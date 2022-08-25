'Người cha thất bại nhất' gọi tên Thành Long: Con trai nghiện ngập còn con gái thì trộm cắp

Sao quốc tế 25/08/2022 16:50

Dù là một tượng đài trong làng phim ảnh Trung Hoa nhưng Thành Long lại thất bại dưới vai trò một người cha.

Thành Long là một trong những diễn viên có sức ảnh hưởng nhất làng giải trí Trung Hoa. Trong suốt nhiều năm sự nghiệp, nam nghệ sĩ đã đưa nền phim ảnh nước nhà vươn ra thế giới, đồng thời ông cũng là niềm tự hào của người Hoa trên toàn thế giới.

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Thành Long là một trong những diễn viên có sức ảnh hưởng nhất làng giải trí Trung Hoa - Ảnh: Internet

Thành danh trong sự nghiệp, nhưng Thành Long lại thất bại dưới cương vị một người cha. Cả hai đứa con của ông đều phạm phải nhiều sai lầm trong cuộc sống và có nhiều tai tiếng.

Với Phòng Tổ Danh - con trai duy nhất của Thành Long và người vợ chính thức Lâm Phụng Kiều, anh may mắn khi được cha của mình nâng đỡ từng bước vào làng giải trí, hứa hẹn một tương lai xán lạn khi nhận được nhiều phản hồi tốt ngay ở các vai diễn đầu tiên. Tuy vậy, Tổ Danh lại tự mình hủy hoại đi sự nghiệp khiến bậc sinh thành đau đầu lo lắng.

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Phòng Tổ Danh từng là niềm tự hào của hai vợ chồng Thành Long - Ảnh: Internet

Năm 2014, Phòng Tổ Danh bị phạt 6 tháng tù giam vì 4 lần chứa chấp người khác dùng chất cấm, bản thân anh cũng sử dụng cần sa trong nhiều năm. Cũng trong vụ án này, do cùng sử dụng cần sa với con trai Thành Long mà Kha Chấn Đông cũng bị giam giữ hành chính. Sau scandal này, Phòng Tổ Danh đánh mất sự nghiệp và bị cấm cửa khỏi làng giải trí khi sự nghiệp chỉ vừa khởi sắc.

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Phòng Tổ Danh bị phạt 6 tháng tù giam vì 4 lần chứa chấp người khác dùng chất cấm, bản thân anh cũng sử dụng cần sa trong nhiều năm - Ảnh: Internet

Ngoài con trai lớn, Thành Long còn có một con gái với người tình Ngô Ỷ Lợi dù bao năm qua ông không hề thừa nhận. Vì phải một mình nuôi con, cách giáo dục của Ngô Ỷ Lợi có nhiều vấn đề và gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến con gái mình.

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Ngô Ỷ Lợi phải nuôi con một mình do bị Thành Long chối bỏ - Ảnh: Internet
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Ngô Trác Lâm và người tình đồng giới của mình - Ảnh: Internet

Ngô Trác Lâm lớn lên với danh nghĩa đứa con bị Thành Long chối bỏ và trải qua nhiều bất hạnh. Khi lớn lên, cô không kiếm được một công việc tử tế, công khai người yêu đồng giới và nhiều lần bị bắt khi trộm vặt khiến mẹ ruột phải đau khổ.

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