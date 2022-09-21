Nổi tiếng trăng hoa, Thành Long vẫn dành cho vợ quyền lợi đặc biệt này dù bản thân chịu thiệt đủ đường

Sao quốc tế 21/09/2022 11:32

Việc Thành Long để bà xã Lâm Phụng Kiều đứng tên tất cả tài sản khiến nhiều người bất ngờ vì tài tử võ thuật trước nay nổi tiếng đa nghi, kể cả với những người thân của mình.

Trang Apple Daily đưa tin, Thành Long và bà xã Lâm Phụng Kiều đang trong quá trình thực hiện các thủ tục ly hôn và tiến hành phân chia tài sản. Sự việc này bắt nguồn từ động thái của ngôi sao võ thuật từ năm ngoái, khi ông bất ngờ từ chức khỏi 2 công ty Trung Thái Long và Nghệ Phòng Tử do Lâm Phụng Kiều điều hành.

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Thành Long bất ngờ từ chức khỏi 2 công ty Trung Thái Long và Nghệ Phòng Tử do Lâm Phụng Kiều điều hành vào năm ngoái - Ảnh: Internet

Nhờ việc Thành Long rút khỏi 2 công ty trên, công chúng mới vỡ lẽ vợ ông mới thật sự là bà chủ và nắm trong tay quyền điều hành toàn bộ tài sản của nam tài tử. Trên danh nghĩa, Thành Long là người giám sát, nhưng thật ra ông không có quyền tham gia vào việc đầu tư của công ty cũng như không được hưởng lợi từ các hoạt động này.

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Lâm Phụng Kiều sẽ là người "nắm cán dao" nếu có tranh chấp tài sản hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Tại công ty của Lâm Phụng Kiều, Thành Long giữ chức vụ như một nhân viên bình thường và được hưởng mức lương như mọi người khác. Vì vậy, nếu như hai vợ chồng có ly hôn thì các chức vụ mà ông đang đảm nhận không ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản. Nói cách khác, Lâm Phụng Kiều sẽ là người "nắm cán dao" nếu có tranh chấp tài sản hậu ly hôn.

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Tuy nhiên, tin đồn về việc Thành Long và Lâm Phụng Kiều ly hôn là vô căn cứ, hai vợ chồng hiện tại vẫn chung sống rất hạnh phúc và bình yên. Trong nhiều năm kết hôn. Lâm Phụng Kiều nhiều lần bao dung với ông xã, dù cho nam tài tử có tòm tem bao nhiêu lần bên ngoài thì bà vẫn đợi ông quay về.

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