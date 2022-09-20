Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã 'chiến nhau' cực căng

Là dự án chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu và do đài Hồ Nam kết hợp cùng MangoTV đầu tư sản xuất.

Được biết Trêu nhầm sẽ là một trong những bộ phim truyền hình “bom tấn” được kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu cho nhà sản xuất cũng như đoạt giải thưởng điện ảnh uy tín trong năm 2023.

Trước đó, Trương Bân Bân là cái tên được nhắc đến nhiều nhất cũng như được dự đoán sẽ là gương mặt phù hợp cho vai Thời Yến. Sở hữu vẻ bề ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh của Trương Bân Bân được cho là khá phù hợp khi kết đôi cùng nữ diễn viên Bạch Lộc .

Theo đó, nàng tiểu hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ sẽ đảm nhận vai nữ chính Trịnh Thư Ý, vai nam chính hiện vẫn còn là một ẩn số.

Nhưng một số ý kiến khác lại phản bác rằng, khả năng diễn xuất của Trương Bân Bân sẽ khó lột tả được hết cá tính của nhân vật nam chính giống như trong nguyên tác mô tả. Và để có được vai diễn này, Trương Bân Bân được cho là phải trải qua sự cạnh tranh khá khốc liệt với các “nam thần” khác như Hứa Khải, Nhậm Gia Luân, Ngụy Đại Huân... nhưng thông tin đó đến nay vẫn chưa được xác thực.

Trương Bân Bân từng được đề cử vào vai nam chính nhưng sau đó cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả

Những ngày gần đây, cái tên Vương Hạc Đệ đang chiếm sóng không kém các sao nam đình đám hiện nay. Sau thành công của Thương Lan Quyết, tên tuổi của nam diễn viên này cũng nhảy số một cách chóng mặt. Dù phim không sở hữu dàn sao đỉnh lưu nhưng dự án nhà IQIYI vẫn dư sức vượt mặt nhiều tác phẩm khác, trở thành bộ phim hot nhất hè 2022.

Độ hot của Thương Lan Quyết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt

Trước độ hot chưa có dấu hiệu ngừng lại của Vương Hạc Đệ, cho đến dạo gần đây, thông tin phim Chọc Ghẹo Nhầm Người (Trêu Nhầm) đang tiếp cận Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Vương Hạc Đệ là cái tên đang được săn đón liên tục ở thời điểm hiện tại

Nếu như người qua đường đều nhất mực ủng hộ sự kết đôi thú vị này, thì có vẻ fan hai nhà Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại không nghĩ vậy, thậm chí còn tràn vào trang Weibo phim Trêu Nhầm "combat" cực căng.

Trong khi fan Vương Hạc Đệ chê "bánh thiu", không tin dưa là thật, còn chê Bạch Lộc xấu, thì fan nữ diễn viên Châu Sinh Như Cố nói rằng nhà nam đừng vội chê bánh thiu, đến lúc thần tượng của mình nhận đóng phim lại bị "vả rát mặt"... cùng muôn vạn bình luận khác nhau, không rõ hồi kết.

Fan hai nhà "cãi nhau" gây gắt trên Weibo

Ngoài ra, nhiều blogger cũng tung tin dự án phim Trêu Nhầm sớm đã đàm phán xong với Bạch Lộc từ tháng 4, cho nên khả năng cao ngôi sao họ Bạch sẽ áp phiên Vương Hạc Đệ. Điều này càng khiến câu chuyện trở nên căng thẳng hơn, bởi chẳng ai muốn thần tượng mình có vị trí xếp sau người khác.

Dù chưa rõ độ chính xác của thông tin là bao nhiêu nhưng nhiều người vẫn hy vọng Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sẽ sánh đôi trên màn ảnh nhỏ trong thời gian tới.

Nếu thông tin trên là thật, Bạch Lộc sẽ đảm nhận vai nữ chính Trịnh Như Ý còn Vương Hạc Đệ hóa thân vào nhân vật Thời Yến.