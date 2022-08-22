Vì sao Thành Long bắt học trò ‘mặc áo, cởi áo và treo áo’ nhiều lần khi học võ trong phim The Karate Kid?

Sao quốc tế 22/08/2022 09:16

Chiêu thức 'mặc áo, cởi áo và treo áo' mà Thành Long dạy học trò trong phim The Karate Kid để lại cho khán giả nhiều ấn tượng sâu sắc nhất bởi những ý nghĩa thực sự đằng sau bài học đó.

Thành Long là một trong những ngôi sao võ thuật đình đám bậc nhất của giới giải trí Hoa ngữ hiện nay. Nhắc đến những tác phẩm thành công của ông, dự án The Karate Kid – bộ phim đánh dấu sự hợp tác với sao nhí một thời Jaden Smith – con trai của tài tử Will Smith.

Vì sao Thành Long bắt học trò ‘mặc áo, cởi áo và treo áo’ nhiều lần khi học võ trong phim The Karate Kid? - Ảnh 1
Dự án The Karate Kid – bộ phim đánh dấu sự hợp tác với sao nhí một thời Jaden Smith – con trai của tài tử Will Smith - Ảnh: Internet

 

The Karate Kid xoay quanh câu chuyện về cậu bé 12 tuổi - Dre Parker phải theo mẹ đến Bắc Kinh (Trung Quốc) sinh sống. Phải rời xa trường học, bạn bè để đến một đất nước xa lạ, cậu bé nhanh chóng trở thành “đối tượng” bị bắt nạt nơi đây.

Trong một lần gây gỗ, đánh nhau với học sinh Trung Quốc cùng trường, cũng như quyết tâm chinh phục cô bạn gái Mỹ Anh xinh đẹp, Dre Parker đã vô tình gặp gỡ và bái người đàn ông trung niên làm nghề sửa đồ điện, giỏi võ tên Han (Thành Long diễn) làm thầy.

Vì sao Thành Long bắt học trò ‘mặc áo, cởi áo và treo áo’ nhiều lần khi học võ trong phim The Karate Kid? - Ảnh 2
The Karate Kid xoay quanh câu chuyện về cậu bé 12 tuổi - Dre Parker phải theo mẹ đến Bắc Kinh (Trung Quốc) sinh sống - Ảnh: Internet

 

Thế nhưng, điều bất ngờ là bài học đầu tiên mà Han dành cho Dre không phải là những chiêu thức cao siêu như cậu mong muốn, mà là bài học “tránh xa kẻ thù”. Vì với ông, “học võ không phải để gây chiến mà tạo ra hòa bình”. Và “chiêu thức” thứ hai là mặc áo, cởi áo và treo áo mới là bài học để lại cho khán giả nhiều ấn tượng sâu sắc nhất bởi những ý nghĩa thực sự đằng sau bài học đó.

Vì sao Thành Long bắt học trò ‘mặc áo, cởi áo và treo áo’ nhiều lần khi học võ trong phim The Karate Kid? - Ảnh 3
Chiêu thức 'mặc áo, cởi áo và treo áo' Thành Long dạy cho học trò mình trong phim - Ảnh: Internet

 

Trong khoảng thời gian này, Dre có rất nhiều hành động ngỗ nghịch, vô lễ với mẹ, thậm chí còn chẳng chịu treo quần áo tử tế. Han đã bắt cậu lặp đi lặp lại động tác này rất nhiều lần, mong muốn dạy cậu về sự kiên nhẫn, biết cư xử, thái độ tôn trọng với người lớn.

Chưa kể, hành động này còn giúp Dre rèn thể lực, sự dẻo dai. Nhờ đó, cậu bé có thể trở nên nhanh nhẹn hơn chỉ bằng những động tác đơn giản. Tuy không giải thích rõ việc mình làm, nhưng hành động cùng học trò “chịu mưa chịu gió” của Han cũng đủ thấy tấm lòng, sự tận tâm tận tùy của thầy. Dre vì thế mà cũng cố gắng, nỗ lực hơn rất nhiều.

Vì sao Thành Long bắt học trò ‘mặc áo, cởi áo và treo áo’ nhiều lần khi học võ trong phim The Karate Kid? - Ảnh 4
 Han còn dạy Dre nhiều bài học khác giúp cậu giành chiến thắng trong cuộc thi đấu cuối cùng với đổi thủ - Ảnh: Internet

 

Ngoài ra, Han còn dạy Dre nhiều bài học khác giúp cậu giành chiến thắng trong cuộc thi đấu cuối cùng với đổi thủ. Phim không những hài hước, võ thuật đẹp mắt mà còn chứa nhiều bài học sâu sắc.

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Từ khóa:   Thành Long Jaden Smith Will Smith sao hoa ngữ cbiz

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