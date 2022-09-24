Bị fan chê bai dự án flop, Thỉnh Quân gây bất ngờ với số điểm Douban cao vượt mặt phim của Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba

Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân – Lý Thấm đóng chính đang là bộ phim thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sau loạt phim cổ trang chiếu hè, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ lại được khuấy động bởi dự án dân quốc huyền huyễn mang tên Thỉnh Quân. Bộ phim quy tụ 2 ngôi sao có tiếng của Cbiz là Nhậm Gia Luân và Lý Thấm. Tuy nhiên sau hơn một tuần phát sóng, bộ phim đã mở điểm Douban và đạt được số điểm cao gây bất ngờ.

Thỉnh Quân gây bất ngờ với số điểm cao - Ảnh: Internet

Theo đó, bộ phim Thỉnh Quân được chấm 6.4 điểm trên Douban với hơn 25.000 lượt đánh giá. Đây là một con số không quá cao nhưng lại vừa đủ sức để Nhậm Gia Luân đánh lại chính mình và 2 nàng “tình cũ”. Cách đây không lâu, anh chàng hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký, bộ phim này chỉ được chấm 5.9 điểm trên Douban. Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử - Thành Nghị mặc dù là dự án S+ nhưng cũng chỉ đạt số điểm cực thấp 5.9 điểm.

Dù cao vượt mặt phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, song điểm Douban của Thỉnh Quân lại khiến dân tình nghi ngờ lưu lượng của Nhậm Gia Luân.





Phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều đạt số điểm thấp - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng điểm Douban của Thỉnh Quân cao quá. Tuy có nội dung mới lạ, sóng bộ phim này lại mất điểm vì nam nữ chính chẳng hề có chút chemistry nào cả. Ngoài ra, giọng thật của nam chính Nhậm Gia Luân trong phim cũng không làm hài lòng khán giả.

Hiện Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đóng chính đang bước vào giai đoạn cuối đầy cao trào.

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