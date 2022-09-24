Trần Duyên tung trailer mới, Angelababy hóa hồ ly liệu có vượt Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 24/09/2022 14:15

Trong đoạn trailer mới của Trần Duyên, Angelababy hóa thân thành hồ ly 9 đuôi cực xinh đẹp.

Sau khi ly hôn cùng Huỳnh Hiểu Minh, tài nguyên phim ảnh của Angelababy có giảm sút về chất lượng, nhưng số lượng vẫn cực kỳ đáng nể. Mới đây, bộ phim cổ trang Trần Duyên mà cô nàng hợp tác cùng Mã Thiên Vũ đã tung ra trailer chính thức sau thời gian dài yên ắng.

Trailer Trần Duyên vừa tung ra đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Dân mạng đổ dồn sự chú ý vào nhan sắc xinh đẹp động lòng người của nữ chính do Angelababy đóng. Dù diễn xuất bị chê đứng cuối trong dàn hoa 85 nhưng nhan sắc của nữ chính Trần Duyên chưa bao giờ làm khán giả thất vọng.

Trần Duyên tung trailer mới, Angelababy hóa hồ ly liệu có vượt Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1

Đặc biệt, trong đoạn trailer vừa đăng tải, có phân cảnh nữ chính do Angelababy đóng hiện ra đuôi hồ ly màu hồng. Nhan sắc quyến rũ ma mị, của cô nàng ngay lập tức gây sốt các diễn đàn mạng. Có người thậm chí còn đem tạo hình hồ ly của nàng tiểu hoa ra so sánh cùng Dương MịchĐịch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Chẩm Thượng Thư và Ngự Giao Ký.

Trần Duyên tung trailer mới, Angelababy hóa hồ ly liệu có vượt Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2

Trần Duyên tung trailer mới, Angelababy hóa hồ ly liệu có vượt Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 3

Trần Duyên tung trailer mới, Angelababy hóa hồ ly liệu có vượt Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 4

Theo đó, màn hóa đuôi hồ ly của cả 3 người đẹp này đều được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, vì là hồ ly tân binh vậy nên Angelababy vẫn phần nào lép vế hơn hẳn 2 chị em Gia Hành. Dẫu vậy, vẫn có rất nhiều khán giả “đặt gạch” chờ Trần Duyên lên sóng.

Dù rất vừa ý với nhan sắc xinh đẹp của Angelababy, tuy nhiên dân tình lại bắt đầu lo ngại cho Trần Duyên. Nàng tiểu hoa bị nhận xét là đẹp nhưng đơ trong mọi khung hình. Trong khi đó nam chính Mã Thiên Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn khi bị chê quá lố. Màu phim, kỹ xảo của Trần Duyên cũng bị chê bai là 3 xu và khó có thể đọ lại các dự án tiên hiệp của dàn sao 9x.

Trần Duyên tung trailer mới, Angelababy hóa hồ ly liệu có vượt Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 5

Trần Duyên tung trailer mới, Angelababy hóa hồ ly liệu có vượt Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 6

Trần Duyên tung trailer mới, Angelababy hóa hồ ly liệu có vượt Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 7

Angelababy từng vì diễn kém nên bị ảnh hưởng rất nhiều trong sự nghiệp diễn xuất. Lần này, không ít khán giả theo dõi teaser đánh giá cô vẫn chưa có tiến bộ: "AB vẫn đẹp như bình thường và diễn vẫn chán như bình thường", "Teaser dài như vậy mà cô ấy vẫn nguyên một biểu cảm", "Cô By vẫn nên đi show với chụp tạp chí, đóng bao phim vẫn đơ"...

Trước đây, Angelababy từng không ít lần bị réo gọi với danh xưng "vua phim dở" trên màn ảnh Hoa ngữ do diễn xuất không tự nhiên, biểu cảm đơ cứng. Trong khi đó, Mã Thiên Vũ cũng có sự nghiệp chưa thực sự nổi bật dù không ít lần gặp được các dự án đình đám, với bạn diễn nổi tiếng trong giới. Cũng vì lẽ đó, dự án Trần Duyên này được dự đoán khó có thể tạo sức lan tỏa mạnh, giúp nâng tầm tên tuổi của hai nghệ sĩ trong lĩnh vực phim ảnh.

Trần Duyên tung trailer mới, Angelababy hóa hồ ly liệu có vượt Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 8

Ngoài ra, những phân đoạn được hé lộ trong teaser Trần Duyên khiến nhiều người nghi ngờ về tương tác giữa Mã Thiên Vũ và Angelababy. Đây là yếu tố rất quan trọng để các dự án phim cổ trang Hoa ngữ tạo sức bật trong thời gian qua, đơn cử như Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân (Thương Lan Quyết), Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi (Tinh Hán Xán Lạn).

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