Tạo hình của Trần Đô Linh trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương gây sốt vì 'xinh đẹp vượt xa kỳ vọng'

Sao quốc tế 20/09/2022 17:35

Tạo hình của nữ diễn viên Trần Đô Linh trong phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Vừa qua, tạo hình trong phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của nữ diễn viên Trần Đô Linh đã chính thức lộ diện. Qua những bức hình được cánh săn ảnh đăng tải, minh tinh họ Trần diện trang phục màu xanh lục cùng với mái tóc xoăn dài được điểm xuyết nhiều chi tiết lấp lánh.

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Tạo hình này của Trần Đô Linh được netizen xứ Trung khen ngợi hết lời và ví cô như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Nhiều người còn bày tỏ khi thấy nữ diễn viên thì chỉ có thể thốt lên hai từ "quá đẹp".

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Được biết, trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Trần Đô Linh đảm nhận vai nữ phụ Nguyệt Đề Hà, cô được đánh giá có nhan sắc cực hợp với cổ trang. Với tạo hình mới này, Trần Đô Linh được dự đoán có thể sẽ "lấn lướt" luôn cả Dương Mịch - diễn viên đảm nhận vai chính của dự án này.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có nội dung về câu chuyện tình yêu ngang trái, nhiều thử thách giữa người và yêu. Series này có 3 phần, trong phần Nguyệt Hồng, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Cung Tuấn diễn Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly.

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Nhân duyên của họ bắt đầu khi Đồ Sơn Hồng Hồng cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi Đồ Sơn tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc hồ ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi, tìm gặp Đồ Sơn Hồng Hồng. Họ sau đó cùng sát cánh chống lại kẻ ác.

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