Choáng ngợp bên trong căn hộ 6 triệu USD của Thành Long: Cửa sử dụng 36 loại đá đắt giá, viền trên tường được dát bằng vàng 18K

Mới đây, trang Sohu đưa tin, Thành Long vừa tới nhận căn hộ cao cấp ở Hàng Châu, Trung Quốc. Bất động sản có tầm nhìn hướng ra sông Tiền Đường được ông mua với giá 40 triệu nhân dân tệ (gần 6 triệu USD) hồi tháng 5. Đây căn hộ thông tầng của Thành Long có nội thất là hàng nhập khẩu, thiết kế theo phong cách châu Âu và cổ điển, với tiện ích được tích hợp phần mềm quản lý thông minh.

Bên cạnh đó, tổng diện tích căn hộ là 418 m2, trần cao 4,8 m với phần cửa sử dụng 36 loại đá đắt giá, thể hiện sự sang quý của chủ nhân. Các viền trên tường cũng được dát bằng vàng 18K. Thành Long đặt cọc và trả tiền mua nhà chỉ trong một lần.