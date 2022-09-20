Nghi vấn Thành Long có con riêng với Đặng Lệ Quân, hai cha con vừa đoàn tụ gần đây?

Sao quốc tế 20/09/2022 20:02

Mới đây, cư dân mạng không ngừng xôn xao trước thông tin nam diễn viên Thành Long và con trai khác của ông là Phòng Tổ Hiên đã nhận nhau.

Từ trước đến nay, Thành Long luôn là cái tên tai tiếng về đời tư. Ông có một đứa con rơi là Ngô Trác Lâm với người tình Ngô Ỷ Lợi. Mới đây, truyền thông Hong Kong tiếp tục tiết lộ thông tin Thành Long và con trai khác của ông là Phòng Tổ Hiên đã nhận nhau, nhưng liệu tin tức này có phải là sự thật hay không vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp.

Mẹ ruột của Phòng Tổ Hiên là ca sĩ nổi tiếng Đặng Lệ Quân. Nhưng Phòng Tổ Hiên không được nuôi dưỡng bởi mẹ ruột, mà là do ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hong Kong Lưu Gia Linh chăm sóc. Nhưng bí mật về thân thế của Phùng Tổ Hiên chưa từng được công bố ra ngoài.

Nghi vấn Thành Long có con riêng với Đặng Lệ Quân, hai cha con vừa đoàn tụ gần đây? - Ảnh 1

Một nguồn tin tiết lộ Thành Long đã chi tiền cho con trai riêng khởi nghiệp với số vốn là 100 triệu NDT (gần 336 tỷ đồng) và 2,7 tỷ NDT (gần 9 nghìn tỷ đồng) quyền tài sản sau khi nhận người nhà. Ngôi sao võ thuật cảm thấy bản thân là người có lỗi nên mới quyết định làm điều này.

 

Thành Long và Đặng Lệ Quân từng có mối quan hệ tình cảm. Ngoài bà xã Lâm Phụng Kiều, "ông vua võ thuật" xứ Trung từng nhắc đến nhiều nhất là Đặng Lệ Quân. Lúc ở bên nữ danh ca, Thành Long còn rất trẻ và chưa đủ chín chắn. Ông thích đi chơi với bạn bè và sống theo chủ nghĩa độc thân. Sau cùng, mối quan hệ của 2 người rạn nứt. 

Nghi vấn Thành Long có con riêng với Đặng Lệ Quân, hai cha con vừa đoàn tụ gần đây? - Ảnh 2
Con trai hiện tại Phòng Tổ Danh của Thành Long - Ảnh: Internet

 

Trong khi đó, Lưu Gia Linh đã nói rằng cuối cùng cô đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đặng Lệ Quân đã giao cho mình 27 năm trước. Tuy nhiên, tin tức trên chưa được chứng thực. Cả chuyện nhận con lẫn cho tiền chỉ là tin đồn râm ran trên mạng.

 

Có thông tin bức ảnh mà báo chí truyền thông đăng tải không phải là Phùng Tổ Hiên mà là ảnh chụp của ngôi sao võ thuật với người hâm mộ của ông. Nhiều người nhận định chưa có thông tin chính thức hay hình ảnh chứng thực nên nghi vấn nhân vật Phùng Tổ Hiên thực sự có thật hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn

Sự việc này cũng đã thuyết phục được nhiều cư dân mạng tin rằng đó là sự thật, nhưng cũng không ít người cho rằng đây chỉ là tin giả.

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