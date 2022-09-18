Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/9/2022: Trần Hiểu không hứng thú với kịch bản cổ trang, Ngu Thư Hân từng được khuyên đi sửa mũi?

Sao quốc tế 18/09/2022 14:36

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Triệu Lệ Dĩnh phải tăng cân một chút cho phù hợp với vai diễn trong "Dã Man Sinh Trưởng". Bởi vì chuyện này mà phe đối diện đã lấy việc cô ấy mập lên đem ra chê trách, tung rất nhiều bản thảo bôi nhọ cô ấy.

2. Tuy Đặng Luân đã bị phong sát nhưng chắc chắn không thiếu tiền. Anh ấy cũng né tránh hoàn toàn việc bồi thường hợp đồng cho các thương hiệu.

3. Tần Tuấn Kiệt hiện tại không có kịch bản để lựa chọn, muốn tìm được một kịch bản hay lại càng khó hơn. Kết quả phát sóng của bộ phim “Yêu đương đi mùa hè” và “Phi hồ ngoại truyện” đều không được tốt lắm.

4. Châu Tấn rất coi trọng Trương Tịnh Sơ. Cô ấy còn đến tận nơi hướng dẫn Trương Tịnh Sơ diễn xuất.

5. Trần Hiểu hiện tại không hứng thú với kịch bản cổ trang. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/9/2022: Trần Hiểu không hứng thú với kịch bản cổ trang, Ngu Thư Hân từng được khuyên đi sửa mũi? - Ảnh 1

6. Một bộ phim cổ trang do Đường Nhân sản xuất hiện tại đang tiếp xúc với Dương Tử. Nam chính trước mắt đang lựa chọn giữa 4 người, trong đó có Vương Hạc Đệ và Bạch Kính Đình.

7. Nếu bộ phim “Thần ẩn” của Triệu Lộ Tư quá trình quay phim và thẩm định suôn sẻ thì có thể sẽ được khởi chiếu vào tháng 12.

8. Gần đây đoàn làm phim "Nhất Niệm Quan Sơn" đã hứa sẽ giành cho Lưu Thi Thi đãi ngộ xứng đáng, đoàn đội cô ấy cũng đã đứng ra dàn xếp sự việc.

9. Ngu Thư Hân từng được khuyên đi sửa mũi nhưng cô ấy không muốn sửa. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/9/2022: Trần Hiểu không hứng thú với kịch bản cổ trang, Ngu Thư Hân từng được khuyên đi sửa mũi? - Ảnh 2

10. Hoa Thần Vũ cảm thấy ban nhạc do đoàn đội của các chương trình chuẩn bị đều chỉ có thể làm việc với anh ấy trong thời gian ngắn, không có sự ăn ý. Vì vậy, Hoa Thần Vũ thường không sử dụng những ban nhạc chung của chương trình mà thường mang theo ban nhạc riêng của chính mình mỗi khi đi biểu diễn hoặc tham gia chương trình.

11. Trần Phi Vũ và La Vân Hy sau khi hoàn thành quay phim vẫn còn liên hệ, nhưng không hề nhiều. Cả hai người chỉ là đồng nghiệp.

12. Những tin đồn Dương Mịch có quan hệ với những nam diễn viên ít tuổi là do có người cố ý tung ra.

13. "An Lạc Truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ. 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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