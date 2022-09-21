Đồng thời, loạt poster ở thời điểm khi còn là hai thiếu niên và khi đã trưởng thành của hai nhân vật chính cũng được tung ra, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một bộ phim tình cảm đầy ngọt ngào.

Mới đây, đoàn phim "Vụng Trộm Không Thể Giấu" chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Trúc Dĩ đã chính thức công bố Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sẽ đảm nhận hai vai chính Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa của phim.

Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về Tang Trĩ lúc còn học cấp 2 thường xuyên bị thầy giáo mời phụ huynh đến trường, vì để tránh phiền phúc mà Tang Trĩ quyết định mời anh trai của mình tới thay cho ba mẹ thế nhưng 2 anh em gặp nhau là lại ầm ĩ với nhau, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải nhờ Đoàn Gia Hứa (là bạn thân cùng phòng của anh trai) giúp đỡ. Sau khi Đoàn Gia Hứa tới trường gặp thầy giáo giúp Tang Trĩ, hai người bắt đầu thân thiết với nhau, Đoàn Gia Hứa coi Tang Trĩ như em gái ruột của mình mà quan tâm chăm sóc.

Về sau Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, hai người chia xa mỗi người một nơi lại thêm vài hiểu lầm cho nên quan hệ của hai người dần dần nhạt đi, mãi cho đến khi Tang Trĩ trưởng thành và thi đậu một trường đại học ở thành phố mà Đoàn Gia Hứa đang ở như cô ấy mong muốn thì hai người mới gặp lại nhau. Sau khi quan hệ dần dần thân thiết hơn Tang Trĩ mới phát hiện ra ngọn nguồn áp lực bấy lâu nay Đoàn Gia Hứa phải chịu đựng, cô ấy muốn bảo vệ thật tốt người anh luôn chăm sóc mình này, tình yêu giấu kín nhiều năm lại lần nữa bùng lên.