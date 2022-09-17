Netizen chỉ ra 3 lý do khiến phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trở thành dự án gây thất vọng nhất trong năm 2022

Thỉnh Quân là dự án phim mới lên sóng gần đây của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm. Tuy nhiên, trái với những mong đợi trước đó, ngay từ những tập đầu tiên, phim đã nhận phải nhiều lời chỉ trích thậm tệ. Thậm chí một số bộ phận netizen còn nêu ra 3 lý do khiến phim khó lòng tạo được ấn tượng trong mắt khán giả.

Thỉnh Quân đang không gây được ấn tượng tốt trong mắt khán giả - Ảnh: Internet

Thứ nhất, nội dung phim nhàm chán, rườm rà. Thỉnh Quân không khác gì những bộ ngôn tình lãng mạn khác với tình tiết theo kiểu cưới trước yêu sau, nữ chủ động nam lạnh lùng,… Nhịp phim chậm, thậm chí lê thê dài dòng khiến người xem phải tua liên tục để không buồn ngủ. Tình tiết theo logic cũ khiến netizen đã mường tường ra được hết ý của phim.