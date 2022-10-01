Hiện tại, Ngô Kinh đã có trong tay mọi thứ - tiền tài, địa vị, danh tiếng. Thế nhưng trong quá khứ, anh từng bị Hoa hậu Phàn Diệc Mẫn "đá" không thương tiếc vì chê nghèo khó, thấp hèn. Nhưng đời nào biết được chữ ngờ, cuộc sống hiện tại của mỹ nhân này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Ngô Kinh là ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất hiện nay ở Trung Quốc. Trong showbiz, anh được gọi là “thần bài” khi cứ đầu tư phim nào là ăn phim đó. Chỉ trong vòng 3 năm, Ngô Kinh kiếm được khoảng 300 triệu USD, một con số khổng lồ, kể cả so với những ngôi sao Hollywood quyền lực nhất.

Thuở gặp nhau, Phàn Diệc Mẫn vẫn là gương mặt mới của làng phim ảnh , còn Ngô Kinh dù sự nghiệp lận đận nhưng vẫn là nam chính trong dự án Thái Cực Tông Sư, bộ phim se duyên cho họ. Dù có sự chênh lệch thân phận giữa nam chính và “đóa hoa” làm nền, nhưng Ngô Kinh vẫn nhanh chóng rơi vào lưới tình với người đẹp TVB.

Phàn Diệc Mẫn bắt đầu được chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông vào năm 1991 và nhận giải Hoa hậu ăn ảnh nhất. Với lợi thế ấy, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh các quản lý cấp cao của TVB rồi được lăng-xê với vai trò là diễn viên MV cho dàn danh ca nổi danh thuở ấy như Trương Học Hữu, Lê Minh, Trần Bách Cường... Ngoài ra, cô còn đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình lớn của nhà đài.

Ngô Kinh và Phàn Diệc Mãn yêu nhau sau khi hợp tác chung trong phim "Thái cực tông sư". Ảnh: Internet

Ngô Kinh yêu Phàn Diệc Mẫn say đắm tới mức coi cô như vợ chưa cưới của mình. Tuy nhiên, mối tình này không kéo dài lâu bởi Hoa hậu Ảnh Hong Kong là người tham vọng, không muốn tính chuyện cưới xin với một chàng diễn viên nghèo cũng chẳng nổi tiếng như Ngô Kinh.

Nhưng sự đời mấy ai ngờ tới, khi tình yêu đang ở độ ngột ngào, Phàn Diệc Mẫn bất ngờ nói lời chia tay với Ngô Kinh. Truyền thông Hong Kong ngày ấy đưa tin, ngày chia tay Phàn Diệc Mẫn còn cay đắng nói với Ngô Kinh rằng: "Tôi không thể trao cuộc đời mình cho một người đàn ông không tiền, không gia thế, không danh tiếng như anh được".

Không biết câu chuyện này là thật hay hư cấu nhưng báo chí Hong Kong còn ghi rằng Ngô Kinh sau khi bị Phàn Diệc Mẫn chia tay đã vô cùng đau khổ, tự nhốt mình trong nhà hàng tháng trời.

Cuộc sống cô đơn sau những cuộc tình với đại gia

Sau khi chia tay với Ngô Kinh, Phàn Diệc Mẫn nhanh chóng hẹn hò với các đại gia lắm tiền nhiều của. Người đàn ông đầu tiên lọt vào mắt xanh của Phàn Diệc Mẫn là đại gia bất động sản La Triệu Huy.

Doanh nhân họ La khi đó được mệnh danh là “thần đồng bất động sản” Hong Kong. Ông trùm sở hữu số tài sản hơn 2 tỷ NDT khiến nhiều người phải nể phục. Sau khi yêu đại gia, Phàn Diệc Mẫn ít đóng phim hơn hẳn. Nhiều người nghĩ rằng, cô sẽ sớm lên xe hoa và trở thành La phu nhân.

Nhưng cuộc đời đúng là chẳng ai nghờ. Sau một thời gian yêu đương qua lại với La Triệu Huy, Phàn Diệc Mẫn lại bị gia thế giàu có của nam diễn viên Hà Bửu Sinh làm mê muội.

Nhưng rồi chuyện vụng trộm của Phàn Diệc Mẫn không thể nào qua mắt được La Triệu Huy. Cuối cùng, Phàn Diệc Mẫn bị La Triệu Huy đuổi ra khỏi ngôi biệt thự mà ông từng mua và nhanh chóng nói lời chia tay.

"Đá" Ngô Kinh, Phàn Diệc Mẫn yêu đại gia bất động sản La Triệu Huy. Ảnh: Internet

Sau khi "đá" Phàn Diệc Mẫn ra khỏi cuộc đời, sự nghiệp La Triệu Huy gặp nhiều trở ngại. Do đầu tư thua lỗ, ông nợ nần chồng chất và quyết định tự tử nhưng may mắn được cứu sống.

Khi Phàn Diệc Mẫn tới thăm La Triệu Huy ở bệnh viện, ông không ngần ngại đuổi cô trước mặt rất nhiều phóng viên.

Sau cuộc tình tốn nhiều giấy mực với La Triệu Huy, Phàn Diệc Mẫn lại vui vẻ bên Hà Bửu Sinh. Thời điểm ấy, Phàn Diệc Mẫn thường xuyên lên báo chí nói về việc chuẩn bị kết hôn tuy nhiên Hà Bửu Sinh lại hoàn toàn im lặng.

Mộng ước trở thành con dâu nhà họ Hà của Phàn Diệc Mẫn nhanh chóng tan nát khi Hà Bửu Sinh quyết định xuất gia tu hành và từ chối mọi quyền thừa kế.

Chuyện tình cảm lận đận khiến Phàn Diệc Mẫn tỏ ra khá e dè. Cộng thêm công việc đóng phim không suôn sẻ, Hoa hậu ăn ảnh nhất không mấy mặn mà với nghiệp diễn.

Vài năm trước, tên tuổi hoa hậu thời gian này gắn liền với sao võ thuật Lưu Gia Huy – người bị liệt nửa người vì bệnh tật khi cô tuyên bố với truyền thông mình là người được ông ủy quyền giải quyết mọi công việc. Ở tuổi 48, cô hiện tại vẫn độc thân. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều hình ảnh cuộc sống thường ngày.

Phàn Diệc Mẫn ở tuổi 50 vẫn độc thân. Ảnh: Internet

Tình cũ Ngô Kinh bị bắt gặp đi bán hải sản ở ngoài chợ. Ảnh: Internet

Theo Sohu, các đây không lâu, một cư dân mạng chụp được hình ảnh Phàn Diệc Mẫn đi ủng cao su, ăn mặc xuề xòa đứng bán cá ở chợ hải sản. Ngay sau đó, cộng đồng mạng Trung Quốc đặt ra nghi vấn "vợ hụt" của ngôi sao võ thuật Ngô Kinh đi bán cá mưu sinh vì cuộc sống khó khăn.