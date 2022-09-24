Bị fan chê bai dự án flop, Thỉnh Quân gây bất ngờ với số điểm Douban cao vượt mặt phim của Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 24/09/2022 23:08

Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân – Lý Thấm đóng chính đang là bộ phim thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sau loạt phim cổ trang chiếu hè, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ lại được khuấy động bởi dự án dân quốc huyền huyễn mang tên Thỉnh Quân. Bộ phim quy tụ 2 ngôi sao có tiếng của Cbiz là Nhậm Gia LuânLý Thấm. Tuy nhiên sau hơn một tuần phát sóng, bộ phim đã mở điểm Douban và đạt được số điểm cao gây bất ngờ. 

Bị fan chê bai dự án flop, Thỉnh Quân gây bất ngờ với số điểm Douban cao vượt mặt phim của Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1
Thỉnh Quân gây bất ngờ với số điểm cao - Ảnh: Internet

Theo đó, bộ phim Thỉnh Quân được chấm 6.4 điểm trên Douban với hơn 25.000 lượt đánh giá. Đây là một con số không quá cao nhưng lại vừa đủ sức để Nhậm Gia Luân đánh lại chính mình và 2 nàng “tình cũ”. Cách đây không lâu, anh chàng hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký, bộ phim này chỉ được chấm 5.9 điểm trên Douban. Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử - Thành Nghị mặc dù là dự án S+ nhưng cũng chỉ đạt số điểm cực thấp 5.9 điểm. 

Dù cao vượt mặt phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, song điểm Douban của Thỉnh Quân lại khiến dân tình nghi ngờ lưu lượng của Nhậm Gia Luân. 

Bị fan chê bai dự án flop, Thỉnh Quân gây bất ngờ với số điểm Douban cao vượt mặt phim của Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2
 
Bị fan chê bai dự án flop, Thỉnh Quân gây bất ngờ với số điểm Douban cao vượt mặt phim của Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3
Phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều đạt số điểm thấp - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng điểm Douban của Thỉnh Quân cao quá. Tuy có nội dung mới lạ, sóng bộ phim này lại mất điểm vì nam nữ chính chẳng hề có chút chemistry nào cả. Ngoài ra, giọng thật của nam chính Nhậm Gia Luân trong phim cũng không làm hài lòng khán giả.

Hiện Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đóng chính đang bước vào giai đoạn cuối đầy cao trào.

Netizen chỉ ra 3 lý do khiến phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trở thành dự án gây thất vọng nhất trong năm 2022

Netizen chỉ ra 3 lý do khiến phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trở thành dự án gây thất vọng nhất trong năm 2022

Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân, Lý Thấm vừa lên sóng đã nhận về khá nhiều lời chê bai của netizen.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Thỉnh Quân Lý Thấm sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Netizen chỉ ra 3 lý do khiến phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trở thành dự án gây thất vọng nhất trong năm 2022

Netizen chỉ ra 3 lý do khiến phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trở thành dự án gây thất vọng nhất trong năm 2022

Từng bị chê bai khi đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu Thỉnh Quân có giúp Nhậm Gia Luân trở thành diễn viên có thực lực?

Từng bị chê bai khi đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu Thỉnh Quân có giúp Nhậm Gia Luân trở thành diễn viên có thực lực?

Xót xa cho Nhậm Gia Luân, hào quang nhân vật chính cũng không cứu nỗi anh bị nhân vật này làm lù mờ

Xót xa cho Nhậm Gia Luân, hào quang nhân vật chính cũng không cứu nỗi anh bị nhân vật này làm lù mờ

Phim chưa ra mắt nhưng netizen lo sợ Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị flop vì điều này

Phim chưa ra mắt nhưng netizen lo sợ Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị flop vì điều này

Màn ảnh Hoa Ngữ sắp tới đa dạng, Tiêu Chiến đối đầu Nhậm Gia Luân: Netizen đau đầu không biết 'đu' couple nào

Màn ảnh Hoa Ngữ sắp tới đa dạng, Tiêu Chiến đối đầu Nhậm Gia Luân: Netizen đau đầu không biết 'đu' couple nào

Hé lộ người mà Nhậm Gia Luân muốn nối lại tình xưa nhất, không phải Dương Tử và Bạch Lộc càng không

Hé lộ người mà Nhậm Gia Luân muốn nối lại tình xưa nhất, không phải Dương Tử và Bạch Lộc càng không

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI