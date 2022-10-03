Lưu Cường Đông chia sẻ ông và Chương Trạch Thiên mong muốn quay lại cuộc sống bình yên sau hàng loạt thị phi. Tỷ phú Trung Quốc sẽ dành thời gian bù đắp những tổn thương, thiệt thòi mà vợ con đã chịu đựng 4 năm qua. Nhà sáng lập JD.com đồng thời cũng úp mở tin vui hot girl trà sữa một thời hiện mang thai con thứ 2.

Hôm 2/10, doanh nhân Lưu Cường Đông ra thông cáo cho biết chấm dứt bốn năm kiện tụng. Tỷ phú và Lưu Tịnh Nghiêu - cô gái từng tố cáo Lưu Cường Đông tội cưỡng dâm - thỏa thuận hòa giải. Doanh nhân xin lỗi và cảm ơn vợ ở bên, bao dung, động viên tinh thần ông. "Không có cô ấy, tôi không thể chống chọi đến hôm nay. Tôi sẽ trân trọng, nâng niu, bảo vệ tốt gia đình mình", Lưu Cường Đông viết trong thông cáo.

Vụ bê bối tình dục của Lưu Cường Đông khiến gia đình hot girl trà sữa đối mặt với sóng gió khi chịu sự gièm pha từ dư luận. Nhiều người thậm chí mỉa mai Chương Trạch Thiên là "chị gái Matcha" (matcha là từ ám chỉ việc bị "cắm sừng) hay chế giễu cô hám tiền lấy chồng đại gia nên phải nhận quả báo.

Về phía Chương Trạch Thiên, sau khi rắc rối đời tư của chồng được giải quyết, cô cho biết sẽ gạt đi chuyện cũ để tiến về phía trước. Người đẹp viết trên trang cá nhân: "Đời người luôn có giông bão, nhưng thời gian vĩnh viễn tiến về phía trước, chúng ta cũng vậy". Động thái của Trạch Thiên được cho là để phản hồi tất cả đồn đoán về gia đình cô.

Cuộc hôn nhân của Chương Trạch Thiên và chồng tỷ phú suýt tan vỡ vào năm 2018. Nhà sáng lập JD.com phải nỗ lực để cứu vãn quan hệ với Chương Trạch Thiên như chia cổ phần và mở công ty cho vợ.

"Em gái trà sữa" quyết định tha thứ cho chồng sau bê bối tình dục. Ảnh: Internet

Scandal xảy ra năm 2018, Lưu Tịnh Nghiêu tố cáo Lưu Cường Đông cưỡng bức cô ở Mỹ, doanh nhân bị bắt song được bảo lãnh về Trung Quốc. Phía Lưu Cường Đông nói ông được Lưu Tịnh Nghiêu mời tới căn hộ của cô và "mọi việc xảy ra trong căn hộ là tự nguyện". Trong khi phía Lưu Tịnh Nghiêu cáo buộc bị Lưu Cường Đông chuốc say, sàm sỡ bất chấp sự chống đối của cô.

Lưu Cường Đông sinh năm 1974 là tỷ phú hàng đầu Trung Quốc. Tỷ phú họ Lưu được biết đến như người tiên phong trong ngành công nghiệp điện tử ở Trung Quốc.

Ông là nhà sáng lập kiêm CEO công ty thương mại điện tử JD.com, đối thủ lớn của Alibaba. Forbes ước tính Lưu Cường Đông sở hữu khối tài sản khoảng 8 tỷ USD. Ông kết hôn với hot girl Chương Trạch Thiên năm 2016.

Bê bối tình dục với Liu Jingyao khiến Lưu Cường Đông thiệt hại nặng nề. Tháng 2/2020, ông rút khỏi vị trí quản lý cấp cao của JD.com vì mức tín nhiệm thấp.

Chương Trạch Thiên sinh năm 1993, từng gây bão với hình tượng "em gái trà sữa", "hoa khôi Nam Kinh" nhờ tài sắc vẹn toàn. Cô gặp Lưu Cường Đông lần đầu khi đang theo học tại Mỹ. Không lâu sau đó, tin đồn hai người hẹn hò nhanh chóng lan truyền. Hình ảnh trong sáng của Chương Trạch Thiên sụp đổ trong mắt người hâm mộ khi cô yêu người hơn cô 19 tuổi, từng có một đời vợ và một con trai.

Bất chấp dị nghị, hot girl trà sữa và tỷ phú ngành thương mại điện tử vẫn tổ chức lễ cưới ở Australia tháng 10/2015. 6 tháng sau, Chương Trạch Thiên sinh con gái đầu lòng. Tháng 7/2017, cô và chồng cùng có tên trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc, trong đó, Chương Trạch Thiên là nữ tỷ phú trẻ nhất.