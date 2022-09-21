Ngô Kinh tái phát chấn thương, chống nạng đi lại một mình trên phố

Sao quốc tế 21/09/2022 13:00

Vì chấn thương tại đầu gối tái phát, tài tử Ngô Kinh phải dùng tới nạng để hỗ trợ việc đi lại.

Trang Sohu đưa tin, Ngô Kinh vừa qua đã bị bắt gặp phải chống nạng đi lại giữa phố. Nam tài tử di chuyển một mình mà không có người thân hay quản lý hỗ trợ. Nhiều nguồn tin cho rằng, chấn thương đầu gối cũ của anh gần đây đã tái phát.

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Ngô Kinh phải chống nạng đi lại giữa phố một mình - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Ngô Kinh đã liên tục làm việc với cường độ cao. Cụ thể, nam diễn viên đang trong quá trình quay hình cho Lưu Lạc Địa Cầu 2, tham gia chương trình thực tế và làm giám khảo tại các sự kiện phim ảnh. Được biết, lịch quay phim của Ngô Kinh dày đặc tới tận năm 2030.

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Là một trong những diễn viên hành động hàng đầu Hoa ngữ, Ngô Kinh thường hải lăn xả tại phim trường, cũng vì vậy mà gặp nhiều chấn thương. Trong bệnh án của mình, thương tích của anh trải dài từ thời niên thiếu đến tận tuổi trung niên.

Trong những chấn thương mà Ngô Kinh gặp phải, đầu gối của anh đã bị nát vụn nên phải thường xuyên dùng nạng hay xe lăn. Ngô Kinh cũng từng chia sẻ, nạn và xe lăn là hai vật dụng thường trực trong nhà.

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Ngô Kinh phải tập vật lý trị liệu và uống thuốc giảm đau mỗi ngày vì các thương tích từ việc đóng phim hành động - Ảnh: Internet

Trong lần tham gia Happy Trio, Ngô Kinh tâm sự hiện tại đã không thể hết mình vì các cảnh quay mạo hiểm nữa. Để ngủ ngon giấc, mỗi ngày nam tài tử phải tập vật lý trị liệu và uống thuốc giảm đau.

"Tôi biết tổn thương của bản thân và cách ứng phó với nỗi đau, nhưng thực tế không dễ dàng gì với các di chứng dai dẳng. Mỗi khi đi ngủ, các cơ ở hai bên lưng sẽ bị co giật khiến bản thân đau nhức. Nhiều lúc vì quá đau tôi mất ngủ đến ba bốn đêm liên tiếp. Ngoài trị liệu bắt buộc, ngày nào vợ cũng phải massage giảm đau cho tôi." - Ngô Kinh nói.

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