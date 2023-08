Hồng Kim Bảo 70 tuổi vẫn giữ niềm đam mê bất tận với màn ảnh nghệ thuật

Hồng Kim Bảo năm nay đã 70 tuổi nhưng vẫn say mê với nghệ thuật. Cách đây vài tháng, ông thường xuyên ra phim trường và đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch của Luyện công - một trong bảy phần của phim Septet: The Story of Hong Kong.

Những năm trở lại đây, sức khỏe của nam diễn viên không tốt. Ông mắc nhiều bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao, cộng thêm cơ địa béo phì nên việc di chuyển ngày càng khó khăn.