Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác là sao C-biz được các nhãn hàng yêu thích nhất

Sao quốc tế 03/10/2022 20:55

Là những ngôi hàng đầu có sức ảnh hưởng, không khó hiểu khi Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác là "con cưng" được các thương hiệu săn đón.

Sao nữ C-biz

Địch Lệ Nhiệt Ba đã chứng minh mình chính là nữ hoàng quảng cáo thế hệ mới, thậm chí cô còn vượt mặt nhiều đàn chị tên tuổi để trở thành sao nữ đắt giá nhất Cbiz khi danh tiếng ngày càng tăng cao.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác là sao C-biz được các nhãn hàng yêu thích nhất - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba. Ảnh: Internet

Mỹ nhân Tân Cương trở thành “con cưng” của các nhãn hàng khi là nữ diễn viên duy nhất hiện nay ký hợp đồng đại diện với 28 thương hiệu, với con số kiếm được là 100 triệu NDT. Các nhãn hàng mà Địch Lệ Nhiệt Ba làm đại diện trải dài trong mọi lĩnh vực từ thời trang, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, thực phẩm đến đồ dùng gia đình. Đây chắc chắn là kỷ lục hiếm sao nữ C-biz nào làm được, thậm chí còn vượt mặt đàn chị Dương Mịch.

Đứng thứ 2 trong danh sách là Âu Dương Na Na, sao nữ 22 tuổi tuy chưa có tác phẩm gây tiếng vang nhưng lại thu hút các nhãn hàng nhờ hình tượng năng động, trẻ trung. Cô nàng hiện nắm trong tay 25 hợp đồng quảng cáo, vượt mặt rất nhiều tên tuổi đình đám trong làng giải trí

Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác là sao C-biz được các nhãn hàng yêu thích nhất - Ảnh 2
Âu Dương Na Na. Ảnh: Internet

Với các ngôi sao hạng A như Âu Dương Na Na, mỗi bản hợp đồng quảng cáo thương hiệu có giá trị từ 1-2 triệu USD. Âu Dương Na Na là sao nhí nổi danh từ khi còn nhỏ. Khi trưởng thành, nét đẹp của cô ngày càng được ưa chuộng. Cô được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp thuần khiết giống Lưu Diệc Phi. Âu Dương Na Na được bầu chọn là "thần tiên tỷ tỷ" mới của showbiz Hoa ngữ. Khí chất sang trọng, tươi mới của người đẹp phù hợp nhiều thương hiệu khác nhau.

Dương Mịch đứng thứ 3 với 23 hợp đồng quảng cáo, tuy sức hút có chút giảm nhưng không làm ảnh hưởng tới danh hiệu tiểu hoa 85 hàng đầu của nữ diễn viên.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác là sao C-biz được các nhãn hàng yêu thích nhất - Ảnh 3
Dương Mịch. Ảnh: Internet

Tên tuổi của Dương Mịch gắn liền với danh hiệu mỹ miều "Nhất tỷ của dòng phim truyền hình" (ý nói là người đứng đầu trong dòng phim này). Nổi đình nổi đám trong mảng truyền hình suốt mười mấy năm trời, tham gia vô số bộ phim có rating khủng, có thể nói, Dương Mịch là 1 trong những "diễn viên lưu lượng" (diễn viên được chú ý, quan tâm) hàng đầu Cbiz. Chính vì vậy, khả năng hút khách, kích thích mua sắm của Dương Mịch cũng chẳng hề "thua chị kém em".

Quan Hiểu Đồng và Bạch Lộc lần lượt giữ vị trí thứ 4 và 5 trong danh sách này.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác là sao C-biz được các nhãn hàng yêu thích nhất - Ảnh 4
Quan Hiểu Đồng. Ảnh: Internet

 

Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác là sao C-biz được các nhãn hàng yêu thích nhất - Ảnh 5
Bạch Lộc. Ảnh: Internet

Dương Siêu Việt sở hữu 11 đại ngôn, giữ vị trí thứ 6. Cô nàng vượt qua cả tiểu hoa 95 thành công nhất hiện nay là Triệu Lộ Tư, ngôi sao nắm giữ 10 hợp hồng quảng cáo.

Đáng chú ý, Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng nhất nhì lứa tiểu hoa nhưng lại chỉ khiêm tốn ở vị trí thứ 8 với 9 hợp đồng quảng cáo. Đình đám như Dương Tử lại đứng cuối bảng xếp hạng khi chỉ làm đại diện của 8 nhãn hàng.

Sao nam C-biz

Không nằm ngoài dự đoán, "Huynh đệ tốt" của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác đã chiếm được top đầu, làm đại ngôn cho hơn 30 nhãn hiệu. Nếu như thường xuyên theo dõi BXH gia trị thương mại trong các tháng và nửa đầu năm, có thể dễ dàng nhận ra Vương Nhất Bác luôn đứng trong top đầu.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác là sao C-biz được các nhãn hàng yêu thích nhất - Ảnh 6
Vương Nhất Bác. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, mỹ nam Trần tình lệnh cũng rất tích cực tham gia các hoạt động như diễn xuất, gameshow, việc ghi hình dường như được quay liên tục. Nên mức độ phổ biến của Vương Nhất Bác cao như vậy cũng là điều hiển nhiên. 

Đứng thứ 2 là Tiêu Chiến với 27 đại ngôn quảng cáo. Dù độ nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất đều được đánh giá cao hơn Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến đành ngậm ngùi đứng vị trí thứ 2. Tuy vậy, cũng không phải là không có lý do.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác là sao C-biz được các nhãn hàng yêu thích nhất - Ảnh 7
Tiêu Chiến. Ảnh: Internet

Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, nhưng cũng vì vậy mà gây cho Tiêu Chiến không ít những rắc rối, đặc biệt là "cơn bão dư luận 227", tưởng như đã khiến anh chàng rơi xuống đáy vực thẳm vì bị "tẩy chay". Các nhãn hàng khá e ngại vì fan của anh chàng khá hung hăng, thường xuyên gây rối, khiến hình tượng của nam diễn viên bị ảnh hưởng khá nhiều.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Nhất Bác là sao C-biz được các nhãn hàng yêu thích nhất - Ảnh 8
Cung Tuấn. Ảnh: Internet

Đứng cuối cùng là Cung Tuấn, mỹ nam sở hữu 21 hợp đồng quảng cáo và rất nhiều bộ phim truyền hình chờ phát sóng. Hiện anh chàng đang tập trung cho bộ phim Hồ yêu tiểu hồng nương đóng cùng đàn chị Dương Mịch.

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