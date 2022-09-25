Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba đã từ chối rất nhiều phim cổ trang, Dương Tử muốn lấn sang thị trường quốc tế?

2. Triệu Lộ Tư có tính cách trẻ con, song, đó không phải là tính xấu, điều này chỉ là để tăng độ nổi tiếng và thời sự trong giới giải trí .

1. Trong nửa tháng trở lại đây, Dương Mịch đã có khá nhiều hành động trên phương diện cá nhân của mình, khi có thông tin tiết lộ rằng cô ấy sẽ rời khỏi Gia Hành, cô ấy vẫn chưa có động tĩnh gì, đó chỉ có thể coi là một dấu hiệu cho thấy cô ấy đã thực sự liên lạc với các đoàn đội khác trong tháng này. Gia Hành vẫn đang cố gắng giữ cô ấy lại, hứa hẹn rất nhiều điều kiện mới.

4. Ngu Thư Hân đang tập trung vào bộ phim truyền hình mới “Khu rừng nhỏ của hai người”. Nhưng do độ phổ biến của “Thương lan quyết” vẫn đang còn tiếp tục nên không thể tránh khỏi việc “đụng chạm” trong việc quảng bá của hai bộ phim.

3. Dịch Dương Thiên Tỉ và Châu Đông Vũ đang cùng tiếp xúc một nhãn hàng, phía Châu Đông Vũ muốn được hưởng nhiều quyền lợi hơn.

5. Với tư cách là một diễn viên, Dương Tử cũng xem như không phụ sự kỳ vọng của mọi người, trở thành một diễn viên đi liền với các tác phẩm tốt. Bản thân cô ấy rất chăm chỉ cũng rất nỗ lực, thử thách với nhiều vai diễn đa dạng. Đoàn đội hy vọng cô ấy sau này có thể trở thành một diễn viên thực lực có sức ảnh hưởng lớn trong nước cũng như ở quốc tế. Vì vậy mà đối với các kịch bản được gửi đến cho Dương Tử thì họ có sự chọn lựa rất kỹ.

6. Trong hai năm qua, Tống Thiến luôn muốn dựa vào năng lực, cô ấy ít đóng phim thần tượng hơn, cũng không từ chối những bộ phim truyền hình hiện đại đề tài gia đình. Nữ diễn viên biết rằng trọng tâm của công ty bây giờ không phải là cô ấy, vì vậy cô ấy đã ra ngoài tìm một đội mới cho mình.

7. Lý Giai Kỳ đã quay trở lại sau hơn 3 tháng ngừng hoạt động. Anh đã nỗ lực rất nhiều trong buổi phát sóng trực tiếp lần trở lại này, cũng nhận được một số chương trình phát sóng trực tiếp của thương hiệu với mức giá rẻ để thử phản ứng trước.

8. Mức thù lao hiện tại của Vương Hạc Đệ đã tăng lên rất nhiều so với vài tháng trước, nếu có thể nắm bắt cơ hội để phát triển sau này, sự nổi tiếng của anh ấy có thể được duy trì lâu dài.

9. Tuy rằng thực lực của Dương Siêu Việt luôn bị nghi ngờ, nhưng độ nổi tiếng của cô ấy khá tốt, đề tài thân thế thích hợp, Ngỗng cũng sẵn sàng ủng hộ cô ấy, cho nên hiện tại cô ấy không thiếu tài nguyên, cả phim và chương trình đều rất đa dạng.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba đã từ chối rất nhiều bộ phim cổ trang gần đây và tập trung vào các bộ phim truyền hình hiện đại.

11. Vu Chính có ý lôi kéo Triệu Lệ Dĩnh để cùng hợp tác.

12. Chương trình “Xin Chào Thứ Bảy” ghi hình ngày 27, 28: Uông Đông Thành, Dương Tử, Vương Hạc Đệ, Đàn Kiện Thứ.

13. Bạch Lộc đặc biệt thích Vu Chính khi anh ấy nói chuyện và làm mọi việc, còn Vu Chính là một người chỉ thích nghe lời ngọt ngào, chỉ ăn mềm không ăn cứng.

14. “Bạn Trai Phản Diện Của Tôi” do Thẩm Nguyệt và Trần Triết Viễn đóng chính dự kiến phát sóng trên IQIYI từ ngày 30/9.

15. Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo đã tham gia một chương trình với nhau để tuyên truyền bộ phim “Hồ Đồng”.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.