Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu "yêu đương" với Thành Nghị trong dự án phim võ hiệp

Sao quốc tế 28/09/2022 11:41

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Thành Nghị sắp "nên duyên" trong một dự án phim võ hiệp.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba sắp trở thành nữ chính trong một dự án phim võ hiệp. Theo đó, blogger đăng tải thông tin cho biết bộ phim võ hiệp có tên Thập Cửu Muội do Trương Định Hàm và Thôi Bằng đóng chính sẽ được làm lại. Phía nhà sản xuất đang thương lượng vai nữ chính với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trong khi đó, vai nam chính đang được nhắm đến cho Thành Nghị - người tình của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai vừa lên sóng.

Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu 'yêu đương' với Thành Nghị trong dự án phim võ hiệp - Ảnh 1

Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là một trong những nữ diễn viên cực kỳ đắt giá của Cbiz. Dù diễn xuất vẫn gây nhiều tranh cãi, song việc đông fan, giá trị thương mại cao, tạo hình đẹp… đã giúp nàng mỹ nữ Tân Cương liên tục được mời đóng phim.

Thành Nghị được tính vào nghề từ năm 2011 với bộ phim “Đường cung mỹ nhân thiên hạ”, nhưng không ghi được dấu ấn. Mãi cho đến “Lưu Ly mỹ nhân sát” (2020) tên tuổi Thành Nghị mới có thể tỏa sáng, ghi tên vào hàng sao của làng giải trí Hoa ngữ. Và với “Trầm vụn hương phai” (2022), tên tuổi của Thành Nghị tiếp tục được khẳng định khi bộ phim này cùng với “Tinh Hà Xán Lạn” của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ là 3 bộ phim “làm mưa làm gió” trong mùa hè này.

 

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng thông tin này không chính xác. Bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba đang nhắm đến một dự án chính kịch của CCTV. Ngoài ra, Thành Nghị vẫn còn đang quay bộ phim Liên Hoa Lâu cùng Tăng Thuấn Hi và Tiêu Thuận Nghiêu. Do vậy, khả năng 2 ngôi sao này hợp tác cùng nhau trong dự án võ hiệp Thập Cửu Muội là rất khó. Hiện giờ, người hâm mộ vẫn đang vô cùng mong đợi thông tin chính thức từ đoàn đội nàng mỹ nữ Tân Cương và Thành Nghị.

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Chiếc váy dài lượt thượt vô cùng nổi bật nhưng lại gây bất tiện khi di chuyển cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

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