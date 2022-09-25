Địch Lệ Nhiệt Ba khoe vóc dáng chuẩn như tạc, tấm lưng 'xương cánh bướm' gây choáng

Lưng trần thon thả giúp mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' trên Weibo hôm 24/9.
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Địch Lệ Nhiệt Ba vừa tham gia một sự kiện thương mại vào ngày 23/9. Mỹ nhân Tân Cương lại gây sốt với tạo hình quyến rũ, nổi bật trong bộ váy dạ hội lấy ý tưởng từ sườn xám vô cùng ấn tượng. Thiết kế ôm sát đường cong, khoe lưng trần cùng xương "cánh bướm" gợi cảm của nữ diễn viên.
Vóc dáng chuẩn như tạc cùng nhan sắc đỉnh cao không tì vết một lần nữa khiến dân mạng phải hết lời khen ngợi. Người đẹp kết hợp trang phục cùng kiểu tóc đơn giản, khoe trọn gương mặt yêu kiều được trang điểm nhẹ nhàng, quyến rũ. Địch Lệ Nhiệt Ba đã leo thẳng No.2 hot search xứ Trung nhờ màn xuất hiện gây bão này.
Diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong các mỹ nữ Tân Cương của showbiz Trung Quốc. Tên tuổi cô gắn với các phim 'Nữ vệ sĩ xinh đẹp', 'Trường ca hành', 'Em là niềm kiêu hãnh của anh', 'Liệt hỏa như ca', 'Tam sinh tam thế chẩm thượng thư', 'Dữ quân sơ tương thức'...