Netizen chỉ ra 3 lý do khiến phim của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trở thành dự án gây thất vọng nhất trong năm 2022

Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân, Lý Thấm vừa lên sóng đã nhận về khá nhiều lời chê bai của netizen.
- Xót xa cho Nhậm Gia Luân, hào quang nhân vật chính cũng không cứu nỗi anh bị nhân vật này làm lù mờ
- Phim chưa ra mắt nhưng netizen lo sợ Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị flop vì điều này
Thỉnh Quân là dự án phim mới lên sóng gần đây của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm. Tuy nhiên, trái với những mong đợi trước đó, ngay từ những tập đầu tiên, phim đã nhận phải nhiều lời chỉ trích thậm tệ. Thậm chí một số bộ phận netizen còn nêu ra 3 lý do khiến phim khó lòng tạo được ấn tượng trong mắt khán giả.
Thứ nhất, nội dung phim nhàm chán, rườm rà. Thỉnh Quân không khác gì những bộ ngôn tình lãng mạn khác với tình tiết theo kiểu cưới trước yêu sau, nữ chủ động nam lạnh lùng,… Nhịp phim chậm, thậm chí lê thê dài dòng khiến người xem phải tua liên tục để không buồn ngủ. Tình tiết theo logic cũ khiến netizen đã mường tường ra được hết ý của phim.
Thứ hai, đài từ của Nhậm Gia Luân quá bất ổn. Theo yêu cầu mới từ Cục điện ảnh, nếu không có lý do đặc biệt thì phim không được sử dụng diễn viên lồng tiếng. Giọng thật của anh chàng có phần thiếu tự nhiên khiến anh chàng dù có ngoại hình tốt cũng không thể nào cứu nỗi cho chất giọng yếu của anh chàng.
Bên cạnh đó, Thỉnh Quân cũng gặp trục trặc với màn vào vai của Lý Thấm. Vốn là người có “vibe” lạnh lùng, gương mặt sắc sảo nên Lý Thấm gượng gạo thấy rõ ở những phân cảnh yêu cầu sự hài hước, vui vẻ. Vấn đề có lẽ không nằm ở diễn xuất mà ở chính thần thái vốn có của nữ diễn viên.
Tuy vậy, không phải ai cũng "chê" khi xem Thỉnh Quân, nhiều khán giả vẫn cảm thấy đây là một tác phẩm khá ổn và đáng xem. Hy vọng, trong những tập sau, dự án của nhà iQIYI sẽ có cải thiện, hấp dẫn hơn để níu chân các "mọt phim" ở lại.