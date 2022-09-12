Khi sao Cbiz nuông chiều con cái: Người cho con dùng đồ hiệu, kẻ tự đưa đón con đến trường

Sao quốc tế 12/09/2022 10:15

Mỗi nghệ sĩ Cbiz đều có cách dạy con riêng của mình. Những cái tên đình đám dưới đây của làng giải trí Hoa ngữ khiến dân tình trầm trồ trước độ cưng chiều con của mình.

Lâm Tâm Như

Gia đình nhỏ của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa luôn nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Đặc biệt, cô công chúa Cá Heo Nhỏ được cả hai vợ chồng cực kỳ cưng chiều. Được biết, cô con gái thường xuyên nhận được nhiều món quá giá trị như túi xách từ thương hiệu sang xịn, thậm chí, có món còn trị giá lên tới gần 60 triệu đồng. 

Khi sao Cbiz nuông chiều con cái: Người cho con dùng đồ hiệu, kẻ tự đưa đón con đến trường - Ảnh 1

Chiếc túi hiệu trị giá lên đến gần 60 triệu đồng làm quà cho con gái nhỏ nhà Lâm Tâm Như. Ảnh: Weibo

 

Ái nữ nhà Tâm Như còn thường xuyên được thưởng thức món vi cá mập đắt đỏ. Nữ diễn viên còn từng tuyên bố toàn bộ trang sức hơn 300 tỷ đồng sẽ để làm của hồi môn cho con.

Khi sao Cbiz nuông chiều con cái: Người cho con dùng đồ hiệu, kẻ tự đưa đón con đến trường - Ảnh 2

Cô công chúa nhỏ còn thường xuyên được ăn vi cá mập. Ảnh: Sohu

Khi sao Cbiz nuông chiều con cái: Người cho con dùng đồ hiệu, kẻ tự đưa đón con đến trường - Ảnh 3

Gia đình thường xuyên đưa Cá Heo Nhỏ đi chơi. Ảnh: Weibo

Dĩnh Nhi

Khi sao Cbiz nuông chiều con cái: Người cho con dùng đồ hiệu, kẻ tự đưa đón con đến trường - Ảnh 4

Gần đây, những hình ảnh của hai mẹ con mỹ nhân “Cẩm Tâm Tựa Ngọc” Dĩnh Nhi tại sân bay đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người không khỏi bàn tán về cách dạy con của Dĩnh Nhi.

Có thể thấy, dù con gái còn nhỏ nhưng Dĩnh Nhi hoàn toàn để con tự bước đi. Người đẹp cố gắng đi chậm nhất có thể để con gái bước theo kịp. Từ cách chăm con của Dĩnh Nhi, trang Sohu mới đây đã liệt kê vô số cách chăm con của dàn mỹ nhân Hoa ngữ như: Lâm Tâm Như, Angelababy, Hề Mộng Dao…

Khi sao Cbiz nuông chiều con cái: Người cho con dùng đồ hiệu, kẻ tự đưa đón con đến trường - Ảnh 5

Hề Mộng Dao

Nàng mẫu Victoria's Secret bước chân vào hào môn sau khi kết hôn với con trai vua sòng bài Macau. Khi Mộng Dao sinh được con trai đích tôn, mọi sự chú ý càng đổ dồn về phía cô nàng. Cậu con trai nhà nữ diễn viên thậm chí còn có bảo mẫu riêng mỗi khi ra ngoài. Các đồ dùng thường ngày của cậu quý tử có giá trị lớn, riêng bộ đồ ngủ cũng lên tới 10 triệu đồng. Trong căn nhà cũng ngập tràn đồ chơi dành cho cậu ấm nhỏ.

Khi sao Cbiz nuông chiều con cái: Người cho con dùng đồ hiệu, kẻ tự đưa đón con đến trường - Ảnh 6

Cậu con trai nhỏ sống như hoàng tử trong căn nhà rộng mênh mông. Ảnh: IG @mingxi11

Khi sao Cbiz nuông chiều con cái: Người cho con dùng đồ hiệu, kẻ tự đưa đón con đến trường - Ảnh 7

Đồ ngủ của cậu quý tử lên đến 10 triệu đồng. Ảnh: Sohu

Angelababy

Mới đây, Angelababy đã nói về con trai đầu lòng Bọt Biển Nhỏ trong một cuộc phỏng vấn. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh tiết ʟộ, cô hoàn toàn có khả năng đồng hành nhìn thấy sự trưởng thành của con mỗi ngày. Trong cuộc phỏng vấn, Angelababy nói: “Khi tôi ở Thượng Hải, tôi đưa con trai đến trường vào mỗi buổi sáng và nói với con rằng: ‘Con phải vui lên, thể hiện tấm lòng của con với các bạn, quan trọng là phải có một ngày thật vui vẻ, mẹ phải đi làm'”.

Khi sao Cbiz nuông chiều con cái: Người cho con dùng đồ hiệu, kẻ tự đưa đón con đến trường - Ảnh 8

Không sắm đồ hiệu nhưng Angelababy lại nhận được thiện cảm khi dõi theo từng bước trưởng thành của con trai

Trước tình huống con trai bám chặt mẹ trước khi đến trường, Angelababy cho biết, cô sẽ nói với bé rằng: “Điều con cần làm hôm nay là tập đếm. Sau khi hoàn thành, con có thể gặp mẹ vào cuối ngày”. Angelababy cho rằng, trẻ con sẽ dễ dàng thích nghi hơn khi chúng ta chia sẻ với chúng bằng giọng điệu vui vẻ.

Khi sao Cbiz nuông chiều con cái: Người cho con dùng đồ hiệu, kẻ tự đưa đón con đến trường - Ảnh 9

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ, mỗi khi ở Thượng Hải cô đều đưa con tới trường

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Mỗi khi lên sóng truyền hình, các nghệ sĩ phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo luôn hoàn hảo nhất. Vì thế họ rất chịu khó đầu tư cho khoản tạo hình của nhân vật cũng như diễn xuất. Ngoài những phụ kiện thường thấy, nhiều sao Hoa ngữ cũng phải xài những tuyệt chiêu để có thể "ăn gian" chiều cao.

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