Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/9/2022: Bạch Lộc là đại lưu lượng trong 'Ninh An Như Mộng', Dương Dương sẽ không công khai bạn gái?

Sao quốc tế 22/09/2022 13:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tình cảm giữa Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng rất mặn nồng. Sinh nhật năm nay, Lộc Hàm tổ chức cho Quan Hiểu Đồng tại một nhà hàng, anh còn tặng cô ấy hoa và quà. Sau bữa tối, cả hai ra về cùng nhau. Hai người mặc đồ đôi chào tạm biệt bạn bè rồi trở về nhà của Lộc Hàm.

2. Tiểu thuyết “Chọc Nhầm” lên phim sẽ đổi tên thành “Dựa Vào Tình Yêu”, Dương Thiên Tử đảm nhận biên kịch, Quách Hổ phụ trách đạo diễn. Tháng 11 khai máy, quay trong 120 ngày. Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đã được nhắm cho vai nam - nữ chính.

3. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Thái Từ Khôn cả ba người này đều là những nghệ sĩ có lưu lượng lớn. Bản thân họ đều rất lịch sự và lễ mạo, nhưng đoàn đội của họ thì không dễ nói chuyện như vậy.

4. Thành Nghị hiện đang độc thân.

5. Bạch Lộc xuất hiện trong Ninh An Như Mộng với vai trò như một đại lưu lượng. Qua đây nền tảng cũng muốn kiểm tra xem khả năng gánh nhiệt cho phim của cô đến đâu, từ đó sẽ xét mức độ tài nguyên tiếp theo của cô.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/9/2022: Bạch Lộc là đại lưu lượng trong 'Ninh An Như Mộng', Dương Dương sẽ không công khai bạn gái? - Ảnh 1

6. Trần Kiều Ân khá nổi tiếng trong nước, cô ấy có quan hệ rất tốt với bạn diễn, những người từng hợp tác đều không có nhận xét xấu về cô ấy.

7. Đàn Kiện Thứ và Châu Dã sắp tới sẽ hợp tác trong một bộ phim truyền hình mới “Rất nhớ rất nhớ anh”. Dự án này xuất phát từ tiểu thuyết cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo, hơn nữa tác giả còn được mời đến tự mình cải biên kịch bản, có thể bảo chứng chất lượng của kịch bản.

8. Bộ phim truyền hình song nam chủ “Anh hùng chí”, trong đó đã có một nam chính được xác định là Huỳnh Hiểu Minh. Một người còn lại đang tiếp xúc với Ngô Lỗi.

9. “Tây Xuất Ngọc Môn” với sự tham gia của Nghê Ni và Bạch Vũ là dự án S+, kinh phí đầu tư bộ này là 200 triệu nhân dân tệ cho 30 tập phim.

10. Dù cho Dương Dương có thực sự yêu đương đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không dễ dàng công khai, tính cách của Dương Dương vẫn luôn là như vậy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/9/2022: Bạch Lộc là đại lưu lượng trong 'Ninh An Như Mộng', Dương Dương sẽ không công khai bạn gái? - Ảnh 2

11. Bộ phim “Ánh dương rực rỡ bên tôi” sẽ khởi quay vào cuối tháng này, dàn diễn viên của phim bao gồm: Tiêu Chiến, Bạch Bách Hà, Chu Châu, Hướng Hàm Chi, Vương Dương, Điền Vũ.

12. Bộ phim truyền hình hiện tại của Lưu Diệc Phi đang đàm phán với Triệu Hựu Đình.

13. Trần Hiểu vào lại đoàn phim “Phủ Bụi Mười Ba Năm” để bổ sung những cảnh quay mùa hè.

14. Drama cổ trang “Chước Chước Phong Lưu” khai máy ngày 21/9 do Cảnh Điềm - Phùng Thiệu Phong diễn chính.

15. Trương Lăng Hách hiện nay đang phát triển rất tốt, cũng rất chú tâm sự nghiệp. Anh ấy hiện tại không có bạn gái.

 

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2022: Dương Dương từ chối đóng cùng Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư muốn đóng với sao nam tân binh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2022: Dương Dương từ chối đóng cùng Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư muốn đóng với sao nam tân binh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Dương Dương sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2022: Dương Dương từ chối đóng cùng Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư muốn đóng với sao nam tân binh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/9/2022: Dương Dương từ chối đóng cùng Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư muốn đóng với sao nam tân binh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2022: Lưu Diệc Phi không hề kiểm soát chế độ ăn uống, Dương Tử tiếp tục đóng phim cổ trang cùng Vương Hạc Đệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/9/2022: Lưu Diệc Phi không hề kiểm soát chế độ ăn uống, Dương Tử tiếp tục đóng phim cổ trang cùng Vương Hạc Đệ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/9/2022: Lý Dịch Phong sẽ ra nước ngoài tránh tai tiếng, Vương Hạc Đệ 'yêu lại từ đầu' Ngu Thư Hân trong phim hiện đại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/9/2022: Lý Dịch Phong sẽ ra nước ngoài tránh tai tiếng, Vương Hạc Đệ 'yêu lại từ đầu' Ngu Thư Hân trong phim hiện đại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/9/2022: Trần Hiểu không hứng thú với kịch bản cổ trang, Ngu Thư Hân từng được khuyên đi sửa mũi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/9/2022: Trần Hiểu không hứng thú với kịch bản cổ trang, Ngu Thư Hân từng được khuyên đi sửa mũi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/9/2022: Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng phim của Chương Tử Di vào tháng 12, Dương Dương sống chuẩn tác phong quân đội?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/9/2022: Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng phim của Chương Tử Di vào tháng 12, Dương Dương sống chuẩn tác phong quân đội?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nối gót' Dương Mịch rời Gia Hành, bạn trai cũ Lưu Diệc Phi là tài phiệt người Hong Kong?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nối gót' Dương Mịch rời Gia Hành, bạn trai cũ Lưu Diệc Phi là tài phiệt người Hong Kong?

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 23 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI