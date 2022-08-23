Lý Liên Kiệt cuối đời nương nhờ Phật pháp, hoàn thành khóa tu kéo dài 3 tuần

Sao quốc tế 23/08/2022 17:19

Nam diễn viên Lý Liên Kiệt vừa mới đây đã hoàn thành xong khóa tu kéo dài 3 tuần tại một ngôi chùa ở nước ngoài.

Mới đây, tài tử Lý Liên Kiệt đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bức hình anh diện trang phục giản dị, tay cầm chuỗi tràng hạt, ở phía sau là một ngôi chùa cổ kính. Nam diễn viên viết: "Mọi người đối xử với tôi như anh em vậy, khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà".

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Lý Liên Kiệt vừa hoàn thành một khóa tu kéo dài 3 tuần - Ảnh: Internet

Trước đó, Lý Liên Kiệt đã cùng với con gái đến Cộng hòa Czech để tham dự vào một sự kiện Phật giáo. Tại đây, nam diễn viên đã chia sẻ nhiều cảm nhận về trải nghiệm đặc biệt này.

Sau khi Lý Liên Kiệt mắc bệnh cường giáp vào năm 2010, nam diễn viên đã có cơ duyên với Phật pháp. Sau khi khỏi bệnh, anh đã tìm hiểu nhiều về tôn giáo này và tham gia nhiều khóa tu cũng như đến thăm các địa danh Phật giáo.

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Lý Liên Kiệt có cơ duyên với Phật pháp sau khi mắc bệnh cường giáp vào năm 2010 - Ảnh: Internet

Vì tình yêu với Phật giáo, Lý Liên Kiệt có tâm nguyện rằng sau khi qua đời sẽ được hỏa táng tại một ngôi chùa ở Tây Tạng. Cũng kể từ khi dành nhiều thời gian cho tôn giáo này, tâm tính của nam tài tử bình lặng và giản dị hơn nhiều, anh thích sự giản dị và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

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Ngoài mối quan tâm đến Phật giáo, ưu tiên hàng đầu của Lý Liên Kiệt chính là gia đình - Ảnh: Internet

Ngoài mối quan tâm đến Phật giáo, ưu tiên hàng đầu của Lý Liên Kiệt chính là gia đình mình. Thi thoảng, nam tài tử vẫn sang Mỹ để thăm 2 cô con gái của mình.

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