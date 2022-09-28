Khán giả vỡ mộng trước nhan sắc thật của Địch Lệ Nhiệt Ba khi chưa chỉnh sửa

Theo đó, tại buổi livestream, " mỹ nhân Tân Cương " mặc áo jean giản dị khi đang ăn lẩu. Tuy nhiên, tổng thể tạo hình của người đẹp 30 tuổi chịu điểm trừ lớn vì khâu trang điểm không hợp với cô. Thậm chí, có một số người còn chỉ trích việc để da bóng nhẫy, tóc bết dầu không được buộc gọn đã “dìm hàng” triệt để sao phim Trường ca hành.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba có buổi livestream trò chuyện với khán giả. Tuy nhiên, nhiều người chê nữ diễn viên kém sắc khi để da mặt bóng nhờn, tóc bết dầu.

Đây không phải lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba bị bóc trần nhan sắc thật. Trước đó, những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến fan sửng sốt.

Có fan còn cho rằng nữ diễn viên đã tăng cân khi hai má của cô trông đầy đặn phúng phính hơn. Nhiều người nhận xét nữ diễn viên trông kém sắc, thần thái thiếu khí chất hơn rất nhiều so với ảnh tham dự sự kiện đã được trang điểm kỹ và qua chỉnh sửa.

Làn da của "mỹ nhân Tân Cương" khi không qua công nghệ chỉnh sửa ảnh cũng có nhiều khuyết điểm như lỗ chân lông to, thiếu mịn màng do phải thường xuyên trang điểm.

Được ca tụng về nhan sắc, thế nhưng Địch Lệ Nhiệt ba cũng có nhiều khuyết điểm cơ thể. Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã bước vào tuổi 30 nên cô cũng không tránh khỏi những quy luật về lão hóa da. Người đẹp sở hữu bọng mắt to, làn da thiếu đàn hồi, không còn trắng sáng, sần sùi vì mụn khi chưa được "là phẳng" hay nâng tông nhờ các công nghệ chỉnh sửa ảnh.

Khi những bức ảnh này được đăng tải, cư dân mạng đã tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng, "mỹ nhân Tân Cương" đã "lừa dối" người hâm mộ vì lạm dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh. Cũng có người bênh vực Địch Lệ Nhiệt Ba và giải thích rằng, góc chụp và đèn chiếu đã vô tình dìm hàng mỹ nhân 9x.

Địch Lệ Nhiệt Ba không phải là nghệ sĩ duy nhất tại Trung Quốc sử dụng các công nghệ chỉnh sửa ảnh để có vẻ ngoài hoàn thiện hơn trên tạp chí hay trên mạng xã hội. Angelababy, Dương Mịch, Lâm Tâm Như, Triệu Vy... đều từng bị tố cáo sở hữu làn da thiếu đều màu và nhiều khuyết điểm khi bị chụp ảnh "mộc".

Mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng với nhan sắc "chim sa cá lặn". Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, hiện đang làm một trong những gương mặt sáng giá của làng điện ảnh Hoa ngữ thế hệ mới. Cô nàng sở hữu gương mặt thanh tú, hiện đại. Dù diễn xuất chưa được đánh giá cao nhưng Nhiệt Ba vẫn đang là cái tên hot khuấy đảo làng giải trí Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Không chỉ đóng phim và tham gia các show truyền hình nổi tiếng, Nhiệt Ba còn được mời làm mẫu ảnh, gương mặt thương hiệu và tham dự nhiều sự kiện lớn trong và ngoài nước, nhờ lợi thế dáng chuẩn cùng gương mặt hoàn hảo không tì vết. Không ngoa khi nói rằng, dù diễn xuất còn tranh cãi nhưng riêng lĩnh vực thời trang, Nhiệt Ba là mỹ nhân thể hiện tốt hơn cả.