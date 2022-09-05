Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư, chính thức hoàn thành ước nguyện nhỏ bé năm 25 tuổi

Sao quốc tế 05/09/2022 07:50

Ngu Thư Hân 'vượt mặt' Triệu Lộ Tư trở thành nữ diễn viên hot nhất lứa sau 95. Nghe mong nguyện nhỏ nhoi của "Hoa Lan Nhỏ' khiến khán giả ấm lòng.

Ngu Thư Hân không phải là cái tên quá mới trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, cô không có nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn như đàn chị Dương Tử.

Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư, chính thức hoàn thành ước nguyện nhỏ bé năm 25 tuổi - Ảnh 1
Dù là cái tên không quá xa lạ với khán giả, nhưng mãi đến Thương Lan Quyết cô nàng mới thực sự vụt lên thành ngôi sao sáng

Nỗ lực nhiều năm, Ngu Thư Hân mong muốn bản thân có được chỗ đứng vững chắc trong nghề. Còn nhớ cách đây 2 năm, Ngu Thư Hân may mắn nhận đề cử "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại Lễ trao giải Kim Ưng.

Tuy nhiên vì năng lực diễn xuất có hạn, cũng chưa có bộ phim nào thực sự nổi bật nên cô đã trắng tay ra về. Khi được phỏng vấn trong hậu trường, Ngu Thư Hân đã vô cùng quyết tâm đặt ra mục tiêu cho bản thân. Theo đó, nữ diễn viên mong muốn khán giả sau này khi xem phim của cô sẽ khen ngợi cho sự nỗ lực của mình.

Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư, chính thức hoàn thành ước nguyện nhỏ bé năm 25 tuổi - Ảnh 2
Ngu Thư Hân mong muốn khán giả sau này khi xem phim của cô sẽ khen ngợi cho sự nỗ lực của mình.

Thương Lan Quyết chính thức khép lại với thành tích khủng vượt ngoài mong đợi của đoàn làm phim. Cùng với độ hot của tác phẩm chính là sự chú ý lớn dành cho dàn cast chính. Trong đó, vai diễn của Ngu Thư Hân gây sốt màn ảnh Hoa ngữ. Từ một diễn viên không được nhiều chú ý, cô đã bứt phá và có thêm nhiều fan hâm mộ.

Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư, chính thức hoàn thành ước nguyện nhỏ bé năm 25 tuổi - Ảnh 3
Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ liên tục gây sốt màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian qua

Mới đây, người hâm mộ đang xôn xao truyền tay nhau lời phỏng vấn của Ngu Thư Hân từ năm 2020. Bất ngờ thay, ước nguyện khi đó của nữ diễn viên đã trở thành hiện thực sau Thương Lan Quyết.  

Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư, chính thức hoàn thành ước nguyện nhỏ bé năm 25 tuổi - Ảnh 4

Năm 2020, Ngu Thư Hân may mắn nhận đề cử Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng. Tuy nhiên vì năng lực diễn xuất có hạn, cũng chưa có bộ phim nào thực sự nổi bật nên nữ diễn viên phải chịu cảnh trắng tay ra về. Khi được phỏng vấn trong hậu trường, Ngu Thư Hân đã vô cùng quyết tâm đặt ra mục tiêu cho bản thân: "Gửi đến Ngu Thư Hân năm 25 tuổi, hy vọng lần sau nghe được từ "Wow" từ công chúng là họ khi đang xem phim của cậu, từ tận đáy lòng mà cảm thán ra".  

Có thể thấy ước nguyện của nữ diễn viên đã trở thành hiện thực sau Thương Lan Quyết. Bộ phim khép lại với điểm douban 7.8, nhiệt độ phá 10500 trên IQIYI, top 1 nhiệt độ cao nhất năm 2022, top 2 nhiệt độ cao nhất mọi thời đại của nền tảng. Tính riêng Ngu Thư Hân đã có chỉ số V bảng nhân vật phá 9.0, trở thành tiểu hoa sau 95 đầu tiên có view Vân Hợp phá 100 triệu/ngày. 

Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư, chính thức hoàn thành ước nguyện nhỏ bé năm 25 tuổi - Ảnh 5Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư, chính thức hoàn thành ước nguyện nhỏ bé năm 25 tuổi - Ảnh 6Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư, chính thức hoàn thành ước nguyện nhỏ bé năm 25 tuổi - Ảnh 7

Không ngoa khi nói Thương Lan Quyết thực sự đã đưa sự nghiệp của Ngu Thư Hân lên một tầm cao mới, thậm chí vượt mặt Triệu Lộ Tư - người vốn được coi là nổi bật nhất lứa sau 95. 

Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư, chính thức hoàn thành ước nguyện nhỏ bé năm 25 tuổi - Ảnh 8

Ngu Thư Hân vượt mặt Triệu Lộ Tư, chính thức hoàn thành ước nguyện nhỏ bé năm 25 tuổi - Ảnh 9
Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư là một trong những cái tên đang hot không kém trong thời gian vừa qua.

Thương Lan Quyết khép lại với cái kết viên mãn, dàn cast chính cũng tạo được thiện cảm tốt với khán giả. Chắc chắn sự nghiệp của Ngu Thư Hân sẽ còn bùng nổ hơn trong thời gian tới.  

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Theo bảng thống kê lượng fan tăng gần đây, Vương Hạc Đệ vượt xa cả Dương Tử và Triệu Lộ Tư.

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