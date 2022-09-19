Phản ứng của Dương Mịch sau khi bị bố Lưu Khải Uy ám chỉ việc bỏ bê chăm sóc con gái

Mới đây, Dương Mịch tiếp tục bị bố của Lưu Khải Uy chê trách bỏ bê con gái, tham công tiếc việc.

Trang Sohu đưa tin, nghệ sĩ gạo cội Lưu Đan - bố của Lưu Khải Uy đã nhiều lần chia sẻ về cháu gái Tiểu Gạo Nếp bé bỏng. Ông cho biết, cháu gái rất quý và yêu bố Lưu Khải Uy, đồng thời ẩn ý trách Dương Mịch bỏ bê việc chăm sóc con gái sau ly hôn.

Truyền thông nhận định, trước hay sau khi ly hôn, Lưu Đan vẫn luôn dành những lời nhận xét không hay khi nhắc đến cô. Điều này cho thấy mối quan hệ của Dương Mịch và phía nhà chồng cũ không hề tốt đẹp. Thậm chí, Dương Mịch từng trả lời việc cô chấp nhận bước vào làm dâu nhà họ Lưu do vì có con gái ngoài ý muốn.

Sau những chia sẻ của bố chồng cũ khiến Dương Mịch liên tục bị dân mạng chỉ trích không chăm sóc, đoái hoài đến con gái, đẩy trách nhiệm sang cho Lưu Khải Uy. Nhiều người cho rằng, Dương Mịch quá vô trách nhiệm, vì công việc mà bỏ quên con gái.

Về phía Dương Mịch, cô hiếm khi nhắc đến Tiểu Gạo Nếp trước ống kính, điều này cũng là để bảo vệ sự riêng tư của con gái. Cô cho rằng không cần thiết phải tiếp tục nói về cuộc sống riêng của bản thân cũng như con gái và gia đình chồng cũ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Dương Mịch chia sẻ: "Khi đối xử với gia đình và bạn bè, tôi luôn chú ý và tôn trọng đến sự độc lập của nhau". Theo cô, tình cảm với sự yêu thương, quan tâm giữa người thân cần cả sự gần gũi và khoảng cách. Vì vậy, tình cảm và sự yêu thương của cô với con gái không nhất thiết cứ phải thể hiện ra ngoài cho mọi người thấy.

Hiện tại, gia đình họ Lưu đang sống ở Hong Kong nên việc thăm nuôi con gái đối với Dương Mịch rất bất tiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-duong-mich-sau-khi-bi-bo-luu-khai-uy-am-chi-viec-bo-be-cham-soc-con-gai-503843.html