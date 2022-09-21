Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2022: Dương Dương từ chối đóng cùng Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư muốn đóng với sao nam tân binh?

Sao quốc tế 21/09/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trước khi khai máy một tháng, “Ranh Giới” đã thêm vào 1 nam chính nữa, điều này quả là thử thách với biên kịch. Khi phim lên sóng, giữa Cận Đông và Thành Nghị ai xuất hiện nhiều hơn, tập trung khai thác câu chuyện của người nào thì có thể đoán ra nam chính được thêm vào là ai.

2. “Nắng Gắt Bên Tôi”: Tiêu Chiến, Bạch Bách Hà, Chu Châu, Hướng Hàm Chi, sẽ sớm khai máy. Tiêu Chiến đã từng từ chối bộ này vào năm ngoái vì lịch trình không phù hợp. Nhưng nhà sản xuất vẫn rất kiên trì, chờ đợi và thuyết phục Tiêu Chiến nhận bộ phim này.

3. Đội ngũ của Lưu Diệc Phi vẫn rất kén nhãn hàng, họ không nhận hàng kém uy tín, chỉ có những thương hiệu lớn, báo giá cao.

4. Các diễn viên quần chúng của “Trường Tương Tư” nhận xét về Dương Tử: Cô ấy siêu gầy và trắng, rất nhỏ nhắn, cô ấy thường đi rất nhanh.

5. Dương Dương không đóng “Hồ yêu tiểu hồng nương - Trúc Nghiệp Thiên” cùng Lưu Thi Thi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2022: Dương Dương từ chối đóng cùng Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư muốn đóng với sao nam tân binh? - Ảnh 1

6. La Chí Tường vẫn hoạt động bình thường ở Đài Loan, nhưng danh tiếng trong giới chẳng còn gì, tuy không bị cấm nhưng căn bản là không có ai tìm đến, cơ hội việc làm cũng không có, không ai muốn hợp tác cùng anh ta.

7. Diễn xuất của Lý Thấm ở “Thỉnh Quân” không tốt. Bình luận hầu như toàn chê bai kĩ năng diễn xuất của cô. Đoàn đội cô ấy không có nhiều người, chỉ có 3 nhân viên, xử lý tình huống rất chậm.

8. Vụ kiện của Tống Uy Long chưa giải quyết xong. Tống Uy Long tiếp xúc nhiều kịch bản nhưng lại không thể ký được vì chưa giải quyết xong với công ty cũ.

9. “Nhất Niệm Quan Sơn” có khá nhiều cảnh đánh nhau nên Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh liên tục bị thương nhẹ trong thời gian này.

10. Triệu Lộ Tư đang rất vui vẻ hợp tác với các sao nam danh tiếng. Nhưng cô cho rằng đến khi nào dẫn dắt được người mới thì địa vị của cô sẽ được công nhận.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2022: Dương Dương từ chối đóng cùng Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư muốn đóng với sao nam tân binh? - Ảnh 2

11. Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đã đeo nhẫn đôi của một thương hiệu khi tham dự fan meeting của “Thương Lan Quyết”.

12. Khi Triệu Lộ Tư đi cùng đoàn đóng phim, cô ấy hay mời cả đoàn đi uống trà sữa, ăn tối với các diễn viên trong đoàn cũng là chuyện thường, không cần biết là diễn viên chính hay diễn viên phụ, họ đều được đối xử bình đẳng.

13. Trần Hiểu sẽ vào đoàn "Phủ Bụi Mười Ba Năm", bộ phim này trước đó đã quay phần mùa đông, hiện tại còn phần kịch bản mùa hè sẽ quay bù.

14. Sau 2 bộ phim, nổi bật là Bí Mật Nơi Góc Tối, sự nghiệp của Từ Mộng Khiết đang phát triển mạnh, đã có chương trình tạp kỹ mời cô.

15. Show “Cuộc chiến sắc đẹp”: Bạch Lộc, Kim Thần, Mạnh Tử Nghĩa, Tống Tổ Nhi, Ngu Thư Hân, Trương Vũ Kỳ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2022: Lưu Diệc Phi không hề kiểm soát chế độ ăn uống, Dương Tử tiếp tục đóng phim cổ trang cùng Vương Hạc Đệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2022: Lưu Diệc Phi không hề kiểm soát chế độ ăn uống, Dương Tử tiếp tục đóng phim cổ trang cùng Vương Hạc Đệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Lưu Thi Thi Dương Dương sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2022: Lưu Diệc Phi không hề kiểm soát chế độ ăn uống, Dương Tử tiếp tục đóng phim cổ trang cùng Vương Hạc Đệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2022: Lưu Diệc Phi không hề kiểm soát chế độ ăn uống, Dương Tử tiếp tục đóng phim cổ trang cùng Vương Hạc Đệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/9/2022: Lý Dịch Phong sẽ ra nước ngoài tránh tai tiếng, Vương Hạc Đệ 'yêu lại từ đầu' Ngu Thư Hân trong phim hiện đại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/9/2022: Lý Dịch Phong sẽ ra nước ngoài tránh tai tiếng, Vương Hạc Đệ 'yêu lại từ đầu' Ngu Thư Hân trong phim hiện đại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/9/2022: Trần Hiểu không hứng thú với kịch bản cổ trang, Ngu Thư Hân từng được khuyên đi sửa mũi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/9/2022: Trần Hiểu không hứng thú với kịch bản cổ trang, Ngu Thư Hân từng được khuyên đi sửa mũi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/9/2022: Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng phim của Chương Tử Di vào tháng 12, Dương Dương sống chuẩn tác phong quân đội?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/9/2022: Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng phim của Chương Tử Di vào tháng 12, Dương Dương sống chuẩn tác phong quân đội?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nối gót' Dương Mịch rời Gia Hành, bạn trai cũ Lưu Diệc Phi là tài phiệt người Hong Kong?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nối gót' Dương Mịch rời Gia Hành, bạn trai cũ Lưu Diệc Phi là tài phiệt người Hong Kong?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/9/2022: Dương Tử đóng phim kinh dị, Tôn Lệ dùng các phương bấm huyệt để làm trẻ hoá làn da?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/9/2022: Dương Tử đóng phim kinh dị, Tôn Lệ dùng các phương bấm huyệt để làm trẻ hoá làn da?

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 23 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI