Sau thành công của Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân trở thành cái tên hot trong dàn tiểu hoa thế hệ mới của làng giải trí . Cô nàng từ một người chuyên đóng vai phụ đã được "nâng cấp" lên hàng nữ chính của loạt dự án đình đám. Giá trị thương mại, lượng người hâm mộ cũng tăng lên đáng kể.

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân - Trương Bân Bân đóng chính thu hút sự quan tâm đông đảo từ khán giả.

Để đu theo sức hút, bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân - Trương Bân Bân cũng rục rịch lên sóng. Lần này, cô nàng sẽ đóng phim hiện đại, đảm nhận vai bà chủ nhà trọ Ngu Mỹ Nhân.

Đoàn làm phim cũng không để khán giả phải chờ đợi lâu khi mới đây, đoạn trailer tiếp theo của bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người đã được tung ra. Theo đó, đoạn trailer đã hé lộ nhiều phân đoạn tình cảm giữa cặp đôi nam nữ chính Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân. Cặp đôi khiến khán giả phải hứng thú với những cảnh quay tình tứ, ngọt ngào, mặt gần mặt cực kỳ thân mật. Ngay sau khi đoạn trailer này được tung ra, từ khóa "Ngu Thư Hân theo đuổi Trương Bân Bân trong phim mới" cũng bất ngờ đạt No.2 hotsearch, chứng tỏ mức độ quan tâm của khán giả với dự án này.

Câu chuyện xoay quanh Trang Vũ là một giáo sư nghiên cứu thực vật học, chủ yếu nghiên cứu nuôi trồng ngải hoa vàng, thuộc kiểu người quên ăn quên ngủ vì công việc vì vậy anh chàng chưa có mảnh tình vắt vai.

Trong một chuyến công tác, Trang Vũ phải tới thôn Thanh Thủy khảo sát nghiên cứu, nghỉ chân tại một nhà trọ nhỏ, chỉ không ngờ đây lại là nhà trọ do nhà Ngu Mỹ Nhân mở. Cả hai bắt đầu một câu chuyện tình lãng mạn và không kém phần hài hước.

Ngu Thư Hân lần này sẽ đảm nhận vai trò "cọc đi tìm trâu", tán tỉnh nhân vật của Trương Bân Bân và dần cảm hóa anh bằng tính cách hài hước, ngọt ngào.

Đoạn trailer phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người đã tạo tín hiệu tích cực nhờ màn kết hợp ăn ý của 2 diễn viên cùng vô số tình huống "cười ra nước mắt". Vì tính cách nói chiều, lanh chanh của mình nên Ngu Thư Hân bị Trương Bân Bân bịt miệng trong một cảnh quay.

Chi tiết này khiến mọt phim cảm thấy quen quen. Mới trước đó một tháng, "Hoa Lan Nhỏ" Ngu Thư Hân cũng bị "Đông Phương Thanh Thương" Vương Hạc Đệ bịt miệng trong Thương Lan Quyết.

Ngu Thư Hân liên tục bị mỹ nam "bịt miệng" khiến khác giả phải cười bất lực

Chủ đề "Ngu Thư Hân lại bị bịt miệng" lên hẳn top 4 hot search Weibo vì quá buồn cười. Thế mới thấy Ngu Thư Hân đóng chung phim với toàn trai đẹp nhưng cũng không phải sung sướng gì, vì hình tượng nhân vật quá hài hước mà rơi vào những tình huống khó đỡ.

Mới đây, trong show giải trí, 2 người tình màn ảnh của Ngu Thư Hân là Vương Hạc Đệ, Trương Bân Bân chung khung hình. Bữa tiệc nhan sắc của bộ ba khiến cư dân mạng thích thú, khen ngợi nữ diễn viên đứng với ai cũng tạo cảm giác couple ngọt ngào.



