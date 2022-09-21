Người mẫu Đài Loan Lâm Tương quay clip nóng vì muốn 'đổi đời'

Sao quốc tế 21/09/2022 11:02

Nữ người mẫu Lâm Tương đã thừa nhận việc từng quay video nhạy cảm trong quá khứ vì muốn được "đổi đời".

Trang ETtoday đưa tin, mạng xã hội Đài Loan vừa qua đã lan truyền đoạn video dài 46 của một người mẫu nổi tiếng. Trong clip, cô gái này ăn mặc hở hang và thực hiện nhiều cử chỉ gợi cảm.

Nhiều cư dân mạng nhận xét dung mạo của nữ chính trong đoạn video này có nhiều nét tương đồng với hot girl, người mẫu hàng đầu Đài Loan hiện nay - Lâm Tương. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ clip này được phát tán từ đâu.

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Lâm Tương thừa nhận bản thân mình chính là nhân vật chính trong đoạn clip nhạy cảm - Ảnh: Internet

Khi ETtoday liên hệ với Lâm Tương, cô đã thừa nhận bản thân mình chính là nhân vật chính trong đoạn clip nhạy cảm kia. Nữ người mẫu cho biết video được quay từ khi cô chưa nổi tiếng, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà cô mong sẽ sớm có nhiều danh tiếng và kiếm được nhiều tiền. Lâm Tương nói: "Ngày ấy tôi còn trẻ chỉ muốn sớm có cơ hội đổi đời. Tôi xin lỗi".

Sinh năm 1997, Lâm Tương hiện là một người mẫu, hot girl kiêm thành viên của một đội hoạt náo viên nổi tiếng của Đài Loan "Rakuten Girls" của CLB bóng chày Lotte Peach Ape. Người đẹp được đặt cho các biệt danh như "nữ thần hoạt náo viên", "hot girl cheerleader".

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Ngay từ những ngày đầu sự nghiệp, Lâm Tương đã theo đuổi hình tượng gợi cảm, nhưng gần đây cô bị chỉ trích vì ăn mặc hở hang quá đà. Cuối tháng 8 vừa qua, nữ người mẫu bị khán giả phê bình khi diện trang phục xẻ ngực tại một sự kiện công cộng, có nhiều người tham gia. Sau vụ ồn ào, Lâm Tương cam kết sẽ chú ý hơn trong phong cách ăn mặc của mình.

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