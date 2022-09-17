Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/9/2022: Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng phim của Chương Tử Di vào tháng 12, Dương Dương sống chuẩn tác phong quân đội?

2. Bên phía Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa quyết định kịch bản, còn đang lựa chọn.

1. Lý Hiện hiện tại một lòng muốn đi con đường chính kịch, anh không có ưu thế với cổ trang nên không xem kịch bản cổ trang, ngôn tình hiện đại mặc dù thoải mái dễ chịu nhưng anh cũng không muốn nhận nhiều vì sợ bị đóng khung vào vòng phim thần tượng, hợp đồng của anh và Nhất Tâm đến hạn sẽ không ký tiếp, vẫn tiếp tục hợp tác với Lục Nghiêu.

4. Cung Tuấn không thiếu tài nguyên, thông thường anh cứ bình tĩnh chờ bộ phim này đóng máy thì mới cân nhắc xem tiếp theo đóng phim nào.

3. Vương Khải và Triệu Hựu Đình sau này có thể sẽ hợp tác với Lưu Diệc Phi.

5. Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa nhận được kịch bản phim mới, nhưng cô sẽ nghỉ ngời một thời gian sau khi quay Dữ Phượng Hành. Sau đó cô sẽ đợi đến khoảng tháng 12 đi đóng phim của Chương Tử Di.

6. Lưu Diệc Phi đang nắm trong tay 2 kịch bản cần tìm nam chính. Tuy đoàn đội cô ấy không can thiệp vào việc chọn nam chính nhưng có đề xuất không cần tìm diễn viên lưu lượng.

7. Chương trình tống nghệ của Iqiyi "Hoa Hoa Hi Du Ký": Bạch Lộc, Kim Thần, Ngu Thư Hân...

8. Chương trình tống nghệ của Iqiyi "Siêu Cấp Mạo Hiểm": Đại Trương Vỹ, Đặng Tử Kỳ, Đinh Vũ Hề, Tiêu Kính Đằng, Trương Lăng Hách, Từ Mộng Khiết...

9. Đoàn đội Tỉnh Bách Nhiên có ấn tượng tốt với Triệu Lộ Tư, bộ "Thần Ẩn" đoàn đội anh ấy cũng tự tiếp xúc, cũng ký hợp đồng rất nhanh. Phía Tỉnh Bách Nhiên nhường phiên 1 cho Triệu Lộ Tư, không hề tranh giành.

10. Dương Dương ngoài đời là người có lối sống vô cùng lành mạnh, nề nếp, chuẩn tác phong quân đội.

11. Dương Tử hiện tại chọn phim sẽ đặc biệt coi trọng danh tiếng của nam nghệ sĩ.

12. Sau này Trần Vĩ Đình sẽ chuyển về Hong Kong hoạt động, tài nguyên đã được chuẩn bị đủ cả. Hiện tại có nhiều tin đồn gây ảnh hưởng nên anh ấy sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian.

13. "Trêu Nhầm" cơ bản xác định nam nữ chính là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, kế hoạch là tháng sau khai máy.

14. Triệu Lệ Dĩnh đang rất quan tâm đến 1 kịch bản tốt cải biên từ tiểu thuyết "Tình Yêu Thực Dụng" trên Tấn Giang. Bộ này quay tốt có thể đạt hiệu quả như "Minh Lan Truyện", cũng có thể đi tranh giải nữa.

15. Ngô Thiến hiện tại chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc con cái, không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.