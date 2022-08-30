Thành Long tận hưởng tuổi già trong căn hộ dát vàng trị giá hàng triệu USD

Sao quốc tế 30/08/2022 16:00

Không gian xa hoa trong căn hộ mà Thành Long đang sinh sống khiến cho công chúng vô cùng choáng ngợp.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây Thành Long đã mời những người bạn bè thân thiết đến thăm căn hộ ông mới mua vào đầu năm nay. Trong đoạn clip được tài tử võ thuật chia sẻ trên mạng xã hội, ông đã tự tay vào bếp và nấu nướng chiêu đãi khách. Được biết căn nhà này rộng gần 600 mét vương và có giá hơn 40 triệu NDT (hơn 6 triệu USD).

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Căn bếp sang trong trong nhà mới của Thành Long - Ảnh: Internet

Thành Long chia sẻ, ông sẽ sống trong căn hộ này một mình để tiện cho công việc còn vợ con ông vẫn ở lại sinh sống tại Đài Loan. Nhà khách của tài tử được thiết kế cách tân cổ điển, riêng trần của căn phòng này được dát vàng 18k. Tại phòng ngủ, đồ decor đều là những thứ sang trong và treo nhiều tranh cùng các cổ vật quý. Căn bếp cũng được thiết kế với tone màu trắng chủ đạo rất sang trọng.

Ngoài căn hộ đắt tiền này, Thành Long còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao khác. Tài sản của nam diễn viên ước tính lên đến 460 triệu USD và được cho là phần lớn đã được sang tên cho vợ ông - bà Lâm Phụng Kiều. Con trai ông - Phùng Tổ Danh - cũng được tin rằng sẽ kế thừa khối tài sản đồ sộ này.

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