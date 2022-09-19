Năm 1997, Phàn Diệc Mẫn tham gia vào bộ phim Thái Cực Tông Sư và nhanh chóng có tình cảm với đàn em kém 3 tuổi Ngô Kinh . Bất chấp sự chênh lệch về danh tiếng, cặp đôi đã có một thời gian yêu nhau mặn nồng, thậm chí tính đến chuyện "về chung một nhà".

Sau khi đạt giải Người đẹp ăn ảnh nhất cuộc thi Hoa hậu Hong Kong vào năm 1991, Phàn Diệc Mẫn thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng. Nhờ nhan sắc xinh đẹp của mình, nữ minh tinh đã nhanh chóng ký hợp đồng với hãng phim ATV và bước chân vào làng giải trí .

Tuy vậy, khi được Ngô Kinh cầu hôn, Phàn Diệc Mẫn đã từ chối một cách khéo léo nhưng có độ "sát thương" không hề nhỏ: "Nếu anh kiếm được 5 triệu đô trong 3 năm, em sẽ cưới anh". Sau khi nghe được câu nói này, Ngô Kinh gần như chết lặng.

Ít lâu sau, Phàn Diệc Mẫn công khai hẹn hò rồi sau đó kết hôn với tỷ phú Hong Kong La Triệu Huy, cuộc tình với Ngô Kinh cũng vì thế rơi vào dĩ vãng. Sau khi nên duyên với đại gia, người đẹp họ Phàn được ông xã giàu có tặng cho nhiều tài sản giá trị như xe sang, bất động sản và kim cương.

Phàn Diệc Mẫn công khai hẹn hò rồi sau đó kết hôn với tỷ phú Hong Kong La Triệu Huy ít lâu sau khi chia tay Ngô Kinh - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như Phàn Diệc Mẫn sẽ có cuộc sống sung túc đến cuối đời thì cuộc khủng hoảng tài chính khiến La Triệu Huy phá sản, gia tài bạc tỷ "bốc hơi" chỉ trong vòng một đêm. Đến năm 2011, vị đại gia này vì sức khỏe giảm sút nên đã qua đời vì bệnh tật.

Phàn Diệc Mẫn phải bán cá mưu sinh - Ảnh: Internet

Sau khi ông xã mất, Phàn Diệc Mẫn cũng sống không mấy suôn sẻ, từ một minh tinh màn bạc đình đám, cô phải đi bán cá để mưu sinh. Thỉnh thoảng chỉ được xuất hiện trên màn ảnh với một số vai diễn nhỏ.

Về phần Ngô Kinh, hiện tại anh đã trở thành một trong những diễn viên, đạo diễn quyền lực bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ.