Cuộc sống khác biệt của 4 ái nữ nhà “ông vua võ thuật” Lý Liên Kiệt: Người lực học trung bình, người lên tới Harvard

Sao quốc tế 21/09/2022 10:15

Cùng một người cha nhưng cuộc sống của 4 cô con gái nhà Lý Liên Kiệt lại khác nhau thế này.

Đối với những khán giả là tín đồ của các thể loại phim võ thuật Hong Kong, chắc hẳn không ai là không biết đến “Ông vua võ thuật” Lý Liên Kiệt. Có thể nói Lý Liên Kiệt khá may mắn khi có một chặng đường suôn sẻ trong sự nghiệp diễn xuất. Ông được biết đến và nổi danh qua hàng loạt các tác phẩm đình đám như: Thiếu lâm tự, Hoàng Phi Hồng, Ỷ thiên đồ long ký, Phương Thế Ngọc, Vua kungfu, Hoa Mộc Lan,…

So với sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên họ Lý lại không được hoàn hảo. Ông trải qua hai cuộc hôn nhân và có 4 cô con gái. Trong đó, cuộc hôn nhân với người vợ đầu là Hoàng Thu Yến – bạn diễn trong “Thiếu lâm tiểu tử”. Sau khi kết hôn, cả hai có với nhau hai cô con gái là Lý Tư và Lý Đài Mật. Thế nhưng hạnh phúc không kéo dài được lâu, năm 1990 Lý Liên Kiệt và vợ chính thức ly hôn, nguyên nhân là có sự xuất hiện của người thứ 3.

Cuộc sống khác biệt của 4 ái nữ nhà “ông vua võ thuật” Lý Liên Kiệt: Người lực học trung bình, người lên tới Harvard - Ảnh 1

Lý Liên Kiệt và vợ cũ Hoàng Thu Yến. 

Cuộc sống khác biệt của 4 ái nữ nhà “ông vua võ thuật” Lý Liên Kiệt: Người lực học trung bình, người lên tới Harvard - Ảnh 2

Lý Liên Kiệt và vợ hiện tại Lợi Trí.

4 cô con gái Lý Liên Kiệt: Người lực học trung bình, người lên tới Harvard

Lý Liên Kiệt trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 4 người con gái. Hai người con gái với vợ đầu tên là Lý Tư và Lý Đài Mật, hai người con gái sau với Hoa hậu châu Á Lợi Trí tên  là Jade và Jane.

Cuộc sống khác biệt của 4 ái nữ nhà “ông vua võ thuật” Lý Liên Kiệt: Người lực học trung bình, người lên tới Harvard - Ảnh 3
con gái đầu Lý Tư của Lý Liên Kiệt

Bốn cô con gái của Lý Liên Kiệt có quá trình trưởng thành và phận học khác nhau. Hai cô con gái đầu Lý Tư và Lý Đài Mật vốn sẽ do vợ đầu nuôi dưỡng nhưng vì điều kiện thiếu thốn, cô đành để Lý Liên Kiệt giao 2 con gái cho bà nội chăm sóc. Từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình thương của cha mẹ nhưng 2 cô con gái lại hận nhất là người cha của mình. Sau này khi bà nội mất, các con không chịu về sống cùng nên Lý Liên Kiệt đành nhờ anh chị của mình chăm sóc 2 con. 

Cuộc sống khác biệt của 4 ái nữ nhà “ông vua võ thuật” Lý Liên Kiệt: Người lực học trung bình, người lên tới Harvard - Ảnh 4

Con gái Lý Đài Mật của Lý Liên Kiệt

 

Cả Lý Tư và Lý Đài Mật đều chỉ có sức học trung bình. Giáo viên cũng đã nhiều lần phàn nàn về việc Lý Liên Kiệt chưa bao giờ xuất hiện dù là đến đưa đón hay dự các buổi họp phụ huynh của 2 con gái. "Tôi biết 2 em ấy có người bố nổi tiếng nhưng chẳng bao giờ thấy ông ấy xuất hiện. Ông ấy thường chỉ xuất hiện bên các người con trong cuộc hôn nhân thứ hai. Điều này khiến Lý Tư và Đài Mật buồn rất nhiều”, giáo viên của Lý Tư kể.

Sau khi tốt nghiệp trung học, hai cô con gái đầu được đưa sang Mỹ học. Tuy vậy, họ vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định. Niềm tự hào lớn nhất của Lý Liên Kiệt chính là 2 cô con gái còn lại là Jade và Jane, nhất là Jane.

Cuộc sống khác biệt của 4 ái nữ nhà “ông vua võ thuật” Lý Liên Kiệt: Người lực học trung bình, người lên tới Harvard - Ảnh 5

Jane là cô con gái của Lý Liên Kiệt thường xuyên được giới truyền thông săn đón. 

Jane Lý là một cô gái năng động, thông minh, hiện đang theo học tại Đại học Harvard. Cô nàng sớm bộc lộ tài năng với bộ môn khiêu vũ, từng giành giải Quán quân của một cuộc thi khiêu vũ toàn quốc khi mới 6 tuổi. Jane còn từng là diễn giả cho Hội thảo toàn cầu về Nữ giới và Doanh nhân tại Hàng Châu, hội thảo này có sự tham gia của tỷ phú Jack Ma.

Càng lớn, Jane Lý càng được chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp, phong thái điềm tĩnh, thông minh và tài năng nổi trội. Cô nàng từng nói về việc cha bỏ rơi 2 chị gái: “Cháu đã đọc các bài báo về cha, tốt có, xấu cũng có nhưng trong mắt cháu, cha là người cha tốt”.

Cuộc sống khác biệt của 4 ái nữ nhà “ông vua võ thuật” Lý Liên Kiệt: Người lực học trung bình, người lên tới Harvard - Ảnh 6

Càng lớn, Jane Lý càng được chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp, phong thái điềm tĩnh, thông minh và tài năng nổi trội.

Cuộc sống khác biệt của 4 ái nữ nhà “ông vua võ thuật” Lý Liên Kiệt: Người lực học trung bình, người lên tới Harvard - Ảnh 7

Trong lần gần nhất, ông chia sẻ ảnh bên các con trên trang cá nhân.

Có thể nói, dù có cùng một người cha nhưng cuộc sống của Jane và Jada hoàn toàn tốt hơn cả về kinh tế lẫn tình cảm so với Lý Tư và Lý Đài Mật.

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