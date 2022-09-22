Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/9/2022: Bạch Lộc là đại lưu lượng trong 'Ninh An Như Mộng', Dương Dương sẽ không công khai bạn gái?

2. Tiểu thuyết “Chọc Nhầm” lên phim sẽ đổi tên thành “Dựa Vào Tình Yêu”, Dương Thiên Tử đảm nhận biên kịch, Quách Hổ phụ trách đạo diễn. Tháng 11 khai máy, quay trong 120 ngày. Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đã được nhắm cho vai nam - nữ chính.

1. Tình cảm giữa Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng rất mặn nồng. Sinh nhật năm nay, Lộc Hàm tổ chức cho Quan Hiểu Đồng tại một nhà hàng, anh còn tặng cô ấy hoa và quà. Sau bữa tối, cả hai ra về cùng nhau. Hai người mặc đồ đôi chào tạm biệt bạn bè rồi trở về nhà của Lộc Hàm.

3. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Thái Từ Khôn cả ba người này đều là những nghệ sĩ có lưu lượng lớn. Bản thân họ đều rất lịch sự và lễ mạo, nhưng đoàn đội của họ thì không dễ nói chuyện như vậy.

5. Bạch Lộc xuất hiện trong Ninh An Như Mộng với vai trò như một đại lưu lượng. Qua đây nền tảng cũng muốn kiểm tra xem khả năng gánh nhiệt cho phim của cô đến đâu, từ đó sẽ xét mức độ tài nguyên tiếp theo của cô.

6. Trần Kiều Ân khá nổi tiếng trong nước, cô ấy có quan hệ rất tốt với bạn diễn, những người từng hợp tác đều không có nhận xét xấu về cô ấy.

7. Đàn Kiện Thứ và Châu Dã sắp tới sẽ hợp tác trong một bộ phim truyền hình mới “Rất nhớ rất nhớ anh”. Dự án này xuất phát từ tiểu thuyết cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo, hơn nữa tác giả còn được mời đến tự mình cải biên kịch bản, có thể bảo chứng chất lượng của kịch bản.

8. Bộ phim truyền hình song nam chủ “Anh hùng chí”, trong đó đã có một nam chính được xác định là Huỳnh Hiểu Minh. Một người còn lại đang tiếp xúc với Ngô Lỗi.

9. “Tây Xuất Ngọc Môn” với sự tham gia của Nghê Ni và Bạch Vũ là dự án S+, kinh phí đầu tư bộ này là 200 triệu nhân dân tệ cho 30 tập phim.

10. Dù cho Dương Dương có thực sự yêu đương đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không dễ dàng công khai, tính cách của Dương Dương vẫn luôn là như vậy.

11. Bộ phim “Ánh dương rực rỡ bên tôi” sẽ khởi quay vào cuối tháng này, dàn diễn viên của phim bao gồm: Tiêu Chiến, Bạch Bách Hà, Chu Châu, Hướng Hàm Chi, Vương Dương, Điền Vũ.

12. Bộ phim truyền hình hiện tại của Lưu Diệc Phi đang đàm phán với Triệu Hựu Đình.

13. Trần Hiểu vào lại đoàn phim “Phủ Bụi Mười Ba Năm” để bổ sung những cảnh quay mùa hè.

14. Drama cổ trang “Chước Chước Phong Lưu” khai máy ngày 21/9 do Cảnh Điềm - Phùng Thiệu Phong diễn chính.

15. Trương Lăng Hách hiện nay đang phát triển rất tốt, cũng rất chú tâm sự nghiệp. Anh ấy hiện tại không có bạn gái.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.