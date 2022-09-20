Nhậm Gia Luân 2 lần "cầm nhầm kịch bản nữ chính", bị chê yếu đuối, mong manh quá mức so Nhiệt Ba, Lý Thấm

Nhậm Gia Luân, ở thời điểm hiện tại là cái tên bận rộn nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ hiện nay khi liên tục vào đoàn làm phim, có phim mới phát sóng. 2 bộ gần đây là Ngự Giao Ký và Thỉnh Quân đều là các tác phẩm cổ trang được đầu tư lớn, hợp tác với mỹ nhân đình đám Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Thấm.

Sau khi đánh úp fan, công bố lịch chiếu sát giờ lên sóng, Thỉnh Quân đang là tựa phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Dù mới chiếu những tập đầu tiên, nhưng diễn xuất và đài từ của nam chính Nhậm Gia Luân đang gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Không chỉ vậy, nam diễn viên mới đây còn bị "bóc phốt" là "cầm nhầm kịch bản nữ chính". Hai vai diễn của anh chàng đều có vẻ yếu đuối, bị các nữ chính "bắt nạt".

Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng đài từ của Nhậm Gia Luân vẫn chưa hoàn hảo như mong đợi, trong khi Thỉnh Quân là một dự án phim cấp S. Thậm chí có khán giả bày tỏ khá khó chịu khi nghe giọng thật của nam chính Lục Viêm. Ngoài ra, nếu so sánh đài từ với nữ chính Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) thì Nhậm Gia Luân vẫn còn kém xa.

Ở Ngự Giao Ký, anh chàng vào vai một người cá có nhan sắc điên đảo chúng sinh còn Nhiệt Ba là một phát sư bắt yêu mạnh nhất. Ngay từ đầu, tạo hình của Nhậm Gia Luân có phần nhẹ nhàng, nữ tính.

Suốt phim, người cá bị giam cầm ở Ngự Yêu Cốc, bị hành hạ khiến người xem xót thương, muốn bảo vệ. Trong những cảnh chiến đấu, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có phần mạnh mẽ, nổi trội hơn.

Netizen còn hài hước cho rằng Nhậm Gia Luân trong phim này đảm nhận vai trò "nữ chính" yếu ớt, mỏng manh.

Cứ ngỡ khi sang đến Thỉnh Quân sẽ có thay đổi mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng nhân vật Lục Viêm của nam diễn viên tiếp tục chịu thua độ mạnh mẽ của Vu Đăng Đăng do Lý Thấm đóng. Anh chàng bị ép hôn, bị bắt nạt ngay trong đêm tâm hôn khiến người xem dở khóc dở cười.

Dù vẻ ngoài Lục Viêm lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng khi đối diện với người vợ kiếp trước, anh chàng như bị "điểm huyệt" ngơ ngác, không biết hành động thế nào cho đúng.

Nhân vật của anh chàng luôn ở thế bị động trong khi đó nhân vật của Lý Thấm lại mạnh mẽ, quyết đoán hơn nhiều.

Liên tiếp "cầm nhầm kịch bản" khiến Nhậm Gia Luân nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng nam diễn viên một màu, chọn kịch bản không có sự khác biệt và nhường đất diễn cho nữ chính.

Một bên khác lại khẳng định kiểu nhân vật "cầm nhầm kịch bản" này khá mới lạ và được Nhậm Gia Luân thể hiện rất tốt. Đây cũng là điểm mới nổi bật trong sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao.