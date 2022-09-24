Bị chê diễn 'đơ', Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn có một bộ phim dù 'flop' thảm hại vẫn vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử

Sao quốc tế 24/09/2022 22:35

Dự án cổ trang được cho là thất bại thảm hại nhất trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng về lượt người xem

Vừa qua, nền tảng Youku đã công bố bảng xếp hạng những bộ phim có lượt xem đạt hơn 20 triệu mỗi tập từ năm 2017 đến nay. Ở top đầu đều là những cái tên quen thuộc, tuy nhiên sự xuất hiện của một tác phẩm lại khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

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Cụ thể, đứng ở vị trí đầu bảng chính là Liệt Hỏa Như Ca của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Bân Bân cùng Châu Du Dân. Thời điểm phát sóng, bộ phim có nhiệt lượng vô cùng lớn, vì vậy cũng dễ hiểu khi đạt thành tích khủng với hơn 45 triệu lượt xem cho một tập.

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Ở vị trí thứ hai là dự án khoa học viễn tưởng Trấn Hồn của Chu Nhất Long và Bạch Vũ. Tuy không hề quảng bá rầm rộ hay dùng các chiêu trò truyền thông, nhưng bộ phim vẫn thu về lượt xem bỏ xa các đối thủ cùng thời tại thị trường Đại lục.

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Tuy nhiên, khác với hai bộ phim trên, vị trí thứ 3 lại gây ra khá nhiều tranh cãi khi thuộc về Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. Bộ phim thu về hơn 38 triệu lượt xem cho mỗi tập và vượt qua cả Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử hay Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù đạt thành tích đáng nể, thế nhưng tác phẩm này vẫn nhận về không ý kiến trái chiều liên quan kỹ xảo và diễn xuất của cặp đôi chính.

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Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân gây tranh cãi khi đứng ở vị trí thứ 3

Danh sách lượt xem Vân Hợp các bộ phim chiếu độc quyền trên nền tảng Youku vượt 20 triệu 1 tập từ năm 2017 đến nay:

1. Liệt Hỏa Như Ca: 45 triệu.

2. Trấn Hồn: 45 triệu.

3. Ngự Giao Ký: 38 triệu.

4. Sơn Hà Lệnh: 38 triệu.

5. Phi Hổ Chi Tiềm Hành Cực Chiến: 36 triệu.

6. Trường An Mười Hai Canh Giờ: 33 triệu.

7. Trầm Vụn Hương Phai: 32 triệu.

8. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia: 28 triệu.

9. Tuần Hồi Kiểm Sát Tổ: 34 triệu.

10. Tình Yêu Thôn Quê phần 11: 27 triệu.

11. Trọng Sinh: 24 triệu.

12. Vũ Động Càn Khôn: 23 triệu (nhiệt độ kỳ).

13. Cánh Cửa Tái Sinh: 21 triệu.

14. Nữ Tâm Lý Sư: 20 triệu.

15. Không Cẩn Thận Nhặt Được Tình Yêu: 23 triệu.

16. Yêu Tôi Thì Đừng Nghĩ Quá Nhiều: 20 triệu.

17. Tình Yêu Thôn Quê phần 12: 20 triệu.

 Ảnh: Internet

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