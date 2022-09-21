Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2022: Dương Dương từ chối đóng cùng Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư muốn đóng với sao nam tân binh?

2. “Nắng Gắt Bên Tôi”: Tiêu Chiến, Bạch Bách Hà, Chu Châu, Hướng Hàm Chi, sẽ sớm khai máy. Tiêu Chiến đã từng từ chối bộ này vào năm ngoái vì lịch trình không phù hợp. Nhưng nhà sản xuất vẫn rất kiên trì, chờ đợi và thuyết phục Tiêu Chiến nhận bộ phim này.

1. Trước khi khai máy một tháng, “Ranh Giới” đã thêm vào 1 nam chính nữa, điều này quả là thử thách với biên kịch. Khi phim lên sóng, giữa Cận Đông và Thành Nghị ai xuất hiện nhiều hơn, tập trung khai thác câu chuyện của người nào thì có thể đoán ra nam chính được thêm vào là ai.

4. Các diễn viên quần chúng của “Trường Tương Tư” nhận xét về Dương Tử: Cô ấy siêu gầy và trắng, rất nhỏ nhắn, cô ấy thường đi rất nhanh.

3. Đội ngũ của Lưu Diệc Phi vẫn rất kén nhãn hàng, họ không nhận hàng kém uy tín, chỉ có những thương hiệu lớn, báo giá cao.

5. Dương Dương không đóng “Hồ yêu tiểu hồng nương - Trúc Nghiệp Thiên” cùng Lưu Thi Thi.

6. La Chí Tường vẫn hoạt động bình thường ở Đài Loan, nhưng danh tiếng trong giới chẳng còn gì, tuy không bị cấm nhưng căn bản là không có ai tìm đến, cơ hội việc làm cũng không có, không ai muốn hợp tác cùng anh ta.

7. Diễn xuất của Lý Thấm ở “Thỉnh Quân” không tốt. Bình luận hầu như toàn chê bai kĩ năng diễn xuất của cô. Đoàn đội cô ấy không có nhiều người, chỉ có 3 nhân viên, xử lý tình huống rất chậm.

8. Vụ kiện của Tống Uy Long chưa giải quyết xong. Tống Uy Long tiếp xúc nhiều kịch bản nhưng lại không thể ký được vì chưa giải quyết xong với công ty cũ.

9. “Nhất Niệm Quan Sơn” có khá nhiều cảnh đánh nhau nên Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh liên tục bị thương nhẹ trong thời gian này.

10. Triệu Lộ Tư đang rất vui vẻ hợp tác với các sao nam danh tiếng. Nhưng cô cho rằng đến khi nào dẫn dắt được người mới thì địa vị của cô sẽ được công nhận.

11. Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đã đeo nhẫn đôi của một thương hiệu khi tham dự fan meeting của “Thương Lan Quyết”.

12. Khi Triệu Lộ Tư đi cùng đoàn đóng phim, cô ấy hay mời cả đoàn đi uống trà sữa, ăn tối với các diễn viên trong đoàn cũng là chuyện thường, không cần biết là diễn viên chính hay diễn viên phụ, họ đều được đối xử bình đẳng.

13. Trần Hiểu sẽ vào đoàn "Phủ Bụi Mười Ba Năm", bộ phim này trước đó đã quay phần mùa đông, hiện tại còn phần kịch bản mùa hè sẽ quay bù.

14. Sau 2 bộ phim, nổi bật là Bí Mật Nơi Góc Tối, sự nghiệp của Từ Mộng Khiết đang phát triển mạnh, đã có chương trình tạp kỹ mời cô.

15. Show “Cuộc chiến sắc đẹp”: Bạch Lộc, Kim Thần, Mạnh Tử Nghĩa, Tống Tổ Nhi, Ngu Thư Hân, Trương Vũ Kỳ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.