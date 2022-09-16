Xót xa cho Nhậm Gia Luân, hào quang nhân vật chính cũng không cứu nỗi anh bị nhân vật này làm lù mờ

Sao quốc tế 16/09/2022 16:30

Luôn được coi là mỹ nam sở hữu visual đẹp ngất ngây nhưng Nhậm Gia Luân vẫn bị người này vượt mặt trong phim mới.

Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm dù mới chỉ bắt đầu lên sóng những tập đầu tiên nhưng đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng.

Sau khi tạo dấu ấn với khán giả qua loạt phim hot hit như Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố, Ngự Giao Ký,... Nhậm Gia Luân trở thành ngôi sao đang rất được lòng công chúng hiện này. Dù cho không sở hữu chiều cao ấn tượng nhưng nếu nói về thần thái lẫn nhan sắc nam diễn viên điển trai chẳng hề kém cận nam thần nào. 

Xót xa cho Nhậm Gia Luân, hào quang nhân vật chính cũng không cứu nỗi anh bị nhân vật này làm lù mờ - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet 

Trong đoạn preview của Thỉnh Quân mới đây, netizen đã được phen rần rần khi phát hiện ra một nhan sắc chuẩn soái ca, cuốn hút, thậm chí nhìn vào lấn át luôn cả hào quang nhân vật chính của Nhậm Gia Luân, đó là Trần Hy Quận, người đảm nhận vai nam phụ Cố Bắc Tây.

Xót xa cho Nhậm Gia Luân, hào quang nhân vật chính cũng không cứu nỗi anh bị nhân vật này làm lù mờ - Ảnh 2

Xót xa cho Nhậm Gia Luân, hào quang nhân vật chính cũng không cứu nỗi anh bị nhân vật này làm lù mờ - Ảnh 3
 Trần Hy Quận xuất hiện với visual lấn át cả Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

So với mức độ nổi tiếng của Nhậm Gia Luân hay Lý Thấm, Trần Hy Quận vẫn còn là gương mặt tương đối xa lạ trong mắt khán giả. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi tham gia Thỉnh Quân, anh chàng cũng từng đóng kha khá những bộ phim ngôn tình, thần tượng, điển hình là Pháo Hoa, Nghịch Quang Chi Luyến...

Vốn đã sở hữu ngoại hình ăn tiền, điều Trần Hy Quận cần làm đó là chứng minh cho mọi người thấy kỹ năng diễn xuất của bản thân và rất có thể Thỉnh Quân sẽ là bước đệm hoàn hảo để đưa sao nam này với anh sáng. 

Thỉnh Quân hiện đang tiếp tục lên sóng trên nền tảng iQIYI vào lúc 19h (theo giờ Việt Nam).

 

Phim chưa ra mắt nhưng netizen lo sợ Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị flop vì điều này

Phim chưa ra mắt nhưng netizen lo sợ Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị flop vì điều này

Netizen có quyền lo sợ cho phim mới của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm khó thành công vì điều này.

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Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Trần Hy Quận Thỉnh Quân sao Châu Á sao Hoa ngữ

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