Ở tuổi xế chiều, những siêu sao võ thuật đình đám nhất màn ảnh đất nước tỷ dân đều có những ngã rẽ riêng. Lý Liên Kiệt chọn con đường thiền định trong khi Hồng Kim Bảo đối diện với nhiều căn bệnh quái ác.

Hồng Kim Bảo 70 tuổi vẫn giữ niềm đam mê bất tận với màn ảnh nghệ thuật Hồng Kim Bảo năm nay đã 70 tuổi nhưng vẫn say mê với nghệ thuật. Cách đây vài tháng, ông thường xuyên ra phim trường và đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch của Luyện công - một trong bảy phần của phim Septet: The Story of Hong Kong. Những năm trở lại đây, sức khỏe của nam diễn viên không tốt. Ông mắc nhiều bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao, cộng thêm cơ địa béo phì nên việc di chuyển ngày càng khó khăn.

Hồng Kim Bảo - Ảnh: Internet Năm 2017, ông phẫu thuật ở đầu gối và phải giảm vận động từ đó. Thời điểm dịch bệnh COVID-19, nhiều người tỏ ra xót xa khi thấy hình ảnh nghệ sĩ phải ngồi xe lăn đi chợ giữa mùa dịch. Dù thể trạng không còn như ở độ tuổi trai trẻ sung mãn nhưng trong nam diễn viên vẫn tồn tại một niềm đam mê với nghệ thuật lẫn võ thuật/ Trả lời về điều này, Hồng Kim Bảo chia sẻ: "Già là lẽ thường, không nên vì một người già đi mà chê họ yếu, không làm được như thời trẻ, như thế rất kỳ cục".

Bức ảnh khiến nhiều người lo lắng cho nam tài tử họ Hồng - Ảnh: Internet Hồng Kim Bảo sinh năm 1952, là cao thủ làng phim võ thuật. Ông đóng phim từ năm 14 tuổi và nổi danh với nhiều tác phẩm đình đám như Thục Sơn truyện, Sát phá lang, Đoạt soái, Lão vệ sĩ, Rồng bất tử, Thất Tiểu Phúc,…Với hơn 55 năm tuổi nghề, Hồng Kim Bảo đã bỏ túi nhiều giải thưởng danh giá, trong đó bao gồm cả Kim Tượng và Kim Mã. Lý Liên Kiệt mai danh ẩn tích, thiền định ở tuổi 59 Ở tuổi 59, Lý Liên Kiệt tạm rời showbiz để thưởng ngoạn thiên nhiên đó đây, hành hương thiền định. Cuối tháng 7 vừa rồi, "vua Kungfu" tái xuất đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội Instagram sau 1 năm “ở ẩn”. Nam diễn viên cùng con gái Jada đi du lịch tại Cộng hòa Séc và tham gia khóa tu cùng thiền sư Tây Tạng Yongyey Mingyur Rinpoche. Lý Liên Kiệt cùng con gái tại kỳ nghỉ ở Cộng hòa Séc - Ảnh: Internet Ngôi sao sinh năm 1963 bắt đầu mai danh ẩn tích từ giữa năm 2020, nam diễn viên trở nên sống khép mình hơn trước và không còn mặn mà với phim ảnh. Tất cả những gì ông muốn bây giờ là thời gian ở bên gia đình và người thân, thứ mà Lý Liên Kiệt đã luôn nợ họ trong suốt những khoảng thời gian xa nhà để đi đóng phim. Lý Liên Kiệt sinh năm 1963, ông là ngôi sao võ thuật lừng danh hàng đầu Trung Quốc, không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn vang danh ở thị trường quốc tế. Tên tuổi của ông gắn liền với loạt tác phẩm phim võ thuật kinh điển như Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng, Tinh Võ Anh Hùng,…hay trong bộ phim Biệt Đội Đánh Thuê bộ phim góp phần đưa tên tuổi của Lý Liên Kiệt lên một tầm cao mới tại thị trường quốc tế. Lý Liên Kiệt hồi còn trẻ - Ảnh: Internet Về đời tư cá nhân, Lý Liên Kiệt cùng vợ sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc lên tới 7000 tỷ đồng cùng chuỗi bất động sản đắt đỏ. Hai ái nữ của Lý Liên Kiệt và hoa hậu Hồng Kông Lợi Trí cũng được truyền thông quan tâm nhờ nhan sắc và tài năng từ cha mẹ.

Ba lần Lý Liên Kiệt biến mất khỏi cbiz, đều liên quan đến sức khỏe Căn bệnh cường giáp khiến ngoại hình Lý Liên Kiệt thay đổi, đi lại khó khăn. Bệnh tật khiến nam diễn viên tăng cân, lồi mắt, tóc rụng và bạc trắng, gương mặt tiều tụy.

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