Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/9/2022: Lý Dịch Phong sẽ ra nước ngoài tránh tai tiếng, Vương Hạc Đệ 'yêu lại từ đầu' Ngu Thư Hân trong phim hiện đại?

Sao quốc tế 19/09/2022 13:49

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim “Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời” sẽ do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải thủ vai chính. Bộ phim sẽ chính thức được khai máy vào quý 4 năm nay Thành Đô.

2. Trần Vỹ Đình với Hà Tuệ đã chia tay.

3. Nhà đài Đường Nhân coi “Phong Nguyệt Cẩm Nang” là một ván cược, muốn dùng nó lấy lại danh tiếng và vị thế cho mình. Chân thành mời Dương Tử đóng nữ chính, chỉ cần cô ấy gật đầu, nam chính sẽ do cô ấy đề cử.

4. Hoàng Tử Thao thích mẫu con gái giống như Âu Dương Na Na.

5. Lý Dịch Phong sẽ ra nước ngoài tránh xa giới giải trí trong nước, đoàn đội hiện nay chỉ còn người đại diện. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/9/2022: Lý Dịch Phong sẽ ra nước ngoài tránh tai tiếng, Vương Hạc Đệ 'yêu lại từ đầu' Ngu Thư Hân trong phim hiện đại? - Ảnh 1

6. Dương Mịch có thói quen ép bản thân loại bỏ cảm xúc cá nhân để không ảnh hưởng tới công việc của mình.

7. Triệu Lộ Tư cảm thấy vui vẻ khi được hợp tác với những diễn viên ít tên tuổi hơn. Cảm thấy việc kết giao với những người mới, họ sẽ công nhận địa vị của cô ấy.

8. Nhậm Gia Luân gần đây đã giảm cân rất nhiều, chủ yếu là do anh ấy không chỉ ăn kiêng mà còn đến phòng tập thể dục sau giờ làm việc, anh ấy đã giảm cân nhanh đến mức thậm chí đạo diễn đã yêu cầu anh ấy ngừng giảm cân.

9. Đàn Kiện Thứ thực sự muốn đi con đường lưu lượng, rất chịu khó chạy bản thảo theo nhiều cách khác nhau, quảng bá mình như một chàng trai vàng biết nhảy chuyên nghiệp để thu hút sự chú ý của quần chúng.

10. Nhà sản xuất của “Thương Lan Quyết” trả lời mong muốn của cư dân mạng về việc hợp tác lần 2 của Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân rằng mong muốn của mọi người về một bộ phim hiện đại đều đã được ghi nhận, tuy nhiên kịch bản cần được trau chuốt kỹ lưỡng, vì vậy hãy kiên nhẫn hơn và vui vẻ chờ đợi một tác phẩm hay.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/9/2022: Lý Dịch Phong sẽ ra nước ngoài tránh tai tiếng, Vương Hạc Đệ 'yêu lại từ đầu' Ngu Thư Hân trong phim hiện đại? - Ảnh 2

11. Triệu Lệ Dĩnh đã đến tham gia một lớp học trong vài tháng trước khi quay “Dã Man Sinh Trưởng” và yêu cầu giáo viên sửa một số vấn đề. Hiện tại cô ấy vẫn dành thời gian để tham gia các lớp học, trong đó một số lớp học đã được chuyển sang online để dễ sắp theo lịch trình của cô ấy.

12. Dương Tử vẫn còn liên quan đến công ty cũ, khả năng sau này vẫn phải trả ân nghĩa cho cho công ty. Đoàn phim “Thất Dạ Tuyết” đã gửi kịch bản đến cho cô ấy. “Trường Tương Tư” do cô ấy đóng chính sẽ đóng máy toàn đoàn vào ngày 25/9.

13. Lưu Hạo Nhiên đang tiếp xúc một bộ phim truyền hình, hiện tại vẫn chưa tìm được nữ chính, anh ấy từng nói chuyện với Vương Tử Văn nhưng cô ấy vẫn đang suy nghĩ.

14. Hiện tại “Trường Phong Độ” của Bạch Kính Đình được người trong giới xem trọng. “Tân Xuyên Thường Nhật” của anh ấy với Điền Hi Vi đã được sắp xếp để lên sóng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/9/2022: Trần Hiểu không hứng thú với kịch bản cổ trang, Ngu Thư Hân từng được khuyên đi sửa mũi?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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