Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/9/2022: Dương Mịch có nhiều mâu thuẫn với công ty cũ, tài nguyên của Lý Dịch Phong 'thay thế' Dương Dương?

Sao quốc tế 24/09/2022 13:49

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Việc Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu hợp tác lần hai là điều khó có thể xảy ra, cả hai bên sau khi hoàn thành xong bộ phim cổ trang "Mộng Lục Hoa" thì hoàn toàn không có liên hệ gì nữa.

2. Lý Hiện vừa hoàn thành xong việc quay chụp cho bộ phim “Đi đến nơi có gió”. Tiếp theo đây anh ấy sẽ có một kỳ nghỉ ngắn, sau đó lại tham dự vào những lịch trình đã được sắp xếp của mình.

3. Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đến bây giờ vẫn chưa có kế hoạch công khai mối quan hệ. Song tình hình hiện tại thì tuyên bố hay không tuyên bố cũng chẳng khác gì mấy.

4. Lâm Canh Tân đối với sự nghiệp của mình không quá chú trọng. Thời gian không có hoạt động, anh ấy sẽ ở nhà chơi game hoặc hẹn bạn bè cùng các cô gái đẹp đến nhà ca hát.

5. Dương Mịch có nhiều mâu thuẫn với công ty, rất khó để hòa giải.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/9/2022: Dương Mịch có nhiều mâu thuẫn với công ty cũ, tài nguyên của Lý Dịch Phong 'thay thế' Dương Dương? - Ảnh 1

6. Mức độ nổi tiếng hiện tại của Đàn Kiện Thứ đã không còn cao như trước đây.

7. Chương trình “Hoa tỷ đệ” sẽ không lại có mùa tiếp theo. Rating mùa này quả thật không tốt, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến Dương Mịch.

8. Bộ phim “Định luật tình yêu 80/20” của Dương Mịch và Hứa Khải không thể phát sóng ở đài. Cả hai người khá thất vọng đối với việc này, bên phía nền tảng cũng lỗ mất một số tiền.

9. Rất nhiều tài nguyên trước đây đang tiếp xúc với Lý Dịch Phong, hiện tại đều tìm đến Dương Dương rồi. Hai người họ là nghệ sĩ cùng loại hình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/9/2022: Dương Mịch có nhiều mâu thuẫn với công ty cũ, tài nguyên của Lý Dịch Phong 'thay thế' Dương Dương? - Ảnh 2

10. Dù gần đây Vương Hạc Đệ có nhiệt nhiều hơn nhưng thực tế thì anh ấy vẫn đang trong giai đoạn làm quen trong giới, vị thế trong giới giải trí của anh ấy gần như vẫn chưa thay đổi gì.

11. Những hình ảnh ở sân bay của La Vân Hi bị phát tán trên mạng. Nhiều người lo ngại cho sức khỏe và cân nặng của anh ấy, cũng nhiều người bắt đầu chỉ trích La Vân Hi, nói anh quá ốm, nhìn quá đáng sợ. Hiện tại, anh ấy không ốm như thế, những tấm hình phát tán là hình cũ, không phải gần đây, là có người cố tình "chơi xấu".

12. Lý Băng Băng bây giờ thực sự rất ít khi đóng phim, nhưng không phải mất cơ hội xuất hiện trước màn ảnh mà lui về hậu trường làm sếp lớn, Lý Băng Băng thỉnh thoảng vẫn nhận lời quay một số bộ phim.

13. Trương Hàn là kiểu người gia trưởng điển hình, độc đoán trong tư tưởng.

14. Lưu Đức Hoa đã vào đoàn tham gia bốn bộ phim trong năm nay, cả vai chính và vai phụ đều có.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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