thân xẻ cao, thiết kế xẻ tà dài quét đất. Những chiếc váy dài lượt thượt đã mang đến diện mạo lộng lẫy cho nữ ngôi sao.

Cô để kiểu tóc xoăn gợn sóng lớn, trang điểm đậm. Tờ Sina nhận xét cô 'giống như một mỹ nhân Hong Kong thập niên 1990'.

Tuy nhiên chính vì sự quá dài của đuôi váy mà gây ra không ít phiền toái, khiến nàng "mỹ nhân Tân Cương" di chuyển bất tiện, suýt bị vấp té trên sân khấu. Rất may là Nhiệt Ba đã nhanh chóng "phanh" lại được.

Vì vấp phải chiếc tà của váy mà Nhiệt Ba suýt té trên sân khấu.

Trước khoảnh khắc suýt "vồ ếch" của nữ diễn viên, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự lo lắng, hy vọng thần tượng mình và mọi người mang giày cao gót đều cẩn thận.

Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng hoàn hảo, nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo sau khi gia nhập giới giải trí. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mỹ nhân Tân Cương luôn là một trong những tâm điểm được khán giả chú ý đến bởi nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc nổi bật với mũi cao, gương mặt 'như búp bê'.

Tên tuổi cô gắn với các phim "Nữ vệ sĩ xinh đẹp", "Trường ca hành", "Em là niềm kiêu hãnh của anh", "Liệt hỏa như ca", "Tam sinh tam thế chẩm thượng thư", "Dữ quân sơ tương thức"... Thời gian này, Địch Lệ Nhiệt Ba đang gây chú ý với nhiều phim như "Ngự giao ký chi Dữ quân sơ tương thức", "An Lạc Truyện"...