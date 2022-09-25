Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng

Sao quốc tế 25/09/2022 14:25

Lưng trần thon thả giúp mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' trên Weibo hôm 24/9.

Địch Lệ Nhiệt Ba vừa tham gia một sự kiện thương mại vào ngày 23/9. Mỹ nhân Tân Cương lại gây sốt với tạo hình quyến rũ, nổi bật trong bộ váy dạ hội lấy ý tưởng từ sườn xám vô cùng ấn tượng. Thiết kế ôm sát đường cong, khoe lưng trần cùng xương "cánh bướm" gợi cảm của nữ diễn viên.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng - Ảnh 1

Vóc dáng chuẩn như tạc cùng nhan sắc đỉnh cao không tì vết một lần nữa khiến dân mạng phải hết lời khen ngợi. Người đẹp kết hợp trang phục cùng kiểu tóc đơn giản, khoe trọn gương mặt yêu kiều được trang điểm nhẹ nhàng, quyến rũ. Địch Lệ Nhiệt Ba đã leo thẳng No.2 hot search xứ Trung nhờ màn xuất hiện gây bão này.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng - Ảnh 2

Khoe đường cong cơ thể trong bộ đầm bó sát, Địch Lệ Nhiệt Ba càng thêm sức hút nhờ "có da có thịt" hơn trước.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng - Ảnh 3

Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng vì gương mặt có góc nghiêng hoàn hảo, với sống mũi cao, thẳng. 

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng - Ảnh 4

Gương mặt xinh đẹp của ngôi sao gốc Tân Cương.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng - Ảnh 5

Tấm lưng trần nuột nà, xương 'cánh bướm' của Địch Lệ Nhiệt Ba giúp cô ghi điểm. Trên Weibo, khán giả xôn xao vì vẻ đẹp gợi cảm của mỹ nữ Tân Cương.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng - Ảnh 6

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhiều người chê gầy, thiếu sức sống. Gần đây, cô tăng cân, làn da cũng mượt mà hơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng - Ảnh 7

Chiều cao 1,69 m và tỷ lệ cơ thể cân đối giúp ngôi sao Hoa ngữ được khen 'như người mẫu'.

Diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong các mỹ nữ Tân Cương của showbiz Trung Quốc. Tên tuổi cô gắn với các phim 'Nữ vệ sĩ xinh đẹp', 'Trường ca hành', 'Em là niềm kiêu hãnh của anh', 'Liệt hỏa như ca', 'Tam sinh tam thế chẩm thượng thư', 'Dữ quân sơ tương thức'...

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng - Ảnh 8

Thời gian này, Địch Lệ Nhiệt Ba đang gây chú ý với nhiều phim như 'Ngự giao ký chi Dữ quân sơ tương thức', 'An Lạc Truyện'...

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng - Ảnh 9

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng - Ảnh 10

Ở tuổi 30, cô là gương mặt quảng cáo ăn khách tại Trung Quốc.

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