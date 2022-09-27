Chiếc váy 'phản chủ' khiến Địch Lệ Nhiệt Ba suýt 'vồ ếch' tại sự kiện

Sao quốc tế 27/09/2022 15:25

Chiếc váy dài lượt thượt vô cùng nổi bật nhưng lại gây bất tiện khi di chuyển cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

Khi tham gia các sự kiện, các nàng mỹ nhân luôn lên đồ lộng lẫy, xuất hiện trước mặt công chúng một cách chỉn chu nhất. Những bộ váy lộng lẫy không chỉ tôn lên khí chất kiêu sa mà còn giúp phái đẹp chiếm trọn tâm điểm.

Chính vì lẽ đó, mà nàng "mỹ nhân Tân Cương" - Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không ngoại lệ. Không ngoa khi nói Địch Lệ Nhiệt Ba chính là nhân vật chăm diện váy áo cồng kềnh nhất mỗi khi đổ bộ thảm đỏ nhằm hút mọi ánh nhìn và trở thành ngôi sao của những bữa tiệc.

Mới đây, khi tham gia một sự kiện vào hôm 25/9, Địch Lệ Nhiệt Ba diện một chiếc váy trắng hở lưng, thân xẻ cao, thiết kế xẻ tà dài quét đất. Những chiếc váy dài lượt thượt đã mang đến diện mạo lộng lẫy cho nữ ngôi sao.

Chiếc váy 'phản chủ' khiến Địch Lệ Nhiệt Ba suýt 'vồ ếch' tại sự kiện - Ảnh 1

Chiếc váy 'phản chủ' khiến Địch Lệ Nhiệt Ba suýt 'vồ ếch' tại sự kiện - Ảnh 2
Cô để kiểu tóc xoăn gợn sóng lớn, trang điểm đậm. Tờ Sina nhận xét cô 'giống như một mỹ nhân Hong Kong thập niên 1990'.

Tuy nhiên chính vì sự quá dài của đuôi váy mà gây ra không ít phiền toái, khiến nàng "mỹ nhân Tân Cương" di chuyển bất tiện, suýt bị vấp té trên sân khấu. Rất may là Nhiệt Ba đã nhanh chóng "phanh" lại được.

Chiếc váy 'phản chủ' khiến Địch Lệ Nhiệt Ba suýt 'vồ ếch' tại sự kiện - Ảnh 3
Vì vấp phải chiếc tà của váy mà Nhiệt Ba suýt té trên sân khấu. 

Trước khoảnh khắc suýt "vồ ếch" của nữ diễn viên, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự lo lắng, hy vọng thần tượng mình và mọi người mang giày cao gót đều cẩn thận. 

Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng hoàn hảo, nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo sau khi gia nhập giới giải trí. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mỹ nhân Tân Cương luôn là một trong những tâm điểm được khán giả chú ý đến bởi nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm của mình.

Chiếc váy 'phản chủ' khiến Địch Lệ Nhiệt Ba suýt 'vồ ếch' tại sự kiện - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc nổi bật với mũi cao, gương mặt 'như búp bê'.

Tên tuổi cô gắn với các phim "Nữ vệ sĩ xinh đẹp", "Trường ca hành", "Em là niềm kiêu hãnh của anh", "Liệt hỏa như ca", "Tam sinh tam thế chẩm thượng thư", "Dữ quân sơ tương thức"... Thời gian này, Địch Lệ Nhiệt Ba đang gây chú ý với nhiều phim như "Ngự giao ký chi Dữ quân sơ tương thức", "An Lạc Truyện"...

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba suy kiệt thân thể do chế độ ăn uống, Tôn Di bị mẹ chồng cũ chèn ép tài nguyên giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba suy kiệt thân thể do chế độ ăn uống, Tôn Di bị mẹ chồng cũ chèn ép tài nguyên giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba Cbiz sao hoa ngữ mỹ nhân Tân Cương

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba suy kiệt thân thể do chế độ ăn uống, Tôn Di bị mẹ chồng cũ chèn ép tài nguyên giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba suy kiệt thân thể do chế độ ăn uống, Tôn Di bị mẹ chồng cũ chèn ép tài nguyên giải trí?

Top 3 nữ thần của làng giải trí Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát tranh nhau vị trí số 1 vô cùng kịch tính

Top 3 nữ thần của làng giải trí Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát tranh nhau vị trí số 1 vô cùng kịch tính

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Bị chê 'đi lùi' so với 'đối thủ' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vẫn được khen ở điểm này nhờ 'gà cưng' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba đã từ chối rất nhiều phim cổ trang, Dương Tử muốn lấn sang thị trường quốc tế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba đã từ chối rất nhiều phim cổ trang, Dương Tử muốn lấn sang thị trường quốc tế?

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng

Bị fan chê bai dự án flop, Thỉnh Quân gây bất ngờ với số điểm Douban cao vượt mặt phim của Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba

Bị fan chê bai dự án flop, Thỉnh Quân gây bất ngờ với số điểm Douban cao vượt mặt phim của Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI