Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã 'chiến nhau' cực căng

Sao quốc tế 20/09/2022 15:28

Hiện Trêu Nhầm vẫn chưa lên tiếng công bố dàn cast chính của phim, nhưng fan của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đã bất ngờ 'chiến nhau' cực căng trên nền tảng xã hội.

Được biết Trêu nhầm sẽ là một trong những bộ phim truyền hình “bom tấn” được kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu cho nhà sản xuất cũng như đoạt giải thưởng điện ảnh uy tín trong năm 2023.

Là dự án chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu và do đài Hồ Nam kết hợp cùng MangoTV đầu tư sản xuất.

Theo đó, nàng tiểu hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ sẽ đảm nhận vai nữ chính Trịnh Thư Ý, vai nam chính hiện vẫn còn là một ẩn số. 

Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã 'chiến nhau' cực căng - Ảnh 1
Theo thông tin trước đó, Bạch Lộc sẽ đảm nhận vai nữ chính Trịnh Thư Ý trong dự án

Trước đó, Trương Bân Bân là cái tên được nhắc đến nhiều nhất cũng như được dự đoán sẽ là gương mặt phù hợp cho vai Thời Yến. Sở hữu vẻ bề ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh của Trương Bân Bân được cho là khá phù hợp khi kết đôi cùng nữ diễn viên Bạch Lộc

Nhưng một số ý kiến khác lại phản bác rằng, khả năng diễn xuất của Trương Bân Bân sẽ khó lột tả được hết cá tính của nhân vật nam chính giống như trong nguyên tác mô tả. Và để có được vai diễn này, Trương Bân Bân được cho là phải trải qua sự cạnh tranh khá khốc liệt với các “nam thần” khác như Hứa Khải, Nhậm Gia Luân, Ngụy Đại Huân... nhưng thông tin đó đến nay vẫn chưa được xác thực.

 Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã 'chiến nhau' cực căng - Ảnh 2

Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã 'chiến nhau' cực căng - Ảnh 3
Trương Bân Bân từng được đề cử vào vai nam chính nhưng sau đó cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả

Những ngày gần đây, cái tên Vương Hạc Đệ đang chiếm sóng không kém các sao nam đình đám hiện nay. Sau thành công của Thương Lan Quyết, tên tuổi của nam diễn viên này cũng nhảy số một cách chóng mặt. Dù phim không sở hữu dàn sao đỉnh lưu nhưng dự án nhà IQIYI vẫn dư sức vượt mặt nhiều tác phẩm khác, trở thành bộ phim hot nhất hè 2022. 

Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã 'chiến nhau' cực căng - Ảnh 4
Độ hot của Thương Lan Quyết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt

Trước độ hot chưa có dấu hiệu ngừng lại của Vương Hạc Đệ, cho đến dạo gần đây, thông tin phim Chọc Ghẹo Nhầm Người (Trêu Nhầm) đang tiếp cận Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. 

Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã 'chiến nhau' cực căng - Ảnh 5

Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã 'chiến nhau' cực căng - Ảnh 6
Vương Hạc Đệ là cái tên đang được săn đón liên tục ở thời điểm hiện tại

Nếu như người qua đường đều nhất mực ủng hộ sự kết đôi thú vị này, thì có vẻ fan hai nhà Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại không nghĩ vậy, thậm chí còn tràn vào trang Weibo phim Trêu Nhầm "combat" cực căng. 

Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã 'chiến nhau' cực căng - Ảnh 7

Trong khi fan Vương Hạc Đệ chê "bánh thiu", không tin dưa là thật, còn chê Bạch Lộc xấu, thì fan nữ diễn viên Châu Sinh Như Cố nói rằng nhà nam đừng vội chê bánh thiu, đến lúc thần tượng của mình nhận đóng phim lại bị "vả rát mặt"... cùng muôn vạn bình luận khác nhau, không rõ hồi kết. 

Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã 'chiến nhau' cực căng - Ảnh 8
Fan hai nhà "cãi nhau" gây gắt trên Weibo 

Ngoài ra, nhiều blogger cũng tung tin dự án phim Trêu Nhầm sớm đã đàm phán xong với Bạch Lộc từ tháng 4, cho nên khả năng cao ngôi sao họ Bạch sẽ áp phiên Vương Hạc Đệ. Điều này càng khiến câu chuyện trở nên căng thẳng hơn, bởi chẳng ai muốn thần tượng mình có vị trí xếp sau người khác. 

Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã 'chiến nhau' cực căng - Ảnh 9

Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã 'chiến nhau' cực căng - Ảnh 10
Dù chưa rõ độ chính xác của thông tin là bao nhiêu nhưng nhiều người vẫn hy vọng Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sẽ sánh đôi trên màn ảnh nhỏ trong thời gian tới. 

Nếu thông tin trên là thật, Bạch Lộc sẽ đảm nhận vai nữ chính Trịnh Như Ý còn Vương Hạc Đệ hóa thân vào nhân vật Thời Yến. 

Nhậm Gia Luân 2 lần "cầm nhầm kịch bản nữ chính", bị chê yếu đuối, mong manh quá mức so Nhiệt Ba, Lý Thấm

Nhậm Gia Luân 2 lần "cầm nhầm kịch bản nữ chính", bị chê yếu đuối, mong manh quá mức so Nhiệt Ba, Lý Thấm

Nhậm Gia Luân liên tục diễn vai "mỏng manh, yếu thế" hơn những nhân vật nữ mạnh mẽ, chủ động trong chuyện tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Bạch Lộc Trương Bân Bân Trêu Nhầm Sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Nhậm Gia Luân 2 lần "cầm nhầm kịch bản nữ chính", bị chê yếu đuối, mong manh quá mức so Nhiệt Ba, Lý Thấm

Nhậm Gia Luân 2 lần "cầm nhầm kịch bản nữ chính", bị chê yếu đuối, mong manh quá mức so Nhiệt Ba, Lý Thấm

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn?

Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bất ngờ đối đầu nhau trong tháng 9, ai sẽ là người chiếm lợi thế hơn?

Yêu tận 2 mỹ nam nhưng Ngu Thư Hân vẫn khiến fan thấy 'hài hết chỗ nói' bởi cách thể hiện tình yêu "độc lạ"

Yêu tận 2 mỹ nam nhưng Ngu Thư Hân vẫn khiến fan thấy 'hài hết chỗ nói' bởi cách thể hiện tình yêu "độc lạ"

Tạo hình cổ trang của Bạch Lộc siêu đẹp nhưng lại bị khán giả "chê" khi xuất hiện bên bạn diễn nam?

Tạo hình cổ trang của Bạch Lộc siêu đẹp nhưng lại bị khán giả "chê" khi xuất hiện bên bạn diễn nam?

Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên "gây chiến" dữ dội ?

Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên "gây chiến" dữ dội ?

Bạch Lộc 'chiêu đãi' fan bộ ảnh cổ trang trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc như thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Bạch Lộc 'chiêu đãi' fan bộ ảnh cổ trang trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc như thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI