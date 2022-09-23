Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/9/2022: Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không còn giữ quan hệ thân thiết sau phim, Chương Tử Di đóng phim truyền hình?

Sao quốc tế 23/09/2022 14:14

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/9/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Triệu Lệ Dĩnh sắp tới sẽ được đẩy rất nhiều trang bìa tạp chí. “Dã Man Sinh Trưởng” do cô ấy đóng chính là một bộ phim thuần túy về đại nữ chủ, nên xây dựng nam chính không thu hút lắm.

2. Angele Baby đã tích lũy được nguồn lực và các mối quan hệ nhất định, lại còn có công ty mạnh chống lưng, cho nên chỉ cần cô muốn quay phim đều có thể quay ngay.

3. Triệu Lộ Tư hiện đang độc thân.

4. Rất nhiều người theo đuổi Ngô Thiến nhưng cô ấy vẫn tương đối cứng rắn, hai năm tới sẽ không nói đến chuyện yêu đương và kết hôn, chỉ theo đuổi sự nghiệp của mình.

5. Chương Tử Di đang có ý định đóng phim truyền hình, nam chính nhắm tới Cận Đông. Khí chất của Cận Đông hiện được đánh giá là rất hợp với Chương Tử Di.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/9/2022: Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không còn giữ quan hệ thân thiết sau phim, Chương Tử Di đóng phim truyền hình? - Ảnh 1

6. Thời còn tổ hợp Hỏa Tiễn Thiếu Nữ, toàn bộ tài nguyên đều nằm ở Dương Siêu Việt, Mạnh Mỹ Kỳ và Ngô Tuyên Nghi. Những người khác hầu như không có đến một tài nguyên, thậm chí các hoạt động thương diễn đều có nhân viên công tác mỉa mai là nửa mua nửa tặng.

7. Lâm Tâm Như đang tận hưởng thành công từ bộ phim cô sản xuất, rất được yêu thích ở thị trường Đông Nam Á. Ngân sách của cô luôn dồi dào nên chẳng việc gì phải đến đại lục.

8. Hơn ba tháng nay Châu Vũ Đồng đều ở đoàn làm phim, quay bộ phim với Ngô Lỗi, phim chỉ vừa mới kết thúc vào mấy hôm vừa rồi.

9. Gần đây Viên Băng Nghiên đã cố gắng dùng hết các mối quan hệ của mình để có thể quay trở lại. “Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng” do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa diễn chính sẽ nhảy dù lên sóng vào 29/9.

10. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không giữ quan hệ thân thiết sau khi hợp tác quay phim xong.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/9/2022: Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không còn giữ quan hệ thân thiết sau phim, Chương Tử Di đóng phim truyền hình? - Ảnh 2

11. Ngô Lỗi không phải phú nhị đại. Có nhiều tin đồn nhà anh ấy rất giàu, nên tài nguyên từ nhỏ đến lớn mới tốt như vậy. Sự thật là, gia đình Ngô Lỗi chỉ khá giả mà thôi. Thành quả và chỗ đứng có được của hiện tại là do nỗ lực và sự trao dồi diễn xuất của bản thân.

12. Trương Hàn mấy năm nay tình hình phát triển không tốt, chương trình tham gia thì nhỏ, vai diễn cũng không được yêu thích, việc đầu tư phim ảnh cũng lỗ. 

13. Bản thân Bạch Lộc rất thích đọc tiểu thuyết, cô ấy nghĩ rằng chỉ những nhân vật có thể gây ấn tượng đầu tiên với cô ấy thì mới giúp cô ấy diễn xuất tốt. Bạch Lộc cũng khá giỏi trong việc chọn kịch bản.

14. Những lời mời về tài nguyên trong tay Thẩm Nguyệt không ổn định, hai năm qua cô ấy không có vai diễn nào được yêu thích, thêm vào đó, sự hỗ trợ của công ty cũng giảm sút khiến cô ấy dần mất đi ưu thế so với ngưới khác trong công ty.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Chương Tử Di sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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