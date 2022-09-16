Phim chưa ra mắt nhưng netizen lo sợ Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị flop vì điều này

Sao quốc tế 16/09/2022 15:56

Netizen có quyền lo sợ cho phim mới của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm khó thành công vì điều này.

Ngày 15/9 tới đây một trong những bộ phim được netizen ngóng chờ nhất là Thỉnh Quân với sự tham gia đóng chính của Nhậm Gia LuânLý Thấm sẽ chính thức được gửi đến khán giả trên màn ảnh. 

Phim chưa ra mắt nhưng netizen lo sợ Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị flop vì điều này - Ảnh 1
Một số hình ảnh của cặp đôi chính trong phim - Ảnh: Internet 

Trước giờ lên sóng, rất nhiều hình ảnh của cặp đôi chính đã được nhà đài tung ra nhằm thu hút sự chú ý của khán giả. Điều này khiến cho netizen thêm phần thích thú và càng có thêm niềm tin về thành công của bộ phim hơn bao giờ hết. 

Có thể thấy, cặp đôi visual của làng giải trí Hoa Ngữ trông rất nổi bật trong từng khung hình. Nàng nữ chính Vu Đăng Đăng vô cùng xinh đẹp với lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng những món đồ trang sức tinh tế. 

Cô nàng còn tinh nghịch trêu đùa vị hôn phu của mình, tạo nên cảm giác của một cặp đôi vợ chồng đang yêu nhau thực sự. 

Phim chưa ra mắt nhưng netizen lo sợ Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bị flop vì điều này - Ảnh 2
Nhậm Gia Luân và Lý Thấm - Ảnh: Internet 

Thế nhưng, khi ngắm nhìn những hình ảnh này, nhiều khán giả bất chợt cảm thấy quen thuộc, không khỏi liên tưởng đến những bộ phim có cùng motip trước đó từng lên sóng:

- Sao mới đầu đã cưới rồi, tôi ngửi thấy mùi bất ổn đâu đó quanh đây.

- Tự nhiên nghĩ đến Đông Cung, có khi nào cưới lúc đầu xong đến mấy tập cuối lại khóc như mưa không?

Thỉnh Quân là bộ phim thuộc thể loại dân quốc, tiên hiệp, trong đó Nhậm Gia Luân sẽ vào vai Lục Viêm, còn Lý Thấm hóa thân vào nhân vật Vu Đăng Đăng. 

Bên cạnh cốt truyện hay, Thỉnh Quân còn được đánh giá cao bởi 2 diễn viên có ngoại hình tương xứng cũng như diễn xuất tốt. Khán giả kỳ vọng đây sẽ là bộ phim giúp Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bạo lớn khi lên sóng.

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Có khả năng Thỉnh Quân của Nhậm Gia Luân và Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến đóng chính thức xuất hiện trên màn ảnh Cbiz.

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Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Lý Thấm Thỉnh Quân sao Châu Á sao Hoa ngữ

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