Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba suy kiệt thân thể do chế độ ăn uống, Tôn Di bị mẹ chồng cũ chèn ép tài nguyên giải trí?

2. Cuộc sống riêng tư của Quách Hiểu Đình khá trong sạch. Ngoại trừ thời gian công tác, tham gia hoạt động thì cô ấy còn có cuộc sống bình đạm của minh.

1. Đoàn đội của Trần Đô Linh không có ý muốn ngăn cản việc yêu đương của cô ấy, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được.

4. Tôn Hồng Lôi không rời khỏi giới showbiz. Chỉ là gần đây anh ấy không tham gia nhiều phim và các chương trình giải trí khiến cho tần suất xuất hiện trước công chúng của anh ấy vẫn luôn không cao. Trong thời gian này, anh ấy vẫn đang tiếp xúc với một bộ phim truyền hình đề tài trinh thám.

3. Bộ phim “Hoàng hậu của tôi” vẫn luôn muốn mời chào Thành Nghị, công ty của anh ấy cũng hỗ trợ đàm phán nhưng cuối cùng họ không thể đi đến thống nhất.

5. Hiện tài nguyên của Tôn Di bị mẹ chồng cũ chèn ép, nhưng tâm tình của cô không quá tệ, phần lớn con cũng là do cô chăm sóc.

6. Những hình ảnh bị tiết lộ ra từ bộ phim mới của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đã bị người hâm mộ phát hiện ác ý chỉnh sửa Lưu Diệc Phi khiến cho cô ấy trông béo hơn. Một trong những khuyết điểm của Lưu Diệc Phi là cô ấy từ trước đến nay vẫn rất kém trong việc quản lý hình thể của mình, rất dễ dàng tăng cân. Việc chỉnh sửa hình ảnh ác ý này khiến cho cô ấy bị không ít người chế giễu. Một số người cho rằng việc này là do fan của Lý Hiện làm nên hiện tại người hâm mộ của hai bên đang bắt đầu tranh cãi với nhau.

7. Trần Hiểu hiện tại đã thành công có được một vị trí trong mảng phim truyền hình, được khá nhiều đạo diễn công nhận., vì thế mà kịch bản gửi đến anh ấy cũng ngày càng nhiều. Gần đây, Trần Hiểu đang tiếp xúc với một bộ phim về đề tài trinh thám – tội phạm, có thể sẽ hợp tác cùng với một vị diễn viên thực lực có độ quốc dân cao.

8. Youku sắp chiếu "Sí Đạo", các bản thảo cp của Vương An Vũ và Kim Thần cũng đã được chuẩn bị phát sóng. Vương An Vũ ký hợp đồng với công ty có điều khoản không yêu đương, sẽ toàn tâm cho vai diễn.

9. Địch Lệ Nhiệt Ba đã uống thuốc đông y để dưỡng thân, bởi vì thân thể suy kiệt do chế độ ăn uống bất thường. Ngoài ra, kế hoạch sự nghiệp của cô cũng được vạch ra rất rõ ràng, hiện vẫn có rất nhiều kịch bản tốt để lựa chọn.

10. Chuyện tình cảm giữa Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên là thật, trước kia 2 người từng bị chụp được đi với nhau nhưng công ty đều đã xử lý được.

11. Quách Hiểu Đình không quá chấp nhất chuyện đóng nữ chính hay nữ phụ. Cô ấy thích được tự do trong công việc hơn.

12. Người đại diện cũ của Lý Dịch Phong đã hợp tác với Kiều Hân, tài nguyên trước kia tiếp xúc với Lý Dịch Phong giờ đều chuyển sang cho Kiều Hân.

13. Tài nguyên của Bạch Lộc cũng tính là tuyến một, hai bộ cổ trang S+, thường trú show tạp kỹ quốc dân, giá trị thương mại tăng cao, so với các tiểu hoa lứa 95 phát triển vượt trội hơn hẳn.

14. Những bộ phim truyền hình mà Triệu Lệ Dĩnh nhận được đều là đại nữ chủ, được nhắm riêng cho cô. Bên nền tảng vẫn còn một bộ nữa chờ cô, nhưng cô không vội, muốn đối phương phải mở rộng thêm điều kiện đã.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.