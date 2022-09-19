Đúng ngày mai, thứ Ba 20/9/2022, Thần Tài 'bỏ rơi', 3 con giáp 'tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa', dễ đương đầu tiểu nhân, tiền của thất thoát, đen đủi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 12:51

Thứ Ba 20/9/2022, 3 con giáp 'tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa', dễ đương đầu tiểu nhân, tiền của thất thoát, đen đủi đủ đường.

Tuổi Tý

Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra không thuận lợi. Việc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung của tập thể không đem lại cho con giáp này nhiều hiệu quả trong công việc. Bản mệnh nên hạn chế việc quyết định nhanh chóng để giảm thiểu thiệt hại gây ra không đáng có.

Vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này trở nên kém sắc. Tử vi nhắc nhở con giáp này nên hạ thấp cái tôi của mình để không làm cho các cuộc xung đột gay gắt. Để giữ gìn hoà khí gia đình, người trong cuộc cần phải có sự nhường nhịn và bao dung lẫn nhau.

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/9/2022, Thần Tài 'bỏ rơi', 3 con giáp 'tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa', dễ đương đầu tiểu nhân, tiền của thất thoát, đen đủi đủ đường - Ảnh 1
Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên khá khó khăn và bất ổn vào đúng ngày mai. Tử vi dự báo có một vài rắc rối phát sinh bất ngờ, khiến con giáp này xảy ra xích mích, tranh cãi với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung công sức và thời gian này cho việc giải quyết vấn đề trước mắt, tránh để tình hình công việc chuyển biến tệ hơn.

Vận trình tình cảm dễ bị rạn nứt. Tình yêu của các cặp đôi đang đẹp bỗng chốc rạn nứt, đổ vỡ lúc nào chẳng hay. Nếu vì những hiểu lầm, hãy cùng ngồi xuống trình bày suy nghĩ của bản thân để đối phương hiểu và cùng nhau tìm hướng giải quyết.

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/9/2022, Thần Tài 'bỏ rơi', 3 con giáp 'tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa', dễ đương đầu tiểu nhân, tiền của thất thoát, đen đủi đủ đường - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên khá khó khăn và bất ổn vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự bất cẩn và thiếu suy nghĩ trong cách đánh giá người khác dễ khiến người tuổi Thân bị kẻ khác ghen ghét. Bản mệnh nên thay đổi cách nhìn nhận của mình, tránh độc đoán hay phiến diện trong công việc chung. Con giáp này rất thông minh nhưng cũng rất khoa trương và phóng đại, do đó con đường sự nghiệp chưa được tốt đẹp. Bản mệnh cần phải học cách khiêm tốn hơn nữa để hanh thông trong công việc. 

Vận trình tình cảm có chút rắc rối phát sinh. Dù là người đã lập gia đình hay đang trong mối quan hệ yêu đương cũng cần có sự chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là không cho đối phương quyền riêng tư.

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/9/2022, Thần Tài 'bỏ rơi', 3 con giáp 'tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa', dễ đương đầu tiểu nhân, tiền của thất thoát, đen đủi đủ đường - Ảnh 3
Sự bất cẩn và thiếu suy nghĩ trong cách đánh giá người khác dễ khiến người tuổi Thân bị kẻ khác ghen ghét - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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