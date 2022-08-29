Choáng ngợp bên trong căn hộ 6 triệu USD của Thành Long: Cửa sử dụng 36 loại đá đắt giá, viền trên tường được dát bằng vàng 18K

Mới đây, Thành Long vừa tới nhận căn hộ cao cấp ở Hàng Châu (Trung Quốc). Đây là căn hộ được nam diễn viên mua với giá 40 triệu nhân dân tệ (gần 6 triệu USD) hồi tháng 5/2022.
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Mới đây, trang Sohu đưa tin, Thành Long vừa tới nhận căn hộ cao cấp ở Hàng Châu, Trung Quốc. Bất động sản có tầm nhìn hướng ra sông Tiền Đường được ông mua với giá 40 triệu nhân dân tệ (gần 6 triệu USD) hồi tháng 5. Đây căn hộ thông tầng của Thành Long có nội thất là hàng nhập khẩu, thiết kế theo phong cách châu Âu và cổ điển, với tiện ích được tích hợp phần mềm quản lý thông minh.
Bên cạnh đó, tổng diện tích căn hộ là 418 m2, trần cao 4,8 m với phần cửa sử dụng 36 loại đá đắt giá, thể hiện sự sang quý của chủ nhân. Các viền trên tường cũng được dát bằng vàng 18K. Thành Long đặt cọc và trả tiền mua nhà chỉ trong một lần.
Theo Sina, sau 52 năm làm nghề, Thành Long sở hữu khối tài sản hơn 460 triệu USD. Ông hiện là một trong những ngôi sao giải trí giàu có nhất Trung Quốc. Thời gian qua, nam nghệ sĩ thường dùng trực thăng để di chuyển đến phim trường, dự sự kiện. Ông được 4 vệ sĩ riêng tháp tùng. Gần chạm ngưỡng 70 tuổi, Thành Long vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Ông đóng phim, dự sự kiện thương mại, đầu tư sản xuất phim, tham gia giảng dạy diễn xuất và hoạt động từ thiện vì cộng đồng.
Thành Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Ông ghi dấu ấn trên màn ảnh với loạt phim Túy quyền, Tiểu quyền quái chiêu, Xà hình điêu thủ… Năm 1995, tên tuổi của ngôi sao tỏa sáng ở thị trường Hollywood nhờ bộ phim Đại náo phố Bronx. Sau đó, ông bám trụ tại Hollywood với một số thương hiệu hài - hành động như Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải... Ngày 13/11/2016, Thành Long nhận giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Oscar. Đến nay, ông là nam diễn viên Trung Quốc duy nhất có được vinh dự này.